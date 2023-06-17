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Российские военные нанесли групповой удар по одному из центров принятия решений ВСУ
Минобороны: Российские военные нанесли групповой удар по одному из центров принятия решений ВСУ
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Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по одному из центров принятия решений ВСУ, сообщает Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства указано, что цель удара достигнута – назначенный объект поражен.
Близ Времевского выступа грамотными и самоотверженными действиями российских подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» за сутки были отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Новодонецкое ДНР и Левадное Запорожской области – уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два танка и две боевых машины пехоты.
Тем временем на Запорожском направлении российскими войсками в течение прошедших суток отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Жеребянки, Малая Токмачка и Мирное.
В результате огневого поражения выдвигавшихся резервов противника в районе населенного пункта Степовое Запорожской области уничтожено пять боевых бронированных машин.
Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили свыше 235 украинских военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, 14 боевых бронированных машин, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-20.
На Донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск в течение суток успешно отражены семь атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменка ЛНР, а также Новокалиново, Первомайское и Марьинка ДНР.
Близ населенных пунктов Марьинка и Новгородское ДНР ударами авиации нанесено поражение подразделениям 46-й аэромобильной бригады ВСУ и 109-й бригады территориальной обороны. На данном направлении уничтожено до 340 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также две гаубицы Д-30.
На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка, Кисловка и Берестовое Харьковской области.
Около населенного пункта Новоселовское ЛНР уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. В течение суток уничтожено более 40 украинских военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30.
На Краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва ЛНР, Ямполовка ДНР, а также Серебрянского лесничества.
Близ населенного пункта Кузьмино ЛНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.
За сутки уничтожено до 50 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, два автомобиля, гаубица «Гиацинт-Б», а также две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика».
В США предупредили Украину о разрушительном ударе России
Аналитик Белл: ВКС России в случае поставок Украине F-16 уничтожат их за одну ночь
ВКС России уничтожат истребители F-16 за одну ночь, если Запад их поставит Украине, заявил в интервью Sky News военный аналитик Шон Белл.
Аналитик считает, что Киеву необходимы современные военно-воздушные силы, а эскадрилья подержанных самолетов не сможет противостоять российским истребителям, передает РИА «Новости».
Белл предупредил, что ВКС России смогут уничтожить поставленные Украине истребители F-16 за одну ночь, разрушив зарождающийся военно-воздушный потенциал Киева.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при поставках F-16 киевскому режиму эти самолеты уничтожат на украинской территории.
Bloomberg сообщало, что участники НАТО обсуждают возможность поставить на Украину не новые, а подержанные истребители F-16.
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ заявил, что истребители F-16 будут гореть так же, как сейчас горят танки Leopard.
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ с помощью БТР-камикадзе
Минобороны: ВС России подорвали опорный пункт ВСУ трофейным БТР-камикадзе
Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт ВСУ дистанционным подрывом трофейного БТР со взрывчаткой, заявили в Министерстве обороны России.
Командир инженерного взвода с позывным «Барнаул», рассказал, что захваченный ранее в качестве трофея БТР снарядили взрывчатыми веществами, после чего вместе с механиком-водителем выдвинулись на машине в сторону позиций ВСУ, передает РИА «Новости».
БТР поставили на ручной газ, направили его в сторону позиций ВСУ в 300 метрах, а затем механик выпрыгнул и убыл в тыл. «Барнаул» остался наблюдать, и как только машина-камикадзе подъехала к позициям, он дистанционно его подорвал.
По словам военного, БТР был начинен 3,5 тонн тротила, в результате подрыва которого противник понес значительные потери.
Ранее российские военные отбили атаки штурмовых групп ВСУ в районе Артемовска.
Экипажи танков Leopard пытаются «откосить» от наступления
Spiegel: Экипажи танков Leopard ВСУ имитируют поломки, чтобы не идти в бой
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Некоторые танкисты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе попыток контрнаступления в Запорожской области имитируют поломки техник, чтобы не воевать, сообщил Spiegel.
Заряжающий с позывным «Гудзик» признался изданию, что сослуживцы прибегают к различным уловкам, чтобы избежать боя. По их словам, если российский снаряд попадет в башню, «то экипаж превратится в кучу пепла», пишет «Российская газета» со ссылкой на статью Spiegel «Люди, которые идут в бой на Leopard-2»
Украинские танкисты также рассказали, что в первые дни контрнаступления три танка Leopard подорвались на минах, отметив, что на российской стороне воюют не новички.
Кроме того, они признались, что госпиталь в нескольких километрах от линии фронта заполнен ранеными солдатами ВСУ.
Ранее президент России Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что на сегодняшний день украинской армией потеряно 186 танков, а также – 418 бронемашин различного класса.
