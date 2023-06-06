Зеленский признал отсутствие инфраструктуры для F-16

Рогов: После подрыва Каховской ГЭС ВСУ смогут переплыть минные поля на левом берегу Днепра

Вода в Новой Каховке продолжает подниматься. Вместе с тем прямой угрозы Запорожской АЭС пока нет. Однако перед нами возникает угроза десантирования противника. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее в результате украинского обстрела «снесло» верхнюю часть Каховской ГЭС.

«В настоящий момент никаких рисков для ЗАЭС нет. Несмотря на то что Каховское водохранилище было важным источником для наполнения пруда-охладителя станции, имеются и другие каналы получения воды. Емкость не пустует. К тому же сама АЭС сейчас энергию не вырабатывает, что в целом снижает количество требуемой для обслуживания объекта воды», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Однако имеется риск форсирования Днепра со стороны ВСУ. Украина не скрывает планов по захвату станции, открыто признается, что она стала бы неплохим плацдармом на левом берегу реки. Кроме того, осуществлять ремонтные работы на Каховской ГЭС сегодня практически невозможно: противник регулярно обстреливает наши бригады», – отмечает эксперт.

«В связи с этим вода в Новой Каховке продолжает подниматься. Может потребоваться отселение порядка 300 домовладений на левом берегу. Необходимые работы уже ведутся. Стоит также отметить, что на острове Большой Потемкин находились солдаты ВСУ. Из-за подтоплений противник был вынужден бежать, попутно попав под огонь ВС РФ», – подчеркивает собеседник.

«Существенный урон нанесен пролетам Каховской ГЭС. В теории, если уровень затопления поднимется еще больше и ВСУ будут использовать небольшие суда с малым водоизмещением, это позволит им переплыть минные поля. Тогда перед нами возникает угроза десантирования противника», – резюмирует Рогов.

Ранее в результате украинского обстрела «снесло» верхнюю часть Каховской ГЭС. При этом сама дамба водохранилища не разрушена, однако начался неконтролируемый сброс воды. Об этом сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

В соцсетях появились сообщения о том, что Каховская ГЭС якобы полностью разрушена. Леонтьев пояснил, что ночью действительно было «несколько попаданий в верхнюю часть ГЭС». Пострадала та часть, «где находятся шандоры, где непосредственно находятся задвижки», «ее снесло». «Дамба не разрушена, и это огромное счастье», – приводит его слова РИА «Новости».

Позже Леонтьев сообщил, что масштабы разрушения ГЭС очень серьезные. Он отметил, что восстановление станции потребует «такого же строительства, как в 1950–1956 годах». В администрации округа добавили, что вода сойдет через пару дней. Важно, что угроза обезвоживания Северо-Крымского канала, по которому из Херсонской области в Крым поставляется вода, отсутствует.

Леонтьев назвал разрушение ГЭС результатом последовательных ударов по объекту со стороны ВСУ. По его словам, противник долгое время обстреливал город. «Был день, когда около 80 HIMARS прилетело по станции. Сейчас, видимо, мощь не выдержала этих ночных ударов», – сказал он.

Между тем уровень воды в Новой Каховке поднялся до пяти метров, затоплены прибрежные зоны находящихся рядом Днепрян и Корсунки. Леонтьев подчеркнул, что разрушения нанесли гигантский ущерб экологии «как выше по течению, так и ниже по течению». По данным экстренных служб, половина пролетов Каховской ГЭС разрушена, обрушение продолжается.

Как рассказал информатор, в настоящий момент ущерб получили 14 из 28 пролетов станции. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов оценил ситуацию как «тревожную». Тем не менее он отметил, что ВС РФ продолжают удерживать положение под контролем.