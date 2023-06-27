ВСУ нанесли удар по Горловке и Лисичанску из РСЗО

Орбан: Украина больше не является суверенным государством

Украина больше не является суверенным государством, достижение мира теперь зависит от Вашингтона, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью германской газете Bild.

Орбан считает, что у Украины нет ни денег, ни оружия, а воевать она может только благодаря помощи других стран, передает ТАСС.

Также он назвал провальным сотрудничество Киева и Запада.

«Я думаю, что то, что украинцы сражаются на передовой, а мы поддерживаем их финансово, информацией и инструментами, и они могут выиграть войну против России, – это неправильное понимание ситуации. Это невозможно», – подчеркнул Орбан.

Он также высказал мнение, что многих жертв можно было бы избежать, если бы полноценные переговоры были проведены в начале конфликта.

Ранее Орбан заявил, что введение санкций Евросоюзом не помогло «поставить Россию на колени» и добиться урегулирования украинского кризиса.