Жертвами украинского обстрела Белгородской области стали два человека

Рар: В Европе разделились мнения относительно контрнаступления ВСУ

Германский политолог Рар: В Европе растут противоречия из-за украинского кризиса

С одной стороны, все западные страны едины во мнении, что Украине и дальше надо помогать. С другой стороны, все больше государств сомневаются в успешности контрнаступления ВСУ и видят в нем риски для себя. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее в Венгрии призвали не допустить контрнаступления ВСУ.

«В Евросоюзе существуют разные мнения по поводу ситуации на Украине. Единства нет даже в США, где демократы отстаивают позиции «войны до победного конца», а республиканцы хотят завершения конфликта для того, чтобы сосредоточить силы на Китае», – сказал германский политолог Александр Рар.

«В Германии также имеется два лагеря, один из которых возглавляет канцлер Олаф Шольц, регулярно тормозящий обещанные Украине поставки вооружений. В то же время глава МИД Бербок регулярно высказывается за полный разрыв отношений с Москвой. Наблюдается и серьезный разлад между Восточной и Западной Европой», – отмечает эксперт.

«Польша и страны Прибалтики отстаивают право Украины на немедленное вхождение в НАТО. Тем не менее, Париж, Лондон и Берлин хотят повременить со столь радикальными действиями. Имеются и особые случаи, как, например, Венгрия. Позиция Будапешта по военному конфликту крайне специфична, что продиктовано многими историческими особенностями», – подчеркивает собеседник.

«В первую очередь, на Украине проживает много этнических венгров, за судьбу которых страна не может не переживать. Кроме того, офис Зеленского включил главный банк Венгрии в санкционный список за сотрудничество с Москвой. Орбану становится все труднее закрывать глаза на подобные действия соседней страны», – акцентирует Рар.

«Что касается Швейцарии, то там начинают громко вспоминать о главном атрибуте существования этой страны – о нейтралитете. То есть на континенте имеется понимание, что Европа в целом начинает экономически страдать от сложившейся ситуации. Соответственно, эта мысль способствует возникновению в регионе желания призвать к началу мирных переговоров. И призывы к урегулированию будут усиливаться в той мере, в какой Украина по разным причинам будет оказываться от своего обещанного контрнаступления», – считает эксперт.

«Однако говорить о том, что в Европе имеется два взгляда на конфликт, не очень верно. Все западные государства поддерживают ВСУ и позиционируют себя в качестве оппонентов России. Более точной окажется следующая формулировка: в ЕС имеются разночтения по второстепенным вопросам текущего кризиса», – рассуждает собеседник.

«К тому же, все основные аспекты решаются в США. Из всех членов НАТО возможностью сближаться с Россией обладает лишь Турция. Даже Венгрия, будучи внутри альянса, не выступает против мнения Вашингтона, поскольку маленькая страна навряд ли способна что-то принципиально изменить в столь значимой организации», – резюмирует Рар.



Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал не допустить контрнаступление вооруженных сил Украины, поскольку оно может привести только к новым жертвам, причем в первую очередь со стороны ВСУ. Об этом политик сказал в эфире радиостанции Kossuth.

Он подчеркнул, что проведение крупных стратегических наступлений оборачивается «кровавой бойней». По его мнению, у атакующей стороны потери должны быть в три раза больше, чем у обороняющейся. Орбан призвал сделать все возможное, чтобы добиться прекращения огня и мирных переговоров, прежде чем украинская сторона начнет атаку.

Кроме того, нижняя палата парламента Швейцарии отвергла предложение о разрешении реэкспортировать вооружение на Украину. Предложение нарушало принятый и действующий в стране закон о военной технике, запрещающий поставки вооружений местного производства в воюющие страны.

Политик Жан-Люк Аддор отметил, что подобные действия стали бы нарушением нейтралитета государства. Согласно действующему законодательству, экспорт поставок оружия швейцарского производства требует согласования с властями.

Ранее Орбан говорил, что Украина не сможет одержать победу в конфликте без прямого участия войск НАТО, а альянс не готов отправлять туда свои силы.