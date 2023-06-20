Импортозамещение стекол для поездов решили запустить в Долгопрудном

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20 июня, вторник  |  Последнее обновление — 12:43  |  vz.ru
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Энергетические рынки США и Европы сравнили с Содомом и Гоморрой

Одна из основных проблем – это невозможность сохранить электричество от ВИЭ Fan Peishen/XinHua/Global Look Press
В хаосе на энергетическом рынке виноваты сами развитые страны. Превозносимая ими возобновляемая энергетика, по сути, не является возобновляемой, а вместо энергетической свободы есть риск заполучить новые зависимости – от погоды и Китая. Такие тезисы звучат в докладе «Содом и Гоморра на энергорынке» Игоря Сечина.  Подробности...
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Украина готова к террористическим рейдам против Белоруссии

ВСУ прощупывают обороноспособность белорусских границ кадр из видео
Украина продолжает стягивать силы к границе с Белоруссией и прощупывать оборону республики. При этом во главе этих сил оказались представители белорусских радикалов, воевавшие на стороне ВСУ с 2014 года. Чего тем самым добиваются Украина и белорусские радикалы и чем на это может ответить Минск?  Подробности...
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Создать на Украине «санитарную зону» подсказал афганский опыт

Опыт борьбы с моджахедами в Афганистане можно использовать для противостояния ВСУ Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Владимир Путин дважды на неделе высказался о создании «санитарного кордона» на территории Украины. Эта линия должна защитить территории РФ от обстрелов ВСУ, которые получают от Запада дальнобойные ракеты. У России есть опыт создания такой зоны в Афганистане, но в новых реалиях речь может идти о более масштабном проекте. На каких территориях такой кордон необходим прежде всего? Подробности...
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Мигранты-нахлебники разрушают «шведский социализм»

Благополучие Швеции тает на глазах Global Look Press/Keystone Press Agency
Тектонические изменения социальной политики назревают в Швеции. Знаменитый «шведский социализм» – то есть большие пособия всем нуждающимся, в том числе и мигрантам – ставится теперь под сомнение. Шведское государство приходит к выводу, что на его шее оказалось слишком много нахлебников. Они не только отказываются работать, получая большие пособия, но и совершают больше всего преступлений.  Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Кастрация педофилов – мера правильная, но недостаточная

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Изнасиловали 11-летнюю девочку. Преступника быстро задержали – им оказался ублюдок, который отсидел за шесть подобных преступлений. То есть он насилует ребенка, его сажают, выпускают, он насилует ребенка, его сажают, и так до бесконечности. Подробности...

Трансгендеры – вестники грядущего тоталитаризма

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Трансгендеры даже помимо своей воли становятся агентами разрушения семьи. Но это лишь часть их роли в новом тоталитарном порядке. Второй фактор – это навязывание правил игры остальному обществу. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Для России важны три главных флага ее государственности

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Три гигантских полотнища – флаги Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации – поднятые в Санкт-Петербурге на прошедшей неделе, стали воплощением идеи целостности и неразрывности отечественной истории. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
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Два удара по Байдену

Обсуждение: 4 комментария

Чехи задумались о концлагерях для русских

Косово взбунтовалось против Запада

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Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5

АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5 на площадке ПМЭФ-2023, ее производство запустят на этой неделе на бывшем заводе Nissan
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Между Москвой и Санкт-Петербургом началось движение беспилотных грузовиков

На трассе М-11 Санкт-Петербург – Москва в рамках эксперимента началось движение беспилотных грузовиков «КамАЗ». Пока машины будут сопровождать инженеры-испытатели. Инициаторы проекта «Беспилотные логистические коридоры» уверены, что уже в 2024 году беспилотные грузовики начнут регулярно ездить от Казани до Санкт-Петербурга
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Тимофей Бордачёв: Путин дал гарантии мировому большинству

    Импортозамещение стекол для поездов решили запустить в Долгопрудном

    В Долгопрудном решили запустить импортозамещение стекол для поездов к 2026 году

    20 июня 2023, 12:31

    Текст: Александра Юдина

    Торговый дом «Мосавтостекло» к 2026 году запустит производство железнодорожного стекла в Долгопрудном, используя два участка в рамках программы «Земля за 1 рубль».

    По информации министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой, в реализацию проекта компания планирует инвестировать около 500 млн рублей, расширить производство и создать дополнительно 40 рабочих мест, передает телеканал 360.

    В данный момент «Мосавтостекло» производит около 30% стеклянных изделий для поездов в России и более 65% высокотехнологичных электрообогревных изделий. Уточняется, что проект позволит производить стекла в том числе для импортных локомотивов.

