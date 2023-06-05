Немецкий полицейский оказался под следствием из-за постов про беженцев и Украину

Полицейский из Берлина оказался под следствием из-за постов про беженцев и Украину

Сотрудник берлинской полиции попал под следствие из-за комментариев в социальных сетях про экоактивистов, беженцев и поддержку Украины Германией, правоохранителю грозит уголовное дело по статье о разжигании ненависти, пишет газета Die Welt.

Проверка в отношении правоохранителя началась в мае. Как пишет газета Tagesspiegel, в 2022 году правоохранитель негативно высказался о радикальных экоактивистах из группы «Последнее поколение», призвав «вывезти их в лес под Сталинградом». Кроме того, полицейский оставлял комментарии против беженцев и критиковал поддержку Украины со стороны Германии, передает РИА «Новости».



Как уточняет Die Welt, мужчина является сотрудником не классической полиции, а так называемой «охранной полиции», которая защищает правительственные здания, посольства и синагоги.