Пасечник рассказал о ежедневных обстрелах ВСУ Северодонецка и Лисичанска

Пасечник заявил о ежедневных обстрелах Северодонецка и Лисичанска украинскими военными

Северодонецк и Лисичанск подвергаются обстрелам со стороны украинских сил практически ежедневно, обстановка в них напряженная, заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

Напряженная обстановка сохраняется также в Кременной, Рубежном и Сватово, в них обстрелы фиксируются почти ежедневно, заявил Пасечник в эфире «России 24», передает ТАСС.

Он отметил, что российские ПВО детально изучили ракеты Storm Shadow и эффективно борются с ними.

На линии соприкосновения в республике в целом ситуация остается напряженной, но прорыв обороны не допускается. ВСУ пытаются проводить разведку боем, указал врио главы республики.

В самом Луганске же ситуация стабильная.

Контрнаступление ВСУ, по его мнению, «не особо влияет» на ход восстановления региона. Боевые действия мешают в Лисичанске, Северодонецке, Рубежном, Кременной, но на остальной территории ЛНР восстановление ведется в полном объеме.

Пасечник указал, что мобильный интернет власти республики не включают исходя из принципов соблюдения безопасности и сохранения жизни жителей региона.

Ранее Пасечник заявлял, что российские военные в ЛНР научились уничтожать в воздухе крылатые ракеты Storm Shadow.