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Пушков резко отреагировал на просьбу Макрона «повлиять на Россию»
Сенатор Пушков дал совет Макрону в ответ на его просьбу к принцу Саудовской Аравии «повлиять на Россию»
Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует самому повлиять на Киев, чтобы решить украинский вопрос, заявил сенатор Алексей Пушков.
Политик отметил в своем Telegram-канале, что Макрон всех просит «повлиять на Россию», что решить украинский вопрос. По словам Пушкова, есть простой и доступный путь для самого президента Франции – повлиять на Украину, поскольку она полностью зависит от западной военной и финансовой помощи, добавив, что глава евродипломатии Жозеп Боррель «совсем недавно признал» такую зависимость.
Пушков считает, что обращение Макрона к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману показывает утрату Западом рычагов давления на Москву.
Ранее французские СМИ писали о том, что Макрон попросил Мухаммеда бен Сальмана «использовать свое влияние» на Россию в вопросе Украины.
Подполье Николаева помогло уничтожить состав с техникой ВСУ
Координатор подполья Николаева рассказал о помощи ВС России в уничтожении 81 единицы техники ВСУ
Российские военные уничтожили состав с военной техникой в количестве 81 единицы, о передвижении которого предупредили из Николаева, заявил координатор движения Сергей Лебедев.
Подпольщик рассказал, что Киев перебрасывает машины через Одессу железнодорожными путями. На одном из фото, сделанном в Одесской области, видно бронированную технику, которая идет в сторону Запорожья, передает РИА «Новости».
По словам Лебедева, жители Николаева рассказали, что на бронетанковом заводе происходит дооснащение активной броней танков Leopard, после чего те отправляются на фронт. При этом вся техника грузится ночью, когда в городе отключают городское освещение на улицах.
Ранее стало известно, как экипажи танков Leopard пытаются «откосить» от наступления.
Президент России Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что на сегодняшний день украинской армией потеряно 186 танков, а также – 418 бронемашин различного класса.
Богомолов предложил разрешить вернуться уехавшим артистам
Режиссер Богомолов: Уехавшим деятелям культуры надо разрешить вернуться в Россию и работать
Уехавшим из России деятелям культуры нужно разрешить возвращаться и работать на благо страны, если люди поняли, что ошиблись, заявил театральный режиссер Константин Богомолов в рамках ПМЭФ.
Богомолов считает непримиримость – свойством слабости, нельзя в такой подростковой обиде говорить «да и не нужны». Режиссер предложил дать возможность уехавшим деятелям культуры вернуться и работать на благо страны, в том случае, если люди этого хотят и поняли, что ошиблись, передает РИА «Новости».
Он также заявил, что не может отвечать за тех, кто уехал или захотел вернуться, поскольку каждый человек сам выбирает, как ему поступать.
Ранее Богомолов написал статью, в которой указал на наличие в России касты «особых русских», исповедующих демократические ценности, но презирающих свой народ и страну.
Минюст признал иноагентом режиссера Манского
Минюст России признал иностранными агентами режиссера Виталия Манского и главу псковского отделения «Яблоко» Льва Шлосберга
Режиссер Виталий Манский внесен в реестр иноагентов из-за отождествления России с нацистской Германией, а также за поддержку властей Украины, следует из данных Министерства юстиции России.
В реестр иноагентов, согласно данным на сайте Минюста, также внесены: журналист Светлана Прокопьева, режиссер Юлия Парамонова, информационный портал «Весьма», а также фонд «Свободная Якутия».
В Минюсте считают, что Манский, проживающий за границей, выступал против СВО, поддерживал власти Украины, отождествлял Россию с нацистской Германией, а также «принимал участие в создании для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов, получал поддержку со стороны иностранных источников».
Ранее певицу Монеточку наказали за отсутствие маркировки иноагента.
Украинский моряк рассказал, как неожиданно получил повестку
Пленный украинский моряк рассказал, что вместо разрешения на плавание за границу получил повестку
Военнопленный из Украины и гражданский моряк Эдуард рассказал, как вместо документов для плавания за границу, которые в стране выдаются в военкоматах, получил повестку и был вынужден отправиться в армию.
По его словам, на Украине действует указ президента Владимира Зеленского, согласно которому, моряков можно выпускать за границу при условии получения разрешения в военкомате, куда Эдуард и обратился в апреле, передает РИА «Новости».
Мужчина рассказал, что получил повестку, прошел медкомиссию. Позднее Эдуарда вызвали в Винницкую область в учебный центр, однако, по его словам, это оказалась «не учебка, а тренировочный лагерь», где находился батальон мобилизованных, которым объясняли, «что такое автомат, как с ним обращаться».