    Как отметила курирующая имущественный блок заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Кротова, инвестору предоставлено два земельных участка общей площадью 1,8 га, где планируется возведение производственно-складского корпуса площадью 10 тыс. кв метров.

    Угрожавший в автобусе российскому военному житель Мариуполя принес извинения
    		   
    19 июня 2023, 18:44
    Фото: кадр из видео

    Молодой человек, который в общественном транспорте Мариуполя кричал российскому военному, что ему в городе не рады, и угрожал связями, осознал свое поведение и извинился.

    Видео извинений парня и девушки, которая также участвовала в инциденте, опубликовано в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    «14 июня в 21.15 я со своей девушкой Анастасией вступил в конфликт с военными Вооруженных сил РФ», – говорит молодой человек. «Я полностью осознал свою вину и понял, что с 2014 года Украина терроризировала народ, зомбировала его, она причастна к смертям в Донбассе», – добавил он.

    Его девушка, говорившая ранее, что не рада приходу России, также признала свою вину. «Я была не права, приношу искренние извинения российскому военному», – сказала она.

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    Рогов: Солдаты ВСУ начинают активно сдаваться в плен на Запорожском направлении
    Рогов: Солдаты ВСУ целыми группами сдаются в плен на Запорожском направлении
    		   
    19 июня 2023, 13:40
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Евгений Поздняков

    Активные бои продолжаются на Времевском выступе и в районе города Орехов. ВС РФ применяют артиллерию и ВКС для отражения атак противника. Все больше украинских солдат начинают сдаваться в плен. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя ситуацию на запорожском участке фронта.

    «На Запорожском направлении продолжаются активные боевые действия в предполье. Противнику до сих пор не удалось даже подойти к первой линии обороны ВС РФ. Основным местом сражений стал Времевской выступ. Действия происходят на десятикилометровом участке между Великой Новоселкой и Старомайорским», – сказал Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией».

    «Каких-либо заметных успехов у ВСУ нет. Офис Зеленского пытается представить грандиозной победой небольшие вклинивания в районах Урожайного и Новодонецкого. При этом продолжаются попытки со стороны Украины занять Макаровку. Идут атаки на Левадное, Новодаровку и Приютное. Везде наблюдается высокая динамика боестолкновений. Частота огневого контакта рекордная», – отмечает эксперт.

    «В настоящий момент Пятихатки находятся в серой зоне. Здесь в ходе боев было убито несколько сотен военнослужащих ВСУ. Еще больше выбывает из сражений раненых. Противника удалось заманить в низины. Фактически образовался огневой мешок, по которому ВС РФ ведут обстрел со стратегических высот», – подчеркивает Рогов.

    «Задействованы артиллерия и ВКС. В какой-то момент нами был применен «Солнцепек». Российские военные выбили ВСУ из населенного пункта, однако украинское командование продолжает посылать людей на убой. Техника высаживает пехоту и тут же направляется в тыл за новой группой бойцов», – уточняет собеседник.

    «На Ореховском направлении основные сражения развернулись в селе Работино. Мы продолжаем отбивать те волны живой силы, которые посылает в бой противник. Здесь также активно работает артиллерия. Если ВСУ подходит близко к территории, находящейся под контролем ВС РФ, то к работе по целям подключаются «Солнцепеки», – акцентирует эксперт.

    «Количество солдат ВСУ, сдающихся в плен, резко увеличилось. Ежедневно складывают оружие целые группы противника. Десятки человек отказываются идти в бой. Это вызвано большими потерями со стороны Украины. К военным постепенно приходит осознание, что их бросают на убой», – резюмирует Рогов.

    Накануне, как сообщает Минобороны РФ, на Запорожском направлении происходили наиболее активные боевые действия. Противник предпринимал безуспешные попытки наступательных действий в районах населенных пунктов Новопокровка, Новоданиловка и Малая Токмачка. За сутки были уничтожены 33 танка, 30 боевых машин пехоты и 35 боевых бронированных машин украинской армии.

    Ранее российская тактическая авиация нанесла упреждающий удар по местам скопления украинских военных и их тяжелой техники в районе города Орехов в Запорожской области. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    На Южно-Донецком направлении российские военные за минувшие сутки отбили четыре атаки ВСУ около населенных пунктов Новодонецкое, Ровнополь и Новодаровка. Общие потери Украины на этом участке за сутки составили до 380 военнослужащих, 35 танков, 33 боевые машины пехоты, в том числе две Bradley, а также 38 боевых бронированных машин.

