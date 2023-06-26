|
|
Лавров раскрыл подробности субботнего разговора Путина и Лукашенко
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил российскому лидеру Владимиру Путину помочь разрешить миром ситуацию с попыткой мятежа во время телефонного разговора в субботу утром, сообщил в интервью RT глава МИД России Сергей Лавров.
Он отметил, что если бы отряды ЧВК «Вагнер» продолжили движение на Москву, неизбежно произошло бы кровопролитие, заявил Лавров.
Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.
Рогов рассказал, почему ВСУ не воспользовались мятежом Пригожина
Рогов: Наши бойцы мужественно сдерживали фронт и переживали за ситуацию в тылу
|
|
Противник рассчитывал, что мятеж продлится в России не одни сутки, и он успеет перейти в широкомасштабное наступление. Однако его планам не суждено сбыться. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя обстановку на Запорожском направлении фронта.
«Во время попытки вооруженного мятежа я постоянно был на связи с ребятами на линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении. Все они героически держались и переживали за то, что происходит в тылу, в «большой России», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Мы ведь прекрасно понимаем, как любые проблемы в тылу могут сказаться на фронте. Кроме того, бойцы и местные жители искренне переживали за свою Родину и боялись ее потерять. Причем я получал от них не просто слова поддержки, а целые видеоролики, чтобы я выложил их у себя в Telegram-канале. В общей сложности жители региона и военнослужащие прислали больше полутысячи видеозаписей и, конечно, все их опубликовать я не смог просто физически», – добавил он.
«Что касается обстановки на фронте, бои там были средней интенсивности. Противник не воспользовался ситуацией в первые сутки. Судя по всему, они надеялись, что мятеж не удастся подавить так быстро, и готовились к активной фазе своего контрнаступления в воскресенье – понедельник», – отметил собеседник.
«Вместе с тем на Запорожском направлении вчера началась перегруппировка подразделений ВСУ. По сути, они вскрыли свои позиции в тылу. Конечно, этим воспользовались наши артиллерия и ВКС, были нанесены удары по складам с оружием и боеприпасами, а также по местам расположения личного состава. Противник допустил оплошность, расслабившись и обрадовавшись нашим проблемам», – рассказал Рогов.
«Кроме того, в районе Гуляйполя уже появились первые группы военнослужащих ВСУ, которые готовились для основного удара контрнаступления. Это говорит о том, что резерв живой силы иссякает в обычных подразделениях противника и требуется пополнение», – заключил он.
Ранее стало известно, что российские военные отразили атаки противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, уничтожив танки, броневики и живую силу. Об этом сообщил руководитель пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.
На Запорожском направлении гаубичной артиллерией нанесено поражение технике и живой силе противника. Уничтожен пикап с националистами в районе Новоданиловки, гаубица «Мста-Б» в районе Белогорья и американская гаубица М777 в районе Новоселовки, минометный расчет в районе Малой Токмачки.
Российские вертолеты уничтожили БМП, боевые бронированные машины и места скопления боевиков в районе Новоданиловки, а барражирующим боеприпасом «Ланцет» российские военные уничтожили САУ в районе Каменского. Чехов уточнил, что на участке Южно-Донецкого направления российские силы уничтожили свыше 50 украинских боевиков, а также семь боевых бронированных машин.
Накануне врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что обстановка в регионе остается стабильной, все службы продолжают работу в штатном режиме, рубежи надежно защищены российскими военными.
Напомним, в ночь на субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», около здания была выставлена бронетехника. Попытку мятежа осудили в российском обществе. К вечеру субботы ситуацию удалось урегулировать, глава ЧВК Евгений Пригожин принял решение развернуть свои колонны, вывести подразделения из Ростова-на-Дону и вернуть их в полевые лагеря.
Ходаковский описал, как увидел ад внутри Пригожина
|
|
Замначальника управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский рассказал случаи, которые позволили ему понять, что за ад внутри главы ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина.
Так, в своем Telegram-канале он рассказал, что общался с Пригожиным всего раз по телефону, тогда он не смог получить никакой информации о главе ЧВК, как о человеке. Но когда началась «кампания с вербовкой зеков», Ходаковский понял о Пригожине гораздо больше.
«Случилась история, когда на совещании Пригожин начал требовать вводить в строй по тысячу зэков в день, а менеджер ЧВК, отвечавший за проект, возразил, что триста человек – это потолок. Менеджер рассуждал трезво, исходя из реальной оценки возможностей, – но всесильному хозяину ответ не понравился, и личка Пригожина тут же скрутила парня и избила до полусмерти», – написал замначальника управления Росгвардии по ДНР.
Он добавил, что менеджера удалось вывезти, «вскоре тот, придя в себя, перебрался воевать в сорок пятую бригаду ВДВ».
