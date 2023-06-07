Хинштейн анонсировал введение уголовного наказания за использование утечек персональных данных

Проект закона, подразумевающий уголовное наказание за использование утечек персональных данных, разрабатывают Минцифры, Госдума и сенаторы, сообщил руководитель думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

Хинштейн в своем Telegram-канале напомнил, что в Сети на днях разместили несколько миллионов персональных данных россиян, там опубликовали данные клиентов «Ашан», «Твой дом» и Gloria Jeans.

По его словам, эти же хакеры уже сливали данные россиян из других компаний, и теперь грозят опубликовать информацию баз данных еще 12 крупных компаний. Минцифры и думский комитет разрабатывают законопроект об уголовном наказании за использование утечек.

Он добавил, что компании, откуда произошли сливы, также несут ответственность за эти утечки, но с ними «проблема сложнее». Хинштейн указал, что проект закона об уведомлении компаниями Роскомнадзора об утечках был доработан, введен запрет на принудительный сбор биометрии.

Изучается предложение, по которому допустивший утечку персональных данных оператор получит минимальный размер оборотного штрафа, если компенсирует ущерб большинству пострадавших.

Депутат выразил опасение, что компаниям может быть выгоднее откупаться мизерными компенсациями, чем усиливать внутреннюю систему безопасности, и о том, что механизм может стать лазейкой для недобросовестных операторов.

До этого о проверке сообщений про утечки персональных данных у компаний «Ренессанс Страхование», «Ашан» и «Твой дом» сообщал Роскомнадзор.