    Ранее военкоры опубликовали видео, на котором запечатлено более 50 единиц трофейной техники НАТО, оставленной украинскими силами после боя на Времевском выступе. Кроме того, рядом с некоторыми машинами была обнаружена подробная инструкция по их эксплуатации.

    В районе Новодонецкого штурмовой отряд морской пехоты Тихоокеанского флота в составе 23 человек уничтожил 103 морских пехотинца 37-й одесской бригады ВСУ. Об этом сообщил Герой России, командир танковой роты соединения морской пехоты ТОФ капитан Руслан Курбанов.

    Коментарии (16)
    Российские войска нанесли удар по местам хранения западного вооружения ВСУ
    Минобороны: Российские войска нанесли удар по местам хранения западного вооружения ВСУ
    		   
    19 июня 2023, 14:40
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения военной техники иностранного производства, сообщили в Министерстве обороны.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВС России нанесли удар по местам хранения западного вооружения ночью в понедельник. Отмечается, что все объекты поражены, а цели достигнуты.

    Ранее российские артиллеристы уничтожили колонну с техникой и солдатами ВСУ под Кременной.

    Коментарии (32)
    Российский Т-90М «Прорыв» провел бой против трех украинских танков
    Российский Т-90М «Прорыв» провел бой против трех танков ВСУ в ходе штурма опорного пункта на Краснолиманском направлении
    		   
    20 июня 2023, 08:48
    Фото: РИА Новости
    Текст: Алина Власенко

    Экипаж танка Т-90М «Прорыв» под командованием старшего лейтенанта Центрального военного округа с позывным Жених успешно противостоял трем танкам ВСУ в ходе штурма опорного пункта врага на Краснолиманском направлении, за проявленное мужество и героизм офицера наградили орденом Мужества, сообщили в Минобороны.

    В военном ведомстве сообщили, что танк под командованием старшего лейтенанта не раз уничтожал опорные пункты, выполняя обходной маневр. В одном из боев экипаж танка одновременно противостоял трем танкам ВСУ, при этом Жених получил ранение, но продолжил сражаться. В результате танкистам удалось взять в плен брошенных командирами на поле боя украинских военных.

    «За проявленное мужество и героизм командир взвода был награжден орденом Мужества», – сообщили РИА «Новости» в оборонном ведомстве.

    Сам Жених рассказал, что его подразделение специализируется на наступательных действиях, но попал он в него не сразу, сначала ему дали время оценить ситуацию на фронте. «Началась спецоперация, мы все рвались, все выпускники, … не зря нас учили. Мы видели, кого именно защищали, – бабушек, детей, поэтому страха не было», – рассказал старший лейтенант.

    Жених также рассказал, что перед боем с тремя танками его командир был ранен и получил команду эвакуироваться. «Я дал ему команду на эвакуацию, остался один. И на нас выкатилось три танка, один против трех. Мы оставались там, пока наши подразделения не зашли, не захватили укрепрайон. Один танк подбили, два уехали», – рассказал о бое военный, добавив, что всего на счету его танкового взвода пять уничтоженных украинских танков.

    Ранее российское разведывательное подразделение зафиксировало на видео уничтоженную украинскую бронетехнику производства стран НАТО на Авдеевском направлении в постоянно обстреливаемой зоне.

    Коментарии (18)
    Отмечена высокая смертность обученных в Европе украинских военных
    Le Monde: На Украине погибли около 40% обученных в Европе военных
    		   
    19 июня 2023, 17:21
    Фото: REUTERS/Stringer
    Текст: Елизавета Шишкова

    При боевых действиях на Украине погибли около 40% обученных в одной из европейских стран украинских военных, сообщила газета Le Monde со ссылкой на высокопоставленного французского военнослужащего.

    Он рассказал, что инструкторы из Франции обучали военных ВСУ в разных странах Европы, в том числе в Польше и Румынии, передает Lenta.ru.

    Два месяца украинских военных обучали тактике городских боев, медицине и разведке. Занятия проводились на французских колесных танках AMX-10RC и гаубицах Caesar.

    Ранее газета Le Monde сообщала, что инструкторы НАТО сравнили украинских военных со стадом.

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    Борис Галкин объяснил русофобские взгляды актрисы Ады Роговцевой
    Актер Борис Галкин: Ада Роговцева стала жертвой украинской пропаганды
    		   
    19 июня 2023, 16:54
    Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Актер Борис Галкин прокомментировал русофобские высказывания народной артистки СССР, украинской актрисы Ады Роговцевой, назвав ее жертвой пропаганды Киева.

