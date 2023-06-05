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Политолог Меркель назвал решающий вопрос в украинском конфликте
Немецкий политолог Меркель: Люди у ВСУ закончатся раньше, чем оружие
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Проблема Киева заключается не в нехватке вооружений, которые Запад регулярно поставляет вооруженным силам Украины, а в численности армии и населения, заявил немецкий политолог Вольф Меркель. По его мнению, люди у ВСУ закончатся раньше, чем оружие.
Меркель в эфире Spiegel TV выразил мнение, что перевес России по численности населения приведет к тому, что за киевский режим некому будет сражаться, даже при наличии западного оружия, передает РИА «Новости».
Политолог привел некие данные, согласно которым в России «вооружены» 1 млн человек, еще 2 млн человек находятся в запасе, а 45 млн способны при необходимости пополнить ряды Вооруженных Сил. Источник этой информации Меркель не назвал.
Немецкий эксперт подчеркнул, что это больше, чем все украинское население.
По мнению Меркеля, в конфликте решающим станет вопрос численности российской и украинской армий, поскольку НАТО не намерено вмешиваться в ситуацию, непосредственно направляя на Украину свои войска.
Президент России Владимир Путин ранее неоднократно подчеркивал, что поставки западного оружия Украине лишь затягивают конфликт.
ВКС России нанесли групповой удар по военным аэродромам Украины
Российские военные прошлой ночью нанесли групповой удар по объектам украинских военнослужащих, расположенных на военных аэродромах, заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что в атаке было задействовано высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования. В Минобороны уточнили, что при ударе были уничтожены командные пункты, радиолокационные посты, украинская авиационная техника, а также поражены хранилища с вооружением и боеприпасами.
Накануне в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили в районе населенного пункта Коптево ДНР самолет Су-27 воздушных сил Украины, а в Раздоловке уничтожен украинский вертолет Ми-8.
Германский политолог объяснил массовые беспорядки в Лейпциге
Германский политолог Рар: Акции протеста в Лейпциге не нацелены против правительства ФРГ
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Левые радикалы устроили беспорядки, в ходе которых нападают на людей, подозреваемых ими в правых взглядах. Вместе с тем у этих акций нет антиправительственных требований. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что в Лейпциге (Саксония) радикалы устроили беспорядки и столкновения с полицией.
«Левые радикалы всегда ищут повод устроить уличные беспорядки. Активисты, в числе которых преимущественно студенты, выступают против настоящих и мнимых правых, а также против националистических тенденций в стране», – сказал германский политолог Александр Рар.
«В субботу в Лейпциге они организовали беспорядки, нападали на людей, которых подозревают в правых взглядах, избивали их. Город Лейпциг находится в федеральной земле Саксония, где у партии «Альтернатива для Германии» наибольший рейтинг в сравнении с остальными землями», – отметил он.
«Кроме того, «Альтернатива для Германии» уже опережает по рейтингу на федеральном уровне партию канцлера ФРГ Олафа Шольца, Социал-демократическую партию Германии, а также партию «Зеленые». Однако я бы не стал связывать происходящее в Лейпциге с рейтингами политических сил», – рассуждает собеседник.
«На мой взгляд, протесты в Германии не нацелены против правительства Шольца. Они локальные, проводятся левыми радикалами, и о массовых политических демонстрациях, как например во Франции, говорить не приходится», – заключил Рар.
Ранее стало известно, что левые радикалы устроили стычки с правоохранителями во время демонстрации вечером субботы в германском Лейпциге (федеральная земля Саксония). Полиция расценивает происходящее как «массовые беспорядки».
Протестующие бросали в стражей порядка камни и бутылки. Нарушители жгли мусорные баки, запускали пиротехнику, а также перекрывали улицы, передает ТАСС со ссылкой на DPA.
В общей сложности в демонстрации участвовали около 1,5 тыс. человек. Число задержанных не приводится. В заявлении полиции сказано, что в отношении 300 человек были применены «меры юридического характера».
Беспорядки произошли в Германии и накануне. В результате стычек пострадали 23 сотрудника полиции. Ущерб оценили в «пятизначную сумму». СМИ пишут, что в Бремене полицию забросали бутылками и камнями, а в Лейпциге возвели баррикады, здесь были ранены три офицера полиции. Кроме того, есть пострадавшие среди полицейских в Кельне. Демонстрации радикалов прошли в Берлине и Гамбурге.
