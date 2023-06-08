Мосгоризбирком назвал даты голосования на выборах мэра

Мосгоризбирком решил провести голосование на выборах мэра столицы с 8 по 10 сентября

Принято решение о проведении голосования в течение нескольких дней подряд: с 8 по 10 сентября 2023 года, сообщили в Мосгоризбиркоме.

Решением комиссии избиркома также утвержден план мероприятий по подготовке и проведению выборов мэра Москвы, а также инструкция о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов, передает ТАСС.

Утверждено и количество подписей депутатов представительных органов местного самоуправления в поддержку выдвижения кандидата на должность мэра Москвы: оно составляет 110 подписей.

Кроме того, согласованы формы протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата, удостоверений зарегистрированного кандидата, его доверенного лица, а также члена Московской городской избирательной комиссии с правом совещательного голоса.

Напомним, избирательная кампания по выборам мэра Москвы стартовала 7 июня.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин поддержит нынешнего мэра Москвы Сергея Собянина на очередных выборах градоначальника.