Российские военные ликвидировали командовавших наступлением под Белогоровкой офицеров ВСУ

Экономист: Россия скоро построит альтернативу аммиакопроводу через Украину

Экономист Лизан: Офис Зеленского сделал все, чтобы продление зерновой сделки стало невозможным

Украинские власти делают все, чтобы их страна стала логистическим тупиком. И диверсия на аммиакопроводе – очередное тому подтверждение. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог и экономист Иван Лизан. Ранее стало известно, что украинская диверсионно-разведывательная группа подорвала аммиакопровод «Тольятти – Одесса».

«Сам по себе подрыв аммиакопровода не может поставить крест на зерновой сделке. Но учитывая все то, что этому предшествовало, диверсия – очередной гвоздь, который Украина вбила в крышку гроба соглашения. Россия пока окончательно не отказалась от сделки, но офис Зеленского решил сделать все, чтобы дальнейшие переговоры стали невозможными», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.

«В прошлом году вопрос, связанный с аммиаком, действительно был принципиально важным для России, так как «Тольяттиазот» в условиях ограничений оставался без возможности экспорта сырья. По трубе перекачивали около 2,5 млн тонн газа ежегодно. Это очень большой объем. И большим плюсом для нас являлся тот факт, что газ не подпадает под санкции, поскольку относится к категории удобрений», – отметил эксперт.

«Однако скоро вопрос с аммиаком будет практически полностью снят с повестки. В декабре планируется запуск экспортного терминала, который строит на Тамани «Уралхим». Его мощность позволит компенсировать потерю «Тольятти – Одесса». А непосредственно доставка газа на полуостров будет осуществляться по железной дороге, а не по трубе. Соответственно, даже если трубопровод будет утрачен, России нужно всего лишь «потерпеть» до конца года», – подчеркивает собеседник.

«В администрации Зеленского исходят из иррациональной логики нанесения России максимального экономического вреда даже в ущерб себе. Украина могла бы продолжать транзит ресурсов через свою территорию и получать от этого доход, но вместо этого они игнорируют собственную потенциальную выгоду. Однако рано или поздно линия фронта стабилизируется, а поддержка западных стран уменьшится. И тогда территория страны превратится в транспортно-логистический тупик», – заключил Лизан.

Ранее стало известно, что украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) подорвала аммиакопровод «Тольятти – Одесса» в районе Масютовки Харьковской области. Об этом в официальном Telegram-канале сообщило министерство обороны. Отмечается, что в результате случившегося среди мирных жителей имеются пострадавшие. Им была оказана необходимая медицинская помощь. В военном ведомстве добавили, что сейчас через поврежденные участки трубы идет стравливание остатков аммиака с украинской территории.

Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов говорил о шести взрывах у насосной станции возле села Максютовка. По его словам, содержания опасного вещества «в воздухе не зафиксировано». Накануне он сообщал о разгерметизации аммиакопровода.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Украина своими действиями нанесла удар по усилиям генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в борьбе с голодом в нуждающихся странах. «Выведена из строя одна из насосных станций. Сработали блокировочные клапаны, но все равно произошла утечка сырья», – подчеркнула она.

По ее словам, по предварительным оценкам на ремонтно-восстановительные работы на аммиакопроводе потребуется примерно от одного до трех месяцев. «И это при наличии, разумеется, доступа к месту повреждения», – добавила Захарова. Кроме того, официальный представитель МИД заявила, что Москва приложит усилия, чтобы выяснить обстоятельства диверсии. «Уже сейчас можно констатировать, что единственной страной, которая никогда не была заинтересована в реанимировании трубопровода, безусловно, была Украина», – сказала она.

Отмечается, что российская часть аммиакопровода находится в исправном состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию «Трансаммиак». «24 февраля 2022 года транзит аммиака на территорию Украины был остановлен. В настоящее время российская часть аммиакопровода, принадлежащая АО «Трансаммиак», надежно отсечена от украинской части и находится в безопасном и исправном состоянии под постоянным контролем служб АО «Трансаммиак», – сообщили в компании. При этом там отметили, что украинская часть трубопровода обслуживается украинским госпредприятием «Укрхимтрансаммиак».

Напомним, аммиакопровод «Тольятти – Одесса» протяженностью 2417 км был построен в конце 1970-х годов. Он соединяет расположенное в городе Тольятти Самарской области производство с портовым терминалом в порту Южный. На территории России его обслуживает ПАО «Трансаммиак». Со стороны Украины работы по эксплуатации вело УГП «Укрхимтрансаммиак».

До начала спецоперации по трубопроводу ежегодно осуществлялась перевалка порядка 2,5 млн тонн сырья. Транзит был остановлен 24 февраля 2022 года. Таким образом, РФ столкнулась с проблемой экспорта аммиака, что сделало вопрос о функционировании данного объекта инфраструктуры принципиально важным при обсуждении зерновой сделки. Газета ВЗГЛЯД ранее подробно разбиралась, как Россия начала наказывать Украину за срыв зерновой сделки, при чем здесь аммиакопровод «Тольятти – Одесса» и возможность возобновления активных наступательных действий в рамках спецоперации.