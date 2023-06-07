В Москве уничтожение Каховской ГЭС назвали экоцидом

Зампред правительства России Абрамченко назвала экоцидом уничтожение Каховской ГЭС

Киевский режим совершил экоцид, уничтожив Каховскую ГЭС, затопив скотомогильники и очистные сооружения, выразила мнение зампред правительства России Виктория Абрамченко.

По ее словам, в данный момент затоплены несколько населенных пунктов, большая вода угрожает более 20 тыс. мирных граждан, в том числе детей, погибли животные – это преступление киевского режима должно быть рассмотрено и осуждено на площадке ООН, передает ТАСС.

Абрамченко отметила, что на затопленной территории находятся несколько уникальных природных комплексов, в том числе национальный парк «Нижнеднепровский» и Гилея, которые надолго утратили свою рекреационную ценность.

Зампред правительства подчеркнула, что Киев ненавидит крымчан и фактически обнулил конвенцию ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер.

Абрамченко заметила, что правительство совместно с руководством Херсонского региона предприняло первоочередные меры для стабилизации ситуации и помощи людям.

«Обеспечим население и объекты экономики водой и устраним последствия экологической катастрофы», – резюмировала она.

Напомним, украинские обстрелы Каховской ГЭС со стороны Украины привели к критическим разрушениям, но Киев отрицает свою вину. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не могут сказать с уверенностью, кто несет ответственность за подрыв.

Телеканал CNN со ссылкой источники сообщил, что Киеву придется менять планы контрнаступления из-за потопа после прорыва дамбы разрушенной Каховской ГЭС.