«Этот случай сказал мне все: я составил приблизительный психопортрет Пригожина, и в каждом кабинете начал предупреждать о растущей угрозе. Мне было понятно, что человек с такими замашками служит только своим интересам. Помню, несколько месяцев назад в разговоре с Димой Стешиным я делился своим мнением о ситуации с Вагнером и вероятных последствиях, причем, само ЧВК не вызывало у меня опасения – опасения вызывал Пригожин и то, как он мог использовать ЧВК», – рассказал Ходаковский.
Он отметил, что «всегда ежился, когда видел, как фигуру Пригожина возводят на пьедестал».
«То он строит церковь и его восхваляют за это, то он против коррупции и бездарности... При этом было совершенно понятно, что содержит компанию он не на свои и получает все, что ни потребует. Описывают случай: замкомандующего ВДВ задолго до выплескивания конфликта Пригожина и МО в эфир стоял, как школьник, у его стола с утвержденными заявками на поставки вооружения, и ждал, когда Пригожин ознакомится. Отпуская генерала, Пригожин сунул ему глумливый шеврон с надписью «Свиные войска» и сказал: на, отдай своему начальнику... Этот эпизод тоже лег в мое понимание личности Пригожина и природы его конфликта с военными, где высокомерие, как черта характера, тоже сыграло свою роль», – продолжил Ходаковский.
Он заключил, что «понял, что там за ад внутри этого человека, и понял, что нас в итоге ожидает».
Ранее Ходаковский заявил, что большая часть состава «Вагнера» не была посвящена в планы командования: бойцам сказали, что их перебрасывают на защиту Белгородской области.
Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания стоит бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. В ФСБ призвали бойцов не выполнять приказы Пригожина.
Президент России Владимир Путин в обращении призвал граждан России отбросить распри в период спецоперации, заявив, что судьба страны в данный момент требует единения всех сил.
Стало известно о продолжении расследования уголовного дела в отношении Пригожина
Источник в Генпрокуратуре заявил о продолжении расследования уголовного дела в отношении Пригожина
Уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина не прекращалось, заявил близкий к Генпрокуратуре источник.
«Расследование продолжается», – сказал источник ТАСС.
Между тем, по данным RT, официального постановления о прекращении дела против Пригожина нет.
Для прекращения уголовного дела необходимо постановление следователя следственного управления ФСБ России или Главной военной прокуратуры.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что дело против Пригожина будет прекращено.
ЧВК запретили заключать контракты с осужденными
Госдума: Принята процедура, запрещающая заключать ЧВК контракты с осужденными
Находящиеся под приговором не смогут больше заключать контракты с ЧВК, только с Минобороны, заявил председатель комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.
По словам Крашенинникова, те, кто находится под приговором, смогут заключать контракт на службу только с Министерством обороны. Он подчеркнул, что эта часть функций у ЧВК ушла, передает «Интерфакс».
Эксперт Борис Рожин рассказал газете ВЗГЛЯД, что будет с российскими ЧВК.
КГБ рассказал о подготовке на Украине террористов для вторжения в Белоруссию
Замглавы следственного управления КГБ Бычек заявил о подготовке на Украине террористов для вторжения в Белоруссию
|
|
В Польше, Литве и на Украине готовят террористов для вооруженного вторжения на территорию Белоруссии, заявил замглавы следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек.
Бычек сообщил, что его ведомство следит за «такими террористическими проявлениями». По его словам, в Белоруссии «к этим вызовам готовы». Он заверил. что «у беглых террористов и стоящего за их спиной коллективного Запада шансов нет», Белоруссия способна своевременно «нейтрализовать угрозу», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь 1».
Как сообщили в КГБ, боевиков готовят на базе спецподразделений и вооруженных формирований: «В Польше – это «Гром», в Литве – Союз стрелков Литвы, на Украине – СБУ и подразделения украинской военной разведки». После такой подготовки идет «обкатка» в боях на Украине, а затем боевики становятся инструкторами, готовят теракты и разрабатывают планы вторжения в Белоруссию. Бычек сказал, что личности сотрудников спецслужб, которые готовят террористов, известны, как и фонды их финансирования.
Напомним, британские СМИ сообщали, что в Польше проходят боевую подготовку белорусские боевики, которые собираются предпринять попытку свержения президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Лукашенко утром поговорил с Путиным
Утром в воскресенье президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным.
Как сообщает Telegram-канал «Пул первого», после Путина Лукашенко поговорил по телефону с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Обсудили международную обстановку, ситуацию в регионе и белорусско-казахстанские отношения.
Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
В НАТО сочли мятеж ЧВК «Вагнер» внутренним делом России
Столтенберг заявил, что НАТО считает произошедшие в субботу в России события ее внутренним делом
НАТО считает последние события в России ее внутренним делом, но по-прежнему следит за ситуацией, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в Вильнюсе на пресс-конференции.
