Путин: ВСУ пытаются восстановить боеспособность и боятся новых потерь Путин высоко оценил работу военных летчиков 21 июня 2023, 17:20 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками военных вузов в Кремле высоко оценил работу российской военной авиации и указал на мастерство и профессионализм летного состава. «Сегодня вы и ваши боевые товарищи делаете огромной важности работу. Очень эффективно работает авиация, это точно. И фронтовая, и армейская, и штурмовая – очень хорошо. Средства поражения хорошие, и летчики работают безукоризненно», – цитирует Путина ТАСС. По его словам, пехота «всегда ждет» авиацию, и эти ожидания, «как правило», оправданы. Ранее Путин заявил, что наследники героев Великой Отечественной войны сейчас стойко сражаются за правду и справедливость во время спецоперации на Украине.

Путин анонсировал поступление «Сарматов» на боевое дежурство 21 июня 2023, 14:52 Текст: Елизавета Шишкова

Ракетные комплексы «Сармат» поступят на боевое дежурство в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что российская ядерная триада позволяет обеспечивать эффективное сдерживание и баланс сил, передает ТАСС. Он подчеркнул, что сейчас около половины частей РВСН оснащены новейшими комплексами «Ярс». Также идет перевооружение на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью «Авангард». Депутат рассказал о значении МРОТ при построении в России социального государства Депутат Исаев: Закон о МРОТ помог выстроить систему соцзащиты в стране

Фото: Денис Гуков/РИА Новости

Текст: Андрей Резчиков

Подписание президентом закона о минимальном размере оплаты труда (МРОТ) сыграло очень важную роль в наполнении понятия социального государства, которое прописано в нашей Конституции, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Исаев. В понедельник исполняется 23 года с момента подписания Владимиром Путиным закона о МРОТ. «До решения президента, который 19 июня 2000 года подписал федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда», МРОТ, установленный Госдумой второго, самого левого созыва, оставался неизменным на протяжении четырех лет и был равен 83 руб. 49 коп., что на тот момент было меньше, чем три доллара США», – вспоминает Андрей Исаев, член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. По его словам, МРОТ тогда «использовался для расчетов чего угодно, кроме реальной заработной платы». «В МРОТах измерялась уголовная ответственность, назначались штрафы, пени. Это была экономическая единица, которая практически ничего не давала трудящимся. И тогда было принято решение, что МРОТ нужно дать его изначальное социальное значение. Президент принял решение о поэтапном повышении минимального размера оплаты труда, чтобы он соответствовал только заработной плате», – говорит депутат. Исаев также напомнил, что в 2006 году между «Единой Россией» и Минфином возникли разногласия по темпам повышения МРОТ и президент провел специальное совещание. «Было выработано компромиссное решение – МРОТ подняли на гораздо большую величину. Он перевалил за тысячу рублей в месяц. Став председателем правительства в 2008 году, Владимир Путин в качестве одного из первых решений предложил установить МРОТ на уровне прожиточного минимума. Это было постоянным требованием российских профсоюзов», – отметил депутат. Однако в 2008 году разразился мировой финансовый кризис, наращивание заработной платы грозило увеличением безработицы и «поэтому опять наметилось отставание МРОТ от величины прожиточного минимума». «В 2018 году президент вновь принимает волевое решение о повышении МРОТ до величины прожиточного минимума, а в 2020 году это решение было закреплено как обязательное требование в Конституции Российской Федерации. Выступая в этом году с посланием Федеральному собранию, президент обозначил, что МРОТ должен расти темпами, опережающими инфляцию. С первого января 2024 года он увеличится на 18,5%. А к 2025 году на 30% превысит прожиточный минимум трудоспособного человека», – добавил Исаев. Депутат особо подчеркнул, что МРОТ является «важнейшим элементом в определении политики заработных плат в нашей стране». «Ниже минимального размера оплаты труда за полный рабочий день платить нельзя. Выше – можно. Это касается всех регионов. Над МРОТ надстраивается целая система. Минимальные зарплаты не могут быть ниже МРОТ, а только выше. Таким образом показатель является основой, на которой выстраивается система заработных плат», – пояснил Исаев.От отметил, что повышение МРОТ означает повышение реальных зарплат тех, кто получает в районе минимального размера оплаты труда, а в России таких около двух млн человек. «Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, президент сказал, что мы должны создать экономику высоких зарплат. Это очень правильный подход. У нас выстроенная система социальной защиты в стране. Пособия, пенсии являются производными от заработной платы, с которой берутся взносы и налоги, на основании которых в дальнейшем формируются социальные выплаты», – подчеркнул депутат. В ходе своего выступления на форуме Путин также отметил, что к 2030 году МРОТ должен вырасти как минимум вдвое. Президент выразил уверенность, что это станет дополнительным стимулом для роста заработных плат по стране в целом. На этот год минимальный размер оплаты труда установлен в размере 16 тыс. 242 рублей. Таким образом, с 1 января 2024-го он вырастет до 19 тыс. 242 рублей. Новости СМИ2 Путин запустил первый маршрут речного электротранспорта на Москве-реке Путин дал старт запуску первого маршрута речного электротранспорта на Москве-реке