    Галкин считает, что виной этому стала пропаганда, а русофобские высказывания Роговцевой – не ее личная позиция. Артист предположил, что актриса проглотила ложь, которой закармливали на Украине националисты людей в последние годы, она свято верит в это, передает «Аргументы и факты».

    Ранее Ада Роговцева призвала украинцев изолировать себя от россиян.

    Украинская актриса, активно снимавшаяся в советских кинолентах, выступила против присоединения Крыма в 2014 году и СВО в 2022 году.


    Коментарии (31)
    После удара по складам ВСУ в Запорожье началась детонация боеприпасов
    Рогов: В контролируемом Киевом Запорожье после российского удара началась детонация боеприпасов
    		   
    20 июня 2023, 09:37
    Фото: Минобороны РФ
    Текст: Алина Власенко

    Российские силы в ночь на вторник ударили по местам расположения вооруженных сил Украины, складам с техникой и боеприпасами в контролируемом Киевом Запорожье, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Российские военные в ночь на вторник нанесли не менее семи ударов по объектам, используемым ВСУ в городе Запорожье для ведения войны, местам расположения украинских военных, а также складам техники и боеприпасов.

    Как указал Рогов в Telegram, после этого начался долгий пожар и детонация на месте одного из прилетов.

    Ранее Рогов сообщил, что активные бои продолжаются на Времевском выступе и в районе города Орехова. ВС РФ применяют артиллерию и ВКС для отражения атак противника. Все больше украинских солдат начинают сдаваться в плен.

    Коментарии (5)
    СМИ: На борту пропавшего возле «Титаника» батискафа находится британский миллиардер
    Sky News: Британский миллиардер Хардинг находится на борту пропавшего возле обломков «Титаника» батискафа
    		   
    19 июня 2023, 21:54
    Фото: кадр из видео
    Текст: Валентина Григоренко

    Британский миллиардер Хэмиш Хардинг, которому принадлежит компания Action Aviation по продаже и эксплуатации авиатехники, находится на борту пропавшего возле обломков «Титаника» подводного аппарата, сообщили СМИ.

    Как пишет Sky News со ссылкой на заявление приемного сына 58-летнего бизнесмена Брайана Заса, поисково-спасательная операция в разгаре. Зас отметил, что все его мысли и мотивы только об отчиме Хэмише Хардинге, субмарина с которым пропала во время осмотра «Титаника», передает РИА «Новости».

    Накануне Action Aviation сообщила, что бизнесмен «в настоящий момент находится под водой» в рамках экспедиции к «Титанику».

    Ранее компания OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего подводного аппарата, предназначенного для доставки туристов к месту гибели пассажирского лайнера «Титаник». СМИ сообщили, что на борту подводного аппарата могло быть пять человек.

    Коментарии (23)
    Россия запросила заседание СБ ООН из-за поставок Западом оружия Киеву
    		   
    19 июня 2023, 19:48
    Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Россия запросила проведение 29 июня заседания Совета Безопасности ООН по теме западных поставок оружия Украине, сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    В своем Telegram-канале он сообщил, что страны Запада запросили заседание по гуманитарной ситуации на Украине. Россия в свою очередь запросила заседание на 29 июня, поскольку Москва противодействует продвижению одностороннего западного нарратива на площадке Совета Безопасности.

    Ранее Полянский сообщил, что в четверг российская сторона в рамках закрытых консультаций Совбеза ООН поднимет вопрос о расследовании диверсии на «Северных потоках».

    Коментарии (40)
    Украинский военный рассказал о своей сдаче в плен
    		   
    19 июня 2023, 15:14
    Фото: кадр из видео
    Текст: Елизавета Шишкова

    Пленный военнослужащий ВСУ Сергей Пеня рассказал, как сдавался в российский плен.

    «У меня было психологически такое состояние, что было пофиг – мины, не мины... было все равно», – сказал солдат ВСУ, видео опубликовано в официальном Telegram-канале Минобороны.

    Российские военные на своих позициях сделали два выстрела в воздух. Пеня заявил о своем намерении сдаться. По словам украинца, в плену с ним нормально обращаются и хорошо кормят. Пеня пояснил, что сдался в плен, так как не видит смысла воевать с Россией. Военный ВСУ также отметил низкое моральное состояние в своем подразделении.

    Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что бойцы ВСУ начали чаще сдаваться в плен.

