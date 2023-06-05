Гладков: При обстреле ВСУ Белгородской области пострадал человек

Ранение получил один человек в результате обстрела Белгородской области со стороны ВСУ, пострадал и один из энергетических объектов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он написал, что обстрел произошел ночью, с утра власти стремятся принять все меры для восстановления энергоблока.

Гладков добавил, что пострадавший из-за обстрела человек находится под присмотром врачей его жизни ничего не угрожает.

Накануне сообщалось, что в Белгородском районе Белгородской области в результате сброса взрывного устройства с БПЛА произошло возгорание на одном из энергетических объектов.