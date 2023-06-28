Потерявшегося в амурской тайге ребенка спасла собака

В Амурской области несовершеннолетний, заблудившийся в лесу, встретил знакомую собаку, отогнавшую диких зверей, четвероногий друг спас ему жизнь, рассказала волонтер поисково-спасательного отряда «Амур» Ольга Веретельник.

Мальчик исчез днем, он пошел с отцом в лес в районе реки Малый Урил в Архаринском районе, но в какой-то момент отошел и пропал, передает РИА «Новости».

Его искали сутки и нашли живым. Веретельник пояснила, что в 700 метрах от того места, где он прятался, была берлога медведя, в которой затаилась медведица с медвежатами. По ее словам, в глубине тайги есть пасеки, которые охраняла собака.

Пес учуял ребенка и пришел к нему на помощь. Дикие звери, почуяв собаку, не подходили к ребенку. Пес лежал с мальчиком рядом и не оставлял его. Он сидел под кустом с ним до тех пор, пока мальчика не нашли, добавила поисковик.