Напомним, 31 мая высший земельный суд в Дрездене приговорил члена левой автономной группы Лену Е. к тюремному заключению за нападение на неонацистов в составе криминальной группы. Расследование шло больше двух с половиной лет.
После оглашения приговора Лену Е. выпустили условно на свободу из-за болезни, что вызвало протест среди радикалов, которые посчитали приговор несправедливым.
Американский разведчик сказал, что случилось с Залужным
Экс-разведчик США Риттер: Главком ВСУ Залужный получил тяжелое ранение при российском ударе под Херсоном
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Главнокомандующий украинскими вооруженными силами Валерий Залужный жив, но получил тяжелое ранение после российского удара по командному пункту под Херсоном, сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил также, что российским ВКС удалось ликвидировать многих сотрудников киевской разведки, которые тесно сотрудничали с коллегами из Британии и США, в бункерах на украинской территории, передает РИА «Новости».
С начала мая Залужный исчез из медиапространства. Его длительное отсутствие связывали с тяжелым ранением при ракетном ударе по командному пункту. Сообщалось, что главкому ВСУ сделали трепанацию черепа. В украинских СМИ появлялись короткие ролики с якобы участием Залужного, но их подлинность вызывает сомнения, в том числе у американских экспертов.
В конце мая в Telegram-канале Залужного появилось сообщение, что он якобы провел телефонный разговор с председателем Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генералом Марком Милли.
Вторгшуюся в Белгородскую область украинскую ДРГ рассеяли артиллерийским огнем
В Новой Таволжанке Белгородской области украинскую ДРГ рассеяли артиллерийским огнем, противник отошел, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства сообщается, что подразделениями прикрытия государственной границы Западного военного округа и пограничной службы ФСБ России была выявлена попытка украинской ДРГ переправиться через реку в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области. По противнику нанесен артиллерийский удар.
Напомним, украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) зашла на территорию Белгородской области, с ними идет бой в Новой Таволжанке, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
Польские наемники на Украине признались в участии в нападении на территорию России
В нападении на Белгородскую область принимали участие польские наемники на Украине, об этом они сами сообщили в своем Telegram-канале, которое опубликовали многие польские СМИ, через какое-то время публикация была удалена.
Как сообщает РИА «Новости», польские наемники на Украине подтвердили свое участие в нападении на Белгородскую область в Telegram-канале Polski Korpus Ochotniczy, который называет себя официальным каналом польских наемников на Украине.
Было опубликовано видео, в котором несколько человек в камуфляжной форме, их лица скрыты, они держат вывеску «Почты России», позже ролик был удален.
22 мая на территорию Белгородской области проникла диверсионно-разведывательная группа с территории Украины. Почти на сутки в регионе был введен режим КТО, было уничтожено до 70 украинских террористов.
Стало известно о совместной попытке ВСУ и польских наемников прорвать Запорожский фронт
Рогов: Украинские военные вместе с польскими наемниками совершили попытку прорыва Запорожского фронта
Украинские военные совместно с польскими наемниками в воскресенье предприняли попытку прорыва Запорожского фронта в районе Времевского выступа, но были отброшены назад, потеряв не менее десяти единиц техники и порядка 50 боевиков, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что попытка прорыва была предпринята в воскресенье около полудня через разведку боем. Бои, по его данным, развернулись в районе населенных пунктов Новодаровка и Ровнополь, а также южнее и юго-западнее Времевки.
На штурм, как сообщает Рогов, пошли около двух мотопехотных рот и более 15 единиц бронетехники, в том числе танки Т-72, американские БТР М113 и бронеавтомобили. В атаке участвовали не только регулярные части боевиков ВСУ, но и польские наемники из Третьей штурмовой группы польского корпуса, уточнил Рогов.
Бой, продолжил Рогов, длился около двух часов, за это время нацисты продвинулись примерно на две сотни метров, максимальная глубина «вклинивания» объединенных сил ВСУ и польских наемников доходила до 400 метров.
Российские бойцы из 5-й общевойсковой Краснознаменной армии ВВО держали качественную оборону, точные удары наносили ВКС, артиллерия, велся прицельный минометный огонь. В результате боя два танка были уничтожены из ПТРК, в общей сложности уничтожено не менее десяти единиц бронетехники и около 50 боевиков, враг откинут с занимаемых позиций, сообщил Рогов.
Он добавил, что боевые действия продолжаются, враг не прекращает попытки штурма. Российские бойцы, отметил Рогов, накрывают противника огнем.
Рогов отметил также, что, «по традиции», «нацистские черти» предприняли попытку наступления именно в большой православный праздник.
