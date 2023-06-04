Российский Красный Крест завершил вторую гуманитарную миссию в Сирии

Российский Красный Крест (РКК) выдал свыше 15 тонн гуманитарной помощи пострадавшему от землетрясения в Сирии населению во вторую гуманитарную миссию, за две недели помощь РКК получили 3500 тысячи нуждающихся, что в три раза больше, чем в первую миссию.

Пострадавшим также оказывалась медицинская и психосоциальная помощь. Миссия продлилась с 20 мая по 4 июня, а в команду РКК (10 человек) вошли специалисты по реагированию на чрезвычайные ситуации, специалисты по психосоциальной поддержке и врачи. Команда работала в пригородах и окрестностях Латакии в сотрудничестве с администрацией провинции Латакия и Сирийским Арабским Красным Полумесяцем при поддержке Россотрудничества, говорится на сайте РКК.

«Всего за время второй гуманитарной миссии в Сирии наша команда оказала поддержку более 3,5 тыс. человек. В гуманитарную помощь в этот раз вошло детское питание – продуктовые наборы состояли из мясных консервов и пюре, фруктовых пюре, злаковых батончиков и молочных смесей и распределялись по возрастным категориям. Совокупно за эти полмесяца наша команда раздала больше 15 тонн гумпомощи», – рассказал председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

По словам руководителя департамента по реагированию на ЧС РКК Алексея Пикуля, который возглавлял гуммиссию, список потребностей формировался в сотрудничестве с властями Латакии. Детское питание, особенно молочные смеси, практически отсутствует в стране, находящейся под санкциями, и потому при формировании гумпомощи основное место занимали именно они. Он уточнил, что гумнаборы получил 681 ребенок возрастом до 2 лет и 2597 детей возрастом от 2 до 10.

Кроме выдачи продуктовых наборов, команда РКК оказывала медицинскую помощь и психосоциальнцю поддержку.

«За эти дни мы также успели провести 192 полноценных медицинских осмотра местных жителей – от измерения давления и теста на содержания сахара в крови до УЗИ и ЭКГ. Для этого мы привезли с собой профильное оборудование. Всего за эти две недели мы оказали помощь жителям пяти районов Латакии», – сказал Алексей Пикуль.

Медицинское оборудование включило в себя тонометры, аппараты УЗИ, наборы для оказания первой помощи, пульсоксиметры, средства индивидуальной защиты, аппараты ЭКГ, ингаляторы, немедикаментозные препараты, анализаторы для измерения холестерина, глюкозы и гемоглобина и многое другое.

Оследование для всех пациентов включало в себя электрокардиографию (ЭКГ), ультразвуковое исследование(УЗИ) органов брюшной полости, щитовидной железы и сердца. По медицинским показаниям некоторым пациентам были сделаны внутримышечные инъекции и внутривенные инфузии. Кроме этого, некоторым посетителям медицинского кабинета в рамках работы гуманитарной миссии РКК в Сирии были сделаны врачебные назначения и выданы лекарственные средства.

Также все нуждающиеся могли обратиться к психологам Российского Красного Креста за получением психосоциальной поддержки. В команде РКК работали два специалиста, которые помогали адаптироваться к новым условиям после землетрясения.

Кроме того, специалисты РКК организовывали для детей игры, занятия физкультурой, устраивали вечера с просмотром мультфильмов, знакомили детей с русской речью, а дети учили их арабским словам. По запросу специалисты проводили личные консультации. В переводе помогали местные организации и частные лица.

Команда РКК также передала в дар Сирийскому Арабскому Красному Полумесяцу мобильный пункт и оборудование для оказания помощи пострадавшим, встретилась с сотрудниками губернаторского корпуса Латакии. Сирийская сторона предоставляла складские помещения для размещения гумпомощи и ее сортировки, помогала с транспортом и волонтерами.

В ходе первой двухнедельной гуманитарной миссии в марте 2023 года команда Российского Красного Креста оказала помощь более чем 1 000 нуждающихся. В том числе более 330 человек получили медицинскую помощь и почти 800 – психосоциальную поддержку.

Два разрушительных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки и афтершоки ощущались и в соседних странах, в частности в Сирии.