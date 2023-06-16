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Терешкова стала первым кавалером ордена Гагарина
Космонавт Валентина Терешкова стала первым кавалером новой госнаграды – ордена Гагарина
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Президент Владимир Путин подписал указ о награждении первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой орденом Гагарина.
Как говорится в указе на официальном портале правовой информации, орден присужден Терешковой за выдающиеся заслуги в освоении космического пространства, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе исторического пилотируемого полета, активную общественную и международную деятельность.
Награда была учреждена главой государства в конце мая, Терешкова стала первым кавалером ордена. Указ подписан в 60-ю годовщину полета Терешковой.
Историк: Интернирование русских в Европе – это вопрос времени
Историк Гаспарян допустил интернирование выходцев из России в Европе
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Интернирование русских и граждан России в Европе по аналогии с японцами в США во время Второй Мировой войны кажется неизбежным. При этом европейцам меры будут казаться естественными и не противоречащими либеральным ценностям, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Армен Гаспарян. Ранее президент Чехии Петр Павел призвал спецслужбы к наблюдению за россиянами в ЕС, ссылаясь на опыт американцев в отношении японцев во времена Второй мировой войны.
«История показывает, что Штаты были вынуждены реагировать на атаку Японии на Перл-Харбор и вступление Токио в войну против США. Одной из предпринятых Вашингтоном мер стало полное устранение из общественно-политического пространства японцев», – сказал политолог Армен Гаспарян
«Американцы не считали, что ограничения нарушают законодательство. Им казалось это вполне оправданным и естественным. И если уж за те действия никто до сих пор не покаялся, то в отношении русских точно никто не подумает о каком-то нарушении прав или демократических ценностей», – добавил эксперт.
«У меня нет ни малейшего сомнения, что интернирование русских – вопрос времени. Президент Путин еще до начала СВО много раз говорил тем, кто уезжал, что жизни им там не дадут. Наверняка в ЕС сейчас прорабатывают какую-нибудь законодательную норму, которая позволит как минимум заблокировать банковские счета наших сограждан. Возможно, кого-то из них даже ждет показательный арест в рамках «борьбы с агентами и диверсантами из России», – резюмировал Гаспарян.
Ранее президент Чехии Петр Павел призвал западные спецслужбы следить за гражданами России в ЕС, передает РБК. Он заявил, что россияне поддерживают решение президента Путина о начале СВО, поэтому следует переложить ответственность за боевые действия в том числе и на рядовых граждан. Кроме того, чех сослался на исторический опыт интернирования этнических японцев в США во время Второй мировой войны, как пример правильного поведения.
Напомним, одной из мер, предпринятых США в ответ на атаку Токио на Перл-Харбор, стало интернирование японцев, проживающих в Штатах. Президент Рузвельт подписал указ, согласно которому американские военные могли отправлять гражданских лиц в зоны временного содержания.
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СМИ: Глава ГУР Украины Буданов получил ранение в результате удара ВС России
РИА «Новости»: Раненый глава ГУР Украины Буданов находится в госпитале в Германии после ранения
Начальник Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов получил ранение в ходе российского ракетного удара и сейчас находится на лечении в Германии, сказал источник.
Буданов получил ранение в ходе российского удара 29 мая по зданию ГУР на острове Рыбальский в Киеве, сообщил сотрудник российских силовых структур РИА «Новости» со ссылкой на источники в украинской военной разведке.
Ракета попала в соседний кабинет с Будановым, его удалось извлечь из-под завалов, после чего руководителя ведомства эвакуировали вертолетом санавиации ВСУ на польскую военную базу Жешув.
Оттуда специально для перевозки Буданова в Берлин из Рамштайна прибыл борт 84-0087 марки C-21A 86-й воздушной медицинской эвакуационной эскадрильи ВВС США, добавил собеседник.
В начале июня украинские СМИ сообщили о гибели Буданова.
ВСУ попали в засаду под Новобахмутовкой в ДНР
Российские силы взяли в плен попавших в засаду 17 военнослужащих ВСУ под Новобахмутовкой
Украинские военные попали в засаду при попытке контрнаступления под Новобахмутовкой, российские силы взяли в плен 17 солдат ВСУ, сообщил представитель силовых ведомств ДНР.
Источник сообщил, что в плен сдались военнослужащие 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ, их отправили в атаку без должной поддержки артиллерии. Отмечается, что во время попытки наступать погибли десятки украинских военнослужащих, передает ТАСС.
Ранее в плен российским военным на Авдеевском направлении в ДНР сдались десять украинских солдат двух экипажей БМП, среди них есть тяжелораненые.
Рогов: Каховское водохранилище прекратило существование
После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование, заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По словам Рогова, Каховское водохранилище перестало быть отдельным водоемом, теперь оно является руслом реки Днепр с мелкими заливами, передает РИА «Новости».
Также он добавил, что произошедшее стало причиной трагических последствий для растений и животных в пострадавшей зоне.
Напомним, плотина Каховской ГЭС, которая была частично разрушена в результате удара ВСУ, подлежит восстановлению, сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.
