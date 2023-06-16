Bloomberg: НАТО может отправить Киеву дорогие в обслуживании старые F-16

Bloomberg: НАТО может отправить Киеву старые F-16, чье содержание обойдется в «сотни миллионов долларов»

Участники Североатлантического альянса обсуждают возможность поставить на Украину не новые, а подержанные истребители F-16, чье содержание может обойтись Киеву в «сотни миллионов долларов в год», пишет Bloomberg.

Как отметила эксперт американского аналитического центра Rand Бринна Таннехилла, управление ограниченным парком устаревших самолетов через подрядчиков и их техническое обслуживание станет для Киева чертовски дорогим, передает ТАСС.

При этом издание добавляет, что такой шаг подтверждает идею о том, что долгосрочной целью Запада является интеграция Украины в НАТО.

Кроме того, Bloomberg замечает, что даже если страны альянса поставят F-16 в ближайшее время, они не успеют доставить их быстро для того, чтобы ВСУ могли использовать самолеты в своем контрнаступлении.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщал, что ждет от стран Европы «мощное» количество истребителей F-16, но инфраструктуры на Украине для них пока нет. На это глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли признался, что страны Запада далеки от реализации проекта по поставкам киевскому режиму американских истребителей F-16.