Ситуацию он назвал «тревожной, но контролируемой».
Ранее появились сообщения о том, что польские наемники на Украине признались в участии в нападении на Белгородскую область. Власти Польши заявили, что наемники из республики «не имеют никакого отношения» к официальной Варшаве.
В Новой Таволжанке Белгородской области идет бой с украинской ДРГ
Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке
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Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) зашла на территорию Белгородской области, с ними идет бой в Новой Таволжанке, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
Видеообращение Гладков опубликовал в своем Telegram-канале. По его словам, сейчас с ДРГ идет бой в Новой Таволжанке. Он выразил надежду, что они все будут уничтожены, потому что «по-другому не может быть по определению», передает РИА «Новости».
Он также добавил, что готов обсудить в воскресенье на автомобильном пропускном пункте Шебекино вопрос пленных, которые, предположительно, были захвачены ДРГ.
«Единственное, что меня останавливает от встречи с ними, это наши пацаны в их руках. Скорее всего, они их убили. Как бы мне ни тяжело это говорить. Но если они живые, с 17 до 18 – МАПП Шебекино, гарантирую безопасность», – резюмировал губернатор.
Ранее Гладков сообщил о проникновении пяти ДРГ в Белгородскую область со стороны Украины с начала спецоперации.
Власти Венгрии обновили ролик с картой Украины без Крыма
Видео правительства Венгрии с призывом к мирному урегулированию на Украине опубликовано заново, в нем изменили кадр с принадлежностью Крыма, новый ролик размещен в Facebook* (деятельность Meta*, в которую входят соцсети Facebook и Instagram*, запрещена в России как экстремистская) венгерского правительства.
В новой версии видео в кадре с картой Крым отмечен красным цветом, как и территория Украины, сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в опубликованном правительством Венгрии видеоролике, который призывает к мирному урегулированию конфликта на Украине, присутствует карта Украины, Крым на ней изображен вне состава украинской территории. После этого временный поверенный Украины в Венгрии сделал демарш после публикации правительством видео с картой Украины без Крымского полуострова.
Минобороны: Начальник Генштаба Герасимов оказался на передовой во время отражения атаки ВСУ
Командующий объединенной группировкой войск – начальник Генерального штаба российских Вооруженных Сил генерал армии Валерий Герасимов находился на одном из передовых пунктов управления на Южнодонецком направлении, когда ВСУ предприняли попытку перейти в крупномасштабное наступление, сообщили в Минобороны.
Об этом сообщается в Telegram-канале российского военного ведомства.
Напомним, по данным Минобороны, в субботу ВСУ начали на Южнодонецком направлении крупномасштабное наступление на пяти участках фронта. Успеха украинские националисты не добились. Потери противника составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три БМП и 21 бронемашина сообщало российское военное ведомство.
Варшава заявила о непричастности к польским наемникам на Украине
Польские наемники на Украине не имеют никакого отношения к официальной Варшаве, заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб республики Станислав Жарин.
Он подчеркнул, что Польский добровольческий корпус никоим образом не связан с Вооруженными силами Польши, передает РИА «Новости».
Он также призвал не ассоциировать поступки этих наемников с властями Польши.
Напомним, в нападении на Белгородскую область принимали участие польские наемники на Украине, об этом они сами сообщили в своем Telegram-канале, которое опубликовали многие польские СМИ, через какое-то время публикация была удалена.
Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ при попытке наступления
Минобороны опубликовало видео уничтожения техники ВСУ при атаке на Южнодонецком направлении
Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения техники украинских националистов во время безуспешной попытки ВСУ перейти в крупномасштабное наступление на Южнодонецком направлении.
Видео публикует РИА «Новости».
Ранее в военном ведомстве сообщили, что в субботу ВСУ начали на Южнодонецком направлении крупномасштабное наступление на пяти участках фронта. Достичь успеха украинским националистов не удалось. При этом на одном из передовых пунктов управления на Южнодонецком направлении в момент украинского наступления находился начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.
В боях за Марьинку и Авдеевку за сутки уничтожено 200 украинских военнослужащих
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Российские военные в ходе боев уничтожили на Донецком направлении 200 украинских военнослужащих за сутки, заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Донецком направлении продолжаются активные боевые действия штурмовых групп отряда специального назначения «Ахмат» на Марьинском тактическом направлении, а также подразделений 1-го армейского корпуса Южной группировки войск в районе населенного пункта Авдеевка.
Отмечается, что ВС России поразили до 200 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевую машину РСЗО «Град», две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30.