Фото: кадр из видео

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин дал старт запуску первого регулярного маршрута речного электротранспорта на Москве-реке. Путин вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным посетил Северный речной порт. Первое судно отправилось с причала «Киевский», передает РИА «Новости». «Гудит, как настоящий», – заметил Собянин. «И есть настоящий», – прокомментировал отправление судна Путин, передает ТАСС. Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии запуска нового вида городского транспорта – речных электросудов, которые с 20 июня начинают совершать регулярные пассажирские перевозки по Москве-реке. Первый маршрут длиной более 6,5 км связывает Киевский вокзал с причалом на Шелепихинской набережной – активно строящиеся и развивающиеся районы столицы. Провозная способность составит 15–16 тыс. пассажиров в сутки, говорится на сайте Кремля. По маршруту будут ходить восемь электросудов, названых в честь столичных рек: Синичка, Сетунь, Пресня, Филька, Сходня, Раменка, Яуза и Неглинка. Глава государства поднялся на борт одного из них – Сходни, он ознакомился с оснащением пассажирского салона. Помимо этого президент осмотрел выставку «Москва-река. Московское золотое кольцо» Музея транспорта Москвы на Северном речном вокзале. Экспозиция рассказывает об истории вокзала, эволюции отечественного судостроения и развитии речных маршрутов. Ранее Собянин на Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что первые речные электрические суда запустят в Москве 20 июня. Путин: ВСУ пытаются восстановить боеспособность и боятся новых потерь

Фото: REUTERS/Anna Voitenko

Текст: Елизавета Шишкова

ВСУ сейчас занимаются восстановлением своей боеспособности, комбинируя новые подразделения из бригад, понесших потери, но при этом украинские войска опасаются еще больших потерь, заявил президент России Владимир Путин. Путин отметил, что ВСУ также опасаются масштабных потерь в будущем, так как это может привести не только к утрате наступательного потенциала, но и к утрате боеспособности армии в целом, передает ТАСС.

«На сегодняшний день мы видим, что наступательный потенциал ВСУ пока не исчерпан, есть резервы, которые противник думает, где и как выводить. Но благодаря мужеству и героизму наших бойцов, готовности командиров шансов у противника нет. Они это понимают, поэтому и встали сейчас», – сказал президент. Ранее на ПМЭФ Путин заявил, что ВСУ не имеют успехов в ходе контрнаступления. Новости СМИ2 Путин приехал на Северный речной вокзал в Москве 20 июня 2023, 17:22 Президент России Владимир Путин приехал на Северный речной вокзал в Москве, его сопровождает мэр города Сергей Собянин. Путин и Собянин дадут запуск движению речных электросудов, передает ТАСС. Глава государства также проведет совещание о развитии внутренних речных ресурсов РФ с участием членов правительства, губернаторов и представителей бизнеса. Напомним, в 2021 году Северный речной вокзал Москвы был признан одним из лучших в мире проектов архитектуры и дизайна в рамках международного конкурса A`Design Awards. Путин предложил расширить программу выпуска отечественных речных судов 20 июня 2023, 18:34 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин предложил расширить программу выпуска отечественных речных судов, об этом он сказал на совещании о развитии речного судоходства. «Для увеличения пассажирских, грузовых перевозок, конечно же, нужно обновлять и наращивать речной флот. Давайте подумаем над расширением этой программы как по числу судов, так и по объему финансирования. Прошу правительство определить конкретные параметры с акцентом на суда для пассажирских перевозок», – приводит его слова ТАСС. Он также напомнил, что существует перспективный план строительства гражданских судов на период до 2035 года, которым предусматривается создание порядка тысячи судов, в том числе для речных перевозок. Кроме того, Путин поставил задачу развития водного пассажирского транспорта для перевозок не только между регионами, но и между соседними населенными пунктами страны и внутри городов. «Еще одна ключевая задача – развитие водного пассажирского транспорта. Необходимо наращивать его использование не только для перевозок между регионами, но и между соседними населенными пунктами, внутри городов. Здесь очень важен опыт Москвы, других субъектов Федерации, где водный транспорт уже встроен в систему внутригородских перевозок», – сказал он. Ранее Путин дал старт запуску первого регулярного маршрута речного электротранспорта на Москве-реке. Путин вместе с Собяниным посетил Северный речной порт. Первое судно отправилось с причала «Киевский». Новости СМИ2 Трамп заявил об «отличных отношениях» с Путиным Трамп заявил о крепких отношениях с Путиным, хоть они давно не разговаривали 20 июня 2023, 13:24 Текст: Алина Власенко

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что у него отличные отношения с президентом России Владимиром Путиным, и он бы легко убедил его прекратить спецоперацию на Украине. Как заявил Трамп интервью телеканалу Fox News, у него отличные и крепкие отношения с Путиным, хотя они «какое-то время» не разговаривали.

