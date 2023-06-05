Депутат Госдумы Бабашов предрек Киеву «скорый и ужасный конец» после контрнаступления

Депутат Госдумы Леонид Бабашов уверен, что украинское контрнаступление станет началом скорого и ужасного конца для киевского режима.

Бабашов уверен, что шансов на успешное наступление у киевского режима нет. По мнению депутата, контрнаступление станет для Украины «началом скорого и ужасного конца», передает РИА «Новости».



По словам депутата, российские военные серьезно укрепились на своих боевых позициях и любые наступательные действия со стороны Киева приведут к огромному числу потерь ВСУ. Бабашов также напомнил, что громкие заявления о некоем наступлении от украинских чиновников и военных звучат последние месяцев восемь.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что украинские вооруженные силы в субботу, 4 июня, начали на Южно-Донецком направлении крупномасштабное наступление на пяти участках фронта. Он подчеркнул, что успеха ВСУ добиться не удалось.