    Коментарии (31)
    Минобороны показало уничтожение танка Leopard дроном-камикадзе
    Минобороны показало уничтожение танка Leopard беспилотником-камикадзе
    		   
    19 июня 2023, 15:41
    Фото: кадр из видео

    Минобороны показало кадры, на которых запечатлено попадание российского беспилотника-камикадзе в башню немецкого танка Leopard-2A6, поставленного Киеву.

    На видео, опубликованном Минобороны в Telegram, видно как дрон пикирует точно в крышу танка. В ролике также видно характерную для Leopard-2A6 защиту носа башни.

    В момент поражения боевая машина движется, выполняя боевую задачу на Запорожском направлении.

    Ранее министерство обороны опубликовало видео с трофейной техникой украинских сил на Запорожском направлении, на кадрах можно заметить немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley.

    Коментарии (10)
    Министр обороны Украины назвал русский язык «трофейным»
    Министр обороны Украины Резников назвал русский язык «трофейным»
    		   
    19 июня 2023, 22:32
    Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Министр обороны Украины Алексей Резников признался, что общается с иностранными союзниками по-русски, когда им сложно изъясняться на английском, и предложил считать русский язык «трофейным».

    Резников дал интервью телеканалу «Настоящее время» (организация, выполняющая функции иностранного агента в России) на русском языке, объяснив, что его коллеги из других государств, «которым сложно на английском», предлагают перейти на «язык агрессора». Сам украинский министр, по его словам, предлагает называть русский «трофейным» и соглашается на переговоры на русском, передает РИА «Новости».

    Последние годы киевский режим активно борется с русским языком. Так, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял недавно, что русский язык «должен быть искоренен» в стране. Он также призывал «зачистить» «недобитков», которые говорят по-русски.

    Москва неоднократно подчеркивала, что Евросоюз потакает националистической политике киевских властей, а следовательно, несет ответственность за продолжающееся на Украине масштабное и агрессивное ущемление прав и свобод русскоязычного населения.

    Коментарии (46)
    Минюст объяснил невозможность признания Ельцин-центра иноагентом
    		   
    19 июня 2023, 18:06
    Фото: Донат Сорокин/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    В Минюсте России сообщили о невозможности признать иноагентом Ельцин-центр в Екатеринбурге, также, по данным ведомства, там невозможно проведение проверочных мероприятий в соответствии с законом о музеях бывших президентов России.

    Об этом Минюст сообщил в ответ на запрос депутата Андрея Альшевских, передает ТАСС.

    Ранее Минюст объявил о проверке «Ельцин-центра» на предмет деятельности иноагента. В самой организации заявили, что министерство не сможет найти оснований для включения центра в список иноагентов.

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    Ветеран ЦРУ посоветовал Западу не ждать, пока российские войска «дойдут до Польши»
    Ветеран ЦРУ Макговерн посоветовал начать переговоры и не ждать, пока российские войска «дойдут до Польши»

    20 июня 2023, 00:49

    Текст: Ольга Никитина

    Администрация американского президента Джо Байдена зря не позволяет Киеву приступить к мирным переговорам с Россией, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

    Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что сейчас власти США не хотят переговоров, однако их мнение может измениться «через две-три недели», когда «русские будут на том берегу Днепра», передает РИА «Новости».

    Тогда, съязвил ветеран американской спецслужбы, «[президент России Владимир] Путин спросит: «Как вам эффект? А сейчас момент для переговоров лучше? Или нам до Польши дойти?».

    Как отмечал ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, ассигнования на вооружения для Киева свидетельствуют, что США не собираются искать пути к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.

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    «Солнцепеки» уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом
    Минобороны: Расчеты «Солнцепеков» уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
    		   
    20 июня 2023, 06:07
    Фото: кадр из видео Минобороны
    Текст: Ольга Никитина

    Расчеты тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» уничтожили под Красным Лиманом опорный пункт ВСУ, сообщил руководитель пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

    Савчук сообщил, что экипажи систем «Солнцепек» подразделения радиационной, химической и биологической защиты группировки войск «Центр» применили термобарические снаряды и уничтожили опорный пункт противника, передает ТАСС.

    Он сообщил также, что подразделения ВСУ при поддержке боевых машин пехоты 63-й и 42-й механизированных бригад пытались атаковать российские позиции в районах населенных пунктов Торское и Серебрянского лесничества. Вертолеты Ка-52 и Ми-35 при поддержке артиллерии группировки войск «Центр» нанесли удары, в результате которых ВСУ понесли значительные потери, указал Савчук.

    На прошлой неделе Вооруженные силы России при помощи тяжелой огнеметной системы ТОС-1 «Солнцепек» отразили наступление украинских войск в районе Новодонецкого в Волновахском районе ДНР.

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