Моряк вспоминает, что спустя месяц он уже оказался на передовой в Донбассе на Авдеевском направлении.
«Нас кинули в бой. Мы должны были занять, нам сказали, блиндаж или окоп. Туда зашли, там никого не было. Сидели-сидели. Потом получилось, мы уже в плену», – рассказал он.
Военные инженеры получили премию за уничтоженные бронемашины Bradley ВСУ
Минобороны: Военные инженеры получили по 50 тыс. рублей за подрыв техники ВСУ на минных полях
Российские военные инженеры Центрального военного округа (ЦВО) за уничтожение американских машин пехоты Bradley Вооруженных сил Украины (ВСУ) представлены к наградам и поощрены премией, сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве отметили, что за уничтоженную технику западного производства военнослужащие получили 50 тыс. рублей и представлены к государственным и ведомственным наградам.
Военные инженеры установили минное поле на маршруте выдвижения вражеской техники. ВСУ предприняли попытку перейти в наступление на передний край обороны российских подразделений, но две бронемашины иностранного производства были уничтожены на минных полях, и продвижение было остановлено, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны России.
Ранее в Минобороны сообщили, что военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт ВСУ дистанционным подрывом трофейного БТР со взрывчаткой.
В ГУР Украины нашли способ завербовать уклонистов в шпионы
Источник: ГУР Украины берет 10 тыс. долларов с уезжающих из страны от мобилизации и вербует их
Уклонисты от мобилизации за взятку в 10 тыс. долларов получают от сотрудников Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины справку о работе на разведывательные службы, становясь их агентом, сообщил источник в российских силовых структурах.
Уклонист попадает в ловушку спецслужб Украины: за взятку становится агентом, обязанным выполнять приказы сотрудников ГУР МО Украины, курирующего проведение за рубежом акций против России и Ирана, передает РИА «Новости».
Источник отметил, что отказавшихся выполнять приказы по возвращении на Украину ждет уголовное преследование.
Ранее украинские СМИ сообщали, что взятки от призывников-уклонистов привели к тому, что на Западной Украине сейчас каждый военком практически миллиардер.
Украинский политолог рассказал про «диванный патриотизм» Западной Украины
Политолог Скачко: Украина прибегла к мобилизации в западных регионах из-за дефицита живой силы для ВСУ
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ВСУ испытывают дефицит живой силы из-за потерь в ходе наступления. При этом большинство попавших под мобилизацию в Ивано-Франковской области попытается уехать из страны, чтобы не отправляться на фронт, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Владимир Скачко. в Ивано-Франковской области объявили всеобщую мобилизацию.
«Украинская армия остро нуждается в человеческих ресурсах. По данным Минобороны РФ, в начале июня ВСУ, которые перешли к давно анонсированному наступлению, потеряли около 7,5 тысяч военных, не считая тех, кто попал под высокоточные удары ВКС в глубине подконтрольных Украине территорий. На фоне происходящего ВСУ, скорее всего, почувствовали дефицит живой силы», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.
По его словам, большинство попавших под мобилизацию в Ивано-Франковской области «попытается свалить» из страны. «Особенность ВСУ в том, что в их рядах преимущественно состояли жители юго-востока страны. А так называемые патриотичные, западные области давали самый высокий процент дезертирства и отказа от службы. На западе страны диванный патриотизм, а реальный – от безысходности – это юго-восточный», – пояснил собеседник.
В Ивано-Франковской области Украины объявили всеобщую мобилизацию. Глава местного городского территориального центра комплектования (так в стране называют военкоматы) издал приказ об обязательной явке всех военнообязанных в течение десяти дней. В документе, который оказался в распоряжении украинских СМИ, также говорится о мобилизации транспортных средств и запрете менять место жительства без разрешения военкома. В случае неисполнения приказа нарушителям грозит уголовная или административная ответственность. Власти информацию о всеобщей мобилизации в Ивано-Франковской области пока не комментировали.
Также украинские власти изобрели новый способ мобилизации граждан, теперь мужчин забирают в армию во время раздачи гуманитарной помощи, приводит РИА «Новости» слова информатора в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки.
По его словам, устное распоряжение о том, чтобы всех мужчин из очередей на пунктах выдачи гуманитарной помощи забирать и отправлять на фронт, поступило с июня 2023 года. Уточняется, что действует распоряжение по всему правобережью Днепра.
На Украине действует режим военного положения с 24 февраля 2022 года. Владимиром Зеленским был подписан указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Верховная рада неоднократно продлевала действие президентского указа. В начале мая военное положение и всеобщая мобилизация были продлены еще на 90 дней – до 18 августа.