Генсек НАТО заявил, что ситуацию в России в альянсе изучают и мониторят, но считают, что это внутреннее дело Москвы, передает ТАСС.
Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.
Минск готов подписать с Россией соглашение по авиатарифам
Посол Белоруссии в РФ Крутой: На Форуме регионов в Уфе Минск подпишет с Москвой соглашение о выравнивании авиатарифов
На Форуме регионов в Уфе Белоруссия подпишет с Россией соглашение о выравнивании тарифов в авиационной сфере, которое заработает с 2025 года, заявил посол республики в РФ Дмитрий Крутой.
Белорусский дипломат выразил мнение, что это соглашение будет подписано на юбилейном 10-м Форуме регионов в Уфе. Он назвал это решение компромиссным для минтрансов России и Белоруссии. Как заявил Крутой РИА «Новости» в своем первом интервью в должности посла Белоруссии в России, соглашение по выравниванию, по сути, зеркальному выравниванию всех аэропортовых, аэронавигационных сборов, всех услуг связи, которые связаны с авиацией, заработает с 1 января 2025 года.
Он выразил мнение, что после начала действия соглашения ожидается увеличение интенсивности полетов, которая, как отметил дипломат, и сейчас «довольно неплохая». Он уточнил, что только между Москвой и Минском в неделю осуществляется 63 рейса. Глава белорусской дипмиссии сообщил, что, по плану властей республики, с каждым городом-миллионником в России должен быть налажен прямой рейс из Белоруссии.
Крутой пояснил, что кроме Москвы, Петербурга и Сочи речь идет о таких традиционных направлениях, как Казань, Уфа, открываются полеты в Пермь, Мурманск, Калугу, Череповец, Нижний Новгород, в проработке Новосибирск, Красноярск и Самара. По словам белорусского дипломата, существует огромный спрос на прямые рейсы с Минском. Он уточнил, что речь, в первую очередь, про туристов, бизнесменов, строителей. Как утверждает глава белорусской дипмиссии, последние данные показывают загрузку рейсов на уровне 90-95%.
При этом он обратил внимание на важность решения вопроса о субсидировании авиаперелетов между Белоруссией и Россией для открытия новых рейсов между городами двух стран. По словам дипломата, сейчас обсуждается схема субсидий 50 на 50, то есть 50% выделают регионы России, остальные 50% – бюджет Белоруссии. Крутой допустил, что к середине следующего года появится еще десяток прямых рейсов, если получится «сложить схему» субсидирования.
Накануне утром президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным.
В НАТО оценили возможность применения размещенного в Белоруссии ЯО
Столтенберг: В НАТО не видят признаков возможности применения Россией размещенного в Белоруссии ядерного оружия
Признаки возможности применения Россией размещенного в Белоруссии ядерного оружия не наблюдаются, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления в Вильнюсе.
По словам Столтенберга, в НАТО следят за ситуацией в Белоруссии, где Россия «безответственно» разместила ядерное оружие. Вместе с этим он признал, что в альянсе не видят никаких признаков того, что Россия намерена его применить, передает ТАСС.
Генсек заверил, что это не поколеблет решимости НАТО осуществить свои планы, а помощь Украине со стороны альянса будет продолжаться «так долго, как потребуется».
Напомним, 16 июня президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ заявил, что первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии.
Лавров рассказал о многочисленных звонках Путину из-за рубежа для выражения солидарности
Многие зарубежные коллеги высказали уверенность в том, что Россия не допустит попыток подорвать единство государства в связи с мятежом основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
В интервью RT глава МИД России заявил, что Путину поступали многочисленные звонки от коллег для выражения солидарности, поддержки, уверенности в том, что ситуация будет под контролем.
По словам Лаврова, он тоже разговаривал по телефону с зарубежными коллегами, которые выражали поддержку, что Москва не допустит каких-либо попыток подорвать единство государства, подорвать успех специальной военной операции. Глава МИД России заявил, что его просили не говорить об этих звонках публично.
Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью в пятницу, около здания стояла бронетехника.
Пригожин после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отсутствие поддержки мятежа в российском обществе вынудило Пригожина отказаться от военной авантюры.
Путин назвал приоритетом развитие и модернизацию промышленности в России
Для российских властей приоритетом остается развитие и модернизация промышленности, необходимо продолжать стимулирование внедрения новейших технологий в различные отрасли, заявил президент Владимир Путин в обращении к участникам и гостям ХI Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего – 2023».