При этом бывший американский президент заявляет, что его разговор с Путиным отсрочил начало спецоперации на несколько лет. Кроме того, Трамп уверен, что Москва не начала бы СВО, если бы он остался президентом США, передает ТАСС. Одновременно Трамп считает, что ему удалось бы всего за сутки достичь договоренностей по поводу украинского конфликта. «Я бы достиг соглашения через 24 часа после того, как все началось. Я бы сказал что-то Зеленскому, я бы сказал что-то Путину. И смерти бы прекратились», – сказал Трамп. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит обещаниям экс-президента США Дональда Трампа за 24 часа урегулировать конфликт на Украине в случае возвращения в Белый дом, поскольку «никто не сможет договориться с Владимиром Путиным». Песков объяснил сокращение саммита «Россия – Африка» Песков объяснил сокращение саммита «Россия – Африка» нюансировкой программы 21 июня 2023, 12:34 Текст: Алексей Дегтярев

Саммит «Россия – Африка», запланированный на июль, сократили из-за нюансировки программы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Это связано с программой, просто нюансировка программы саммита», – цитирует Пескова РИА «Новости». Напомним, даты проведения форума «Россия – Африка» в Петербурге изменили на 27-28 июля. До этого сроки саммита обозначали с 26 по 29 июля. Между тем Песков не уточнил, обсуждал ли президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой возможность своего участия в саммите БРИКС в этой африканской стране, передает ТАСС. «Вопросы подготовки к предстоящему саммиту были на повестке дня. Обсуждение продолжается», – сказал он. Напомним, отдельная встреча Путина с Рамафосой прошла после окончания переговоров с главами делегаций африканских стран на прошлой неделе. Новости СМИ2 Путин обозначил сроки начала реконструкции канала имени Москвы Путин поставил задачу начать реконструкцию канала имени Москвы не позднее 2025 года 20 июня 2023, 19:43 Текст: Елизавета Шишкова

Реконструкцию канала имени Москвы необходимо начать не позднее 2025 года, такое поручение президент РФ Владимир Путин дал правительству и заинтересованным регионам на совещании по развитию внутренних водных путей. Он подчеркнул, что канал обеспечивает судоходство и водоснабжение в Центральной России и уже нуждается в модернизации, передает ТАСС. «Прошу правительство совместно с заинтересованными регионами не позднее 2025 года приступить к выполнению программы реконструкции этого канала», – сказал Путин. Ранее президент России Владимир Путин предложил расширить программу выпуска российских судов.

Путин отметил хорошие показатели Новгородской области в сфере строительства Путин на встрече с Новгородским губернатором Никитиным отметил хорошие показатели региона в сфере строительства 19 июня 2023, 14:38 Текст: Алина Власенко

Президент Владимир Путин в рамках встречи с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным обратил внимание на хорошие показатели развития сферы строительства в регионе. «У вас, я смотрю, стройка хорошо себя чувствует. … Инвестиции продолжаются. Есть чем отчитаться и чем порадовать», – сказал Путин, отметив, что некоторые проблемы все еще требуют решения. В частности, по словам президента, 63% школ в регионе нуждается в ремонте и в реконструкции.

Кроме того, Путин обратил внимание Никитина на высокую смертность на дорогах в регионе, и поинтересовался, с чем связана эта печальная статистика. «Владимир Владимирович, с федеральными дорогами это связано, к сожалению. У нас трасса М-10 проходит, и там коллеги планируют большие работы, и она сейчас расширяется активно. То есть в основном, если посмотреть внутри этой статистики, это М-10 и то, что там надо просто проводить мероприятия по безопасности», – пояснил Никитин, слова которого приводятся на сайте Кремля. Новости СМИ2 Песков заявил о намерении Путина продолжать диалог с военкорами Песков заявил о намерении Путина продолжать диалог с военкорами 19 июня 2023, 12:54 Текст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин высоко ценит диалог с военкорами, который является важным источником получения информации, он будет продолжать такие контакты, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что у Путина был весьма откровенный разговор с военкорами, который является еще одним источником получения информации для президента. По словам Пескова, глава государства не первый раз беседует с ними, он намерен проводить такие встречи в будущем, передает ТАСС. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что информационная работа является одним из самых важных боевых участков, но каждое действие должно работать на укрепление работоспособности государства и нельзя поддаваться тому, где частные интересы становятся выше. Один из участников встречи, военкор Александр Коц заявил, что встреча Владимира Путина с военными корреспондентами продемонстрировала, что президент России постоянно держит руку на пульсе в вопросах специальной военной операции на Украине. Путин заявил о планах форсировать производство беспилотников в России Путин: Россия будет форсировать выпуск дронов, хорошо зарекомендовавших себя в боевых условиях 21 июня 2023, 15:14 Текст: Алина Власенко

