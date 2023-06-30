Грузия обосновала требование статуса кандидата в ЕС «давлением Москвы»

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал реакцию России в числе аргументов в пользу присвоения его стране статуса кандидата в члены Евросоюза в конце года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Выступая перед парламентариями в пятницу, он сообщил, что рассказывает европейским коллегам о возможной реакции России на неприсвоение Грузии статуса, намекая, что это может сказаться на усиление давления Москвы на Тбилиси.

«Аргумент в пользу статуса – как его неприсвоение воспримет Россия, как воспримут страны, которые также заинтересованы в интеграции в Евросоюз?» – сказал он.

Гарибашвили выразил надежду на «мудрое решение» о присвоении статуса Евросоюзом в конце этого года.

По его словам, ЕС допустил «стратегическую ошибку», когда в прошлом году присвоил Грузии только «европейскую перспективу», а кандидатские статусы – Украине и Молдове, «хотя мы всем параметрам опережали и опережаем эти страны».

Также, сказал он, присвоение статуса позволит Грузии снизить уровень внутренней поляризации.

Он отметил, что «неофашистская оппозиция саботирует предоставление статуса в ЕС, ведет себя антигосударственно и предательски по отношению к народу Грузии».