Он добавил, что вместе с бизнесом, регионами, наукой будут обновляться программы профессионального образования, подготовки и переподготовки кадров, в том числе для таких базовых, системообразующих отраслей, как машиностроение, судо- и авиастроение, станко- и приборостроение, робототехника и электроника, выпуск промышленного и энергетического оборудования, передает РИА «Новости».
Глава государства подчеркнул, что решение основных задач по укреплению безопасности и технологического суверенитета страны зависит прежде всего от кадрового потенциала страны.
Путин назвал важным тот факт, что на предприятия приходит все больше молодых профессионалов – компетентных, грамотных, творчески и по-современному мыслящих, которые готовы брать на себя ответственность и предлагать нестандартные решения.
Такие люди, по словам президента, обеспечили устойчивую работу промышленности России, ее развитие в условиях жестких внешних вызовов, добились роста производства важнейшей продукции – гражданской и оборонной.
Путин продлил ответные меры на потолок цен для российской нефти
Ответные меры на установление потолка цен для российских нефти и нефтепродуктов продлены до конца 2023 года, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Глава государства своим указом продлил запрет на поставки нефти и нефтепродуктов в случаях, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование ценового потолка, передает ТАСС.
Изначально указ вступил в силу 1 февраля 2023 года, он должен был действовать до 1 июля 2023 года. Теперь же он продлен до 31 декабря 2023 года.
Ранее в США выразили надежду, что Индия будет закупать российскую нефть по цене установленного на Западе «потолка» или ниже.
Мишустин призвал к консолидации общества вокруг президента
Премьер-министр Мишустин заявил о необходимости консолидации общества вокруг президента
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости консолидации общества вокруг президента России.
Мишустин на совещании с вице-премьерами заявил об особенной важности консолидации всего общества, необходимости действовать вместе, одной командой, и сохранять единство всех сил, сплотившись вокруг президента. Он также призвал принимать выверенные совместные решения для эффективного выполнения задач, которые поставлены главой государства, передает РИА «Новости».
Премьер отметил, что Россия переживает важный период своей истории, противостоит практически всей военной, экономической, информационной машине Запада. По его словам, по сути, идет борьба за право выбирать собственный путь исходя из национальных интересов на благо своего народа.
Мишустин также констатировал, что страна столкнулась с очевидным вызовом – была совершена попытка дестабилизировать внутреннюю ситуацию в России. При этом премьер обратил внимание, что все члены правительства во время попытки дестабилизации ситуации в России находились на своих рабочих местах, работали четко и слаженно под руководством президента, сохраняли стабильность ситуации на всех уровнях, чтобы не допустить усугубления обстановки и защитить граждан от всех возникающих возможных угроз.
Накануне главы муниципальных образований выступили в поддержку президента России Владимира Путина во время военного мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отсутствие поддержки мятежа в российском обществе вынудило Пригожина отказаться от военной авантюры.
Тегеран полностью поддержал власти России в связи с событиями 24 июня
Президент Ирана Раиси в телефонном разговоре с Путиным полностью поддержал руководство РФ в связи с событиями 24 июня
Президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе телефонного разговора с лидером РФ Владимиром Путиным выразил полную поддержку российского руководства в связи с событиями 24 июня, сообщили в пресс-службе Кремля.
Как сообщили на сайте Кремля, в понедельник состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Эбрахимом Раиси, в ходе которого президент Ирана выразил полную поддержку российского руководства в связи с событиями 24 июня.
Кроме того, в ходе разговора были затронуты некоторые вопросы международной повестки дня, включая обеспечение стабильности в Закавказье и сирийское урегулирование.
Лидеры России и Ирана обсудили перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества с акцентом на практическую реализацию имеющихся договоренностей в области торговли, энергетики и транспорта. В ходе беседы Путин поздравил руководство и народ Ирана с наступающим праздником Курбан-байрам. Лидеры стран также условились о продолжении личных контактов.
Напомним, 11 июня президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом Ирана Эбрахимом Раиси пригрозил Тегерану «тяжелыми последствиями» за поддержку России в конфликте на Украине.
Эмир Катара выразил поддержку Москве в связи с попыткой мятежа в России
Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, который выразил поддержку действий властей России в связи с попыткой мятежа 24 июня, сообщила пресс-служба Кремля.
Также стороны отметили высокий уровень российско-катарского сотрудничества. Лидеры подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении отношений в различных сферах. Была дана позитивная оценка итогам состоявшегося на прошлой неделе визита в Россию председателя Совета министров, министра иностранных дел Катара Мухаммеда Бен Абдельрахмана Аль Тани, говорится на сайте Кремля.
В свою очередь Путин поздравил Тамима Бен Хамада Аль Тани с 10-летней годовщиной восшествия на престол, а также с наступающим праздником Курбан-байрам.
Ранее страны НАТО сочли мятеж ЧВК «Вагнер» внутренним делом России.