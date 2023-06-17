Вице-премьер Чернышенко: В России решили создать онлайн-биржу для поиска туров

Искусственный интеллект поможет туристам подобрать уникальную путевку, для этого власти разработают механизм сбора данных, сообщил на полях ПМЭФ вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

По его словам, совместно с бизнесом будет проработан механизм сбора данных в туризме. Так, среди данных, которые планируется собирать – цены и предложения гостиниц, билеты на транспорт, передает РИА «Новости».

Чернышенко отметил, что в онлайн-бирже будут выставляться и мгновенно меняться цены, а гостиницы будут демпинговать и давать лучшие предложения, либо динамически их повышать.

«Здесь будут уже справедливые механизмы работы. А онлайн-консьержи будут массовыми и доступны всем. Они будут подбирать индивидуальные туры, в которых учтут тысячи нюансов и подстроят их под туриста», – добавил он.

Также вице-премьер заверил, что для развития искусственного интеллекта государство, «как агрегатор агрегаторов, предоставит один из главных инструментов – доступ к большим обезличенным данным, которыми владеют ведомства и госкомпании».

Кроме того, он пояснил, что будет создана площадка, на которой сойдутся все цепочки клиентского пути.

В заключение Чернышенко выразил уверенность, что именно искусственный интеллект позволит создать доступный сервис для всех россиян.

«Это прошлый век. Сейчас это уже должен делать искусственный интеллект», – подчеркнул он.