Российские военные отбили атаки штурмовых групп ВСУ в районе Артемовска
Минобороны: ВС России отбили атаки штурмовых групп ВСУ возле Артемовска
Подразделения группировки ВС России «Юг» отразили атаки украинских штурмовых групп у Раздоловки, Веселого, Яковлевки, Берховки и Ягодного в районе Артемовска, сообщил начальник пресс-центра «Южной» группировки войск Вадим Астафьев.
Астафьев также сообщил, что авиация группировки «Юг» уничтожила опорные пункты и скопления техники на трех направлениях, передает РИА «Новости».
Летчики нанесли ракетно-бомбовые удары по опорным пунктам и скоплениям вооружения и военной техники противника на Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском и Авдеевском направлениях. Кроме того, была уничтожена гаубица 2С1 «Гвоздика» в районе Звановки, а также минометы ВСУ на огневых позициях вблизи Предтечино и Марьинки.
Ранее ВСУ провалили четвертую попытку наступления у села Каменское в Запорожской области.
До этого Минобороны сообщало, что ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на Донецком и Южно-Донецком направлениях, при этом они несут существенные потери.
Власти Запорожской области заявили о пресечении деятельности 60 диверсионных групп
Врио губернатора Балицкий: Деятельность 60 диверсионных групп пресекли в Запорожской области
Участники более 60 диверсионно-разведывательных групп задержаны на территории Запорожской области с момента ее вхождения в состав России, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
По словам Балицкого, после проведения референдума, на территории Запорожской области было изловлено более 60 групп ДРГ, которые мешали мирно жить, передает ТАСС со ссылкой на «Известия».
Ранее ФСБ сообщила о подготовке Украиной теракта в России с использованием «грязной бомбы».
Зеленский заявил об участии Буданова и Залужного в заседании военного кабинета
Владимир Зеленский выступил с утверждением, что Буданов в пятницу принял участие в заседании военного кабинета
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в пятницу якобы присутствовали на заседании военного кабинета.
Украинский президент сообщил в соцсетях, что он провел так называемый военный кабинет, где были командующие: генералы Сырский, Тарнавский, Залужный, Шаптала. Также он подчеркнул, что на совещании был Буданов. Подтверждающих фото и видео с мероприятия Зеленский не опубликовал, передает РИА «Новости».
Ранее представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что с Кириллом Будановым все в порядке, у него прекрасное здоровье и много планов.
До этого СМИ сообщили, что начальник Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов получил ранение в ходе российского ракетного удара, и сейчас находится на лечении в Германии в тяжелом состоянии.
В Общественной палате указали на нарушение США и Украиной протокола о запрете химоружия
Член ОП Григорьев: Запад игнорирует Женевский протокол о запрещении химоружия
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США всячески игнорируют все нормы Женевского протокола. И в первую очередь это касается действий ВСУ на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты РФ Максим Григорьев. 17 июня исполняется 98 лет со дня подписания Женевского протокола о запрещении на войне химического и биологического оружия.
«США до сих пор не уничтожили свое химоружие в нарушение взятых на себя обязательств. Более того – они продолжают модифицировать и разрабатывать новое бактериологическое оружие, в том числе на территории Украины и других стран СНГ. Это прямое нарушение соответствующего Женевского протокола», – пояснил Максим Григорьев, член Общественной палаты РФ, автор книги: «Белые каски: пособники террористов и источники дезинформации».
«Неудивительно, что США закрывают глаза на использование боевиками ВСУ химоружия в ходе конфликта на Украине. В Вашингтоне игнорируют и публикации в Сети украинских роликов с гибелью российских солдат от отравляющих веществ. А организация, которая должна бороться с этим – Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) – находится под контролем американских властей. И это многое объясняет», – указал он.
«Вместе с тем, постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин проводит очень активную работу, постоянно подчеркивая позицию Москвы. Мы четко говорим о том, что нарушение международного права, особенно в части запрещения химоружия может ввергнуть мир в абсолютный хаос. Это настоящая угроза. Поэтому Россия на всех площадках выступает против фальсификаций и провокаций с применением химоружия», – подчеркнул он.
Напомним, 17 июня исполняется 98 лет со дня подписания Женевского протокола о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств. Действие этого документа не ограничено во времени. Участниками протокола сейчас являются 138 государств.
При этом, как позывает практика, ряд государств игнорируют протокол. Так, минэнергетики США выделило 105 млн долларов на исследование эпидемического распространения особо опасных заболеваний. Об этом заявлял ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
Кроме того, в апреле украинские военные применили химическое оружие на Запорожском направлении при помощи беспилотника, пострадал один военнослужащий, об этом сообщал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, ВСУ при помощи беспилотников попытались использовать неизвестное вещество против российских бойцов, в результате чего один военнослужащий получил химический ожог.