Кроме того, в Минобороны уточнили, что в районах населенных пунктов Славянск и Миньковка ДНР уничтожены склады боеприпасов оперативно-тактической группы «Лиман», а также 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
Как указали в ведомстве, на Купянском направлении российские военные нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Новомлынск, Синьковка, Ольшана и Тимковка Харьковской области.
В Харьковской области, ЛНР и ДНР пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп, а за сутки на данном направлении уничтожено до 70 украинских военнослужащих, три автомобиля, два пикапа и гаубица Д-20, добавили в пресс-службе.
В Минобороны заявили, что на Краснолиманском направлении ВС РФ нанесли поражение подразделениям ВСУ в ДНР, ЛНР, а в районе населенного пункта Григоровка ДНР уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.
Кроме того, на данном направлении уничтожено до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».
В сообщении говорится, что на Южно-Донецком и Запорожском направлениях российская армия уничтожила подразделения противника в районах населенных пунктов Павловка, Шевченко ДНР.
За сутки на данных направлениях уничтожено до 240 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, гаубица «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также боевая машина РСЗО «Град», пояснили в Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что на Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
Ранее в Минобороны России заявили, что российские военные нанесли групповой удар по объектам украинских военнослужащих, расположенных на военных аэродромах.
В Белом доме выразили уверенность в успешности контрнаступления Украины
Вашингтон полагает, что возможное контрнаступление Украины будет успешным, сообщил в интервью телекомпании CNN помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
По его словам, США не будут давать оценок по результатам контрнаступления, но при этом намерены поддерживать Киев в достижении как можно большего прогресса на поле боя, сообщает ТАСС.
Также Салливан выразил уверенность, что Киеву удастся «забрать у России стратегически важные территории» в ходе возможного контрнаступления.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности начать контрнаступление. При этом он заявил, что наступление обойдется Украине слишком дорого, ВСУ потеряют большое количество солдат, потому что Россия имеет превосходство в воздухе.
Газета ВЗГЛЯД анализировала, зачем Зеленский начал обратный отсчет до разгрома ВСУ.
Кадыров предложил отправить чеченских бойцов в Белгородскую область
Кадыров предложил отправить чеченских бойцов в Белгородскую область для ликвидации диверсантов
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С террористами, которые вторглись на территорию Белгородскую область, могли бы разобраться чеченские подразделения, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров напомнил в своем Telegram-канале, что чеченские бойцы обладают опытом, благодаря которому диверсантов возможно ликвидировать без последствий для мирного населения и инфраструктуры.
При этом глава Чечни отметил, что «верховному главнокомандующему, несомненно, виднее».
По данным, которые привел Кадыров, в батальонах и полках силовых и военных структур численность чеченских бойцов превышает 70 тыс. человек. Он подчеркнул, что это целых три армии. Все подразделения, указал глава республики, прошли подготовку в Российском университете спецназа и оснащены новейшей техникой, экипированные безотказным оружием, готовы выполнить любой приказ верховного главнокомандующего, чтобы защитить государство и граждан.
На выходных ВСУ продолжали обстрел Шебекино в Белгородской области, а также, по информации губернатора Вячеслава Гладкова, украинские ДРГ зашли в село Новая Таволжанка. В Минобороны сообщили, что группу украинских диверсантов в Новой Таволжанке рассеяли артиллерийским огнем.
Средства ПВО перехватили за сутки две крылатые ракеты Storm Shadow
Минобороны: Российские средства ПВО перехватила две ракеты Storm Shadow и 14 снарядов HIMARS
Российские средства ПВО за сутки перехватили больше десятка различных снарядов, включая две крылатые ракеты Storm Shadow и 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что в числе перехваченных оказались также две тактические ракеты «Точка-У». Отмечается, что ВС РФ поразили 21 украинский беспилотник в ЛНР, ДНР, Харьковской, Херсонской, Запорожской областях, а также над акваторией Черного моря.
Как указали в Минобороны, российскими войсками в течение прошедших суток поражены 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 73 районах.
В сообщении говорится, что в районе города Днепропетровска ВС РФ уничтожили цех по сборке украинских беспилотных летательных аппаратов, а в районах населенных пунктов Полтавка Запорожской области и Дзержинск ДНР поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 102-й бригады территориальной обороны и 24-й механизированной бригады ВСУ.
Ранее в Минобороны заявили, что в боях за Марьинку и Авдеевку ВС России за сутки уничтожено 200 украинских военнослужащих.