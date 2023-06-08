В Калининграде открылся III международный фестиваль классической музыки «Кантата»

В Центральном парке культуры и отдыха Калининграда прошло открытие III международного фестиваля классической музыки «Кантата», мероприятия в рамках проекта реализуются в регионе с 2021 года в исторических локациях.

Фестиваль получился самым масштабным, он продлится шесть дней и включает в себя девять событий концертной программы, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В фестиваль включен большой образовательный блок, состоящий из более чем 20 мероприятий: лекций, творческих встреч и кинопоказов. Участники фестиваля – звезды мировой величины: выдающийся русский бас, заслуженный артист России Ильдар Абдразаков, солистка Московского театра «Новая Опера» имени Колобова, лауреат международных конкурсов Светлана Касьян, лауреат «Грэмми», народный артист СССР Юрий Башмет и Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под его управлением и другие.

Фестиваль открыл губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Глава региона зачитал со сцены послание президента Владимира Путина, который отметил в своей телеграмме благотворительную направленность и богатую программу.

«Отрадно, что замечательный проект состоялся и сегодня вновь объединяет на исторических и сценических площадках Калининграда участников и гостей из разных регионов России и зарубежных стран. Выполняя высокую просветительскую миссию, привлекая общественное внимание к проблемам сохранения уникальных архитектурных памятников, он знакомит любителей искусства с классическим музыкальными произведениями, творчеством талантливых исполнителей и коллективов», – зачитал послание главы государства губернатор.

Алиханов также отметил вклад каждого гостя в сохранение культурного наследия.

«Мы долго готовились к фестивалю, вынашивали эту идею. И вот сегодня, уже в третий раз, собираемся на разных площадках Калининградской области. Хотел бы поблагодарить Президентский фонд культурных инициатив, который нас поддерживает второй год подряд. Фестиваль растет, становится интереснее, появляются новые активности, образовательная часть. Это замечательно. Конечно, мы надеемся, что наш общий финансовый вклад в сохранение развития объектов исторического наследия в Калининградской области сыграет свою роль. Хочу сказать спасибо всем исполнителям. Наслаждайтесь музыкой», – обратился губернатор.

Следующим гостей поприветствовал заслуженный артист России, художественный руководитель третьей «Кантаты» Иван Рудин. «Калининград – это жемчужина России. Я желаю «Кантате» стать жемчужиной Калининграда», – сказал он.

Фестиваль открылся мероприятием необычного формата. Симфонический спектакль «Рахманинов. Я – здесь» соединил в себе живое исполнение композиций Московским государственным симфоническим оркестром, драматургию, диалог актеров Лики Руллы и Юрия Чурсина, которые воспроизводили документальные тексты композитора С. Рахманинова, а также ответы нейросети. Кроме того, в событии участвовал солист театра Новая опера имени Колобова, бас-баритон Дмитрий Орлов. Дирижер концерта, Иван Рудин, солировал и лично исполнил несколько фортепианных произведений.