Россия будет форсировать массовый выпуск беспилотных летательных аппаратов, хорошо зарекомендовавших себя в боевых условиях, заявил президент Владимир Путин на встрече с лучшими выпускниками высших военно-учебных заведений. «Продолжатся совершенствование производства систем контрбатарейной борьбы, а также постановка в войска беспилотных летательных аппаратов и роботизированных ударных комплексов, которые хорошо показали себя в боевых условиях. Будем форсировать их массовый выпуск», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Он призвал обеспечить этой техникой все войсковые звенья, включая отделения, взводы, роты и батальоны. Глава государства также отметил, что планы по повышению потенциала всех компонентов Вооруженных сил России будут реализованы в полном объеме на собственной научной и производственной базе, передает ТАСС. Президент также отметил огромный вклад в решение боевых задач СВО новейших образцов бронетехники, ракетных комплексов, а также систем ПРО и РЭБ. В среду днем в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца проходит встреча Владимира Путина с лучшими выпускниками вузов и академий Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН, говорится в сообщении на сайте Кремля. Новости СМИ2 Путин напутствовал выпускников военных вузов словами «С Богом!» 21 июня 2023, 15:59 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов отметил мужество и героизм российских бойцов и напутствовал молодых офицеров словами «С Богом!» Во время церемонии президент выступил с речью, отметив смелость, храбрость, мужество и героизм Российской армии, наших солдат и офицеров, передает ТАСС. «Поздравляю вас с окончанием учебы. С Богом!» – обратился он к офицерам. Президент подчеркнул, что офицерский авторитет зарабатывают собственным примером. «Уважение в воинских коллективах завоевывается не только командирским мастерством, но и личным примером, заботой о подчиненных. Офицерский авторитет без этого просто немыслим», – заметил Путин. По словам президента, сплоченность, слаженность и единство воли бойцов и их умение побеждать достигаются неустанной работой с каждым солдатом или матросом. «Уверен, что вы это хорошо понимаете и своей службой будете подтверждать слова великого Суворова: жизнь и доблесть офицера в победе», – заключил он. Ранее Путин заявил, что наследники героев Великой Отечественной войны сейчас стойко сражаются за правду и справедливость во время спецоперации на Украине. Путин допустил введение уголовной ответственности за намеренный поджог леса Путин допустил введение уголовной ответственности за намеренный поджог леса и травы 21 июня 2023, 11:38 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин допустил возможность введения уголовной ответственности за намеренный поджог сухой растительности и лесных насаждений вне зависимости от наступившего ущерба. На сайте Кремля указано, что президент поручил членам правительства рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в законодательство РФ изменений, предусматривающих уголовную ответственность за намеренные поджоги сухой растительности или лесных насаждений вне зависимости от наступившего ущерба в срок до 1 августа. Также Путин поручил правительству совместно с Госдумой в нынешнюю сессию принять закон о расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию упаковки. Ранее Путин утвердил сроки рассмотрения закона об утилизации упаковки. Новости СМИ2 Песков: Путин поздравит Собянина с днем рождения по телефону 21 июня 2023, 13:22 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин выскажет поздравления мэру столицы Сергею Собянину с 65-летием по телефону, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Точно могу сказать, что как минимум по телефону он его поздравит», – сказал Песков, передает ТАСС. Он также не смог уточнить, что мог бы президент подарить градоначальнику на день рождения. Представитель Кремля отметил, что успехи Собянина как главы Москвы «очевидны», поскольку российская столица стала одним из лучших городов мира, «который стремительно развивается, причем не только с точки зрения физической красоты, но и с точки зрения финансового потенциала, промышленного потенциала, туристического потенциала». Песков добавил, что Путин виделся с Собяниным 20 июня на церемонии запуска новых электрических трамваев по Москве-реке, но глава государства не поздравлял мэра, так как «в России так не принято».