Politico: Истребители F-16 могут быть поставлены на Украину к началу 2024 года

Запад может начать поставки самолетов F-16 на Украину в начале 2024 года, сообщило издание Politico со ссылкой на близкие к НАТО источники.

При этом точные сроки поставок все еще обсуждаются. Некоторые чиновники считают, что поставки начнутся в первые месяцы следующего года. Кроме того, еще не решено, какие страны будут поставлять Киеву истребители. Скорее всего, это будут Нидерланды и Дания, возглавляющие инициативу по обучению украинских летчиков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае поставок F-16 киевскому режиму эти самолеты будут уничтожены.