Киркоров раскрыл свое отношение к Пугачевой и Галкину
Киркоров высказался о статусе иноагента Галкина
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Российский певец Филипп Киркоров заявил, что его не интересуют дела нынешнего супруга его бывшей жены Аллы Пугачевой, иностранного агента Максима Галкина.
Киркоров на ПМЭФ заявил, что ему не интересно, как дела у Галкина и каков его статус. «Меня интересует мой статус, мое имя и то, что я делаю в этой стране. А то, что делает Максим Галкин, меня меньше всего в этой жизни интересует», – пояснил певец.
Исполнитель подчеркнул, что не знает, собираются ли Пугачева и Галкин вернуться в Россию, но отметил, что Пугачева – «замечательная певица» и «легенда» страны. «Что там, где она сейчас… Знаю, что уехала, больше ничего неизвестно. Не общаемся с ней более пяти лет», – рассказал Киркоров.
Напомним, признанный в России иноагентом Галкин через суд пытается оспорить этот статус. Он был включен в реестр иностранных агентов в середине сентября 2022 года. В документе указывалось, что страна финансирования – Украина, а также упоминалось об «осуществлении политической деятельности».
Под Москвой решили построить деревню для иностранцев из недружественных стран
Около 27 га выделят в районе подмосковного Серпухова на создание «американской деревни» для иностранцев, которые хотят жить в России, сообщил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков на ПМЭФ-2023.
Есть граждане недружественных стран, которые уже переселяются под Ярославль, Примаков считает, что таких поселений будет появляться все больше, сообщают «Известия».
Будущие переселенцы, рассказал он, считают, что «Россия остается ковчегом адекватности и спокойствия», где они могут вырастить своих детей в нормальных человеческих ценностях.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – 2023 проходит в Санкт-Петербурге 14–17 июня.
На Украине прокомментировали сообщения о ранении Буданова
Представитель ГУР Юсов: С главой украинской разведки Будановым все в порядке
С главой Главного управления разведки (ГУР) Украины Кириллом Будановым все в порядке, у него прекрасное здоровье и много планов, заявил представитель украинского ведомства Андрей Юсов.
Украинское издание «Страна.ua» приводит комментарий Юсова, который утверждает, что у Буданова все отлично, «прекрасное здоровье, хороший аппетит». По его словам, он разговаривал с главой ГУР «10 минут назад», и отметил, что у того «много планов и очень мало свободного времени».
Ранее стало известно, что начальник Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов получил ранение в ходе российского ракетного удара и сейчас находится на лечении в Германии, в тяжелом состоянии.
В начале июня украинские СМИ сообщили о гибели Буданова.
Экс-глава МИД Австрии рассказала о желании переехать в Россию
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль призналась, что всерьез думает о переезде в Россию
Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль сообщила, что всерьез рассматривает возможность переехать в Россию.
«Я все еще всерьез раздумываю над тем, чтобы переехать в Россию», – призналась она ТАСС.
В то же время РИА «Новости» Кнайсль заявила, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России после того, как дочитает «Войну и мир».
«Для начала мне надо очень хорошо выучить русский. Я хочу закончить «Войну и мир», я только начала ее читать, и мне надо выучить еще очень много всего, прежде чем я вообще рассмотрю возможность подачи на российское гражданство», – отметила Кнайсль.
Кнайсль в начале июля 2022 года сообщила, что покинула Австрию из-за постоянно поступающих в ее адрес угроз убийством. В настоящее время она проживает в Ливане.
Байдена высмеяли за планы построить железную дорогу через Индийский океан
Президент США Байден предложил построить железную дорогу от Тихого до Индийского океана
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Президент США Джозеф Байден заявил о планах строительства железной дороги «из Тихого океана через Индийский океан», его высмеяли за это высказывание в социальных сетях.
США якобы планируют «построить железную дорогу» от Тихого океана к Индийскому океану, заявил глава американского государства на ежегодном ужине со своими избирателями-экологами, пишет Fox News. В этой же речи он также рассказал об идее возвести в Анголе одну из крупнейших солнечных электростанций в мире.
Его высказывание быстро распространилось в социальных сетях, один из пользователей в Twitter (заблокирован в России) иронично назвал план Байдена «океанским поездом».
«Это будет потрясающая железная дорога», – пошутил в Twitter консультант Республиканской партии Мэтт Уитлок.
Внимание к физическому и психическому здоровью Байдена приковано на протяжении всего его президентства. В мае обсуждалось очередное видео, на котором Байден споткнулся.
В начале июня президент США на торжественной церемонии в Академии ВВС США в штате Колорадо, находясь на трибуне, споткнулся и упал, а после возвращения в Вашингтон ударился головой при выходе из вертолета.
Белоусов назвал комфортный для экономики курс рубля
Первый вице-премьер Белоусов заявил о нахождении рубля в комфортной зоне по отношению к другим валютам
Рубль на данный момент находится в комфортной для экономики страны зоне по отношению к другим валютам, заявил первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов на ПМЭФ.
Вариация между 80 и 90 рублями за доллар – это комфортный для экономики России с точки зрения бюджета показатель, удобный для экспортеров и импортеров, сказал Белоусов, передает РБК.
Вы следите за нынешними колебаниями курса рубля?
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что недавнее ослабление курса российской валюты будет переноситься в цены.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – 2023 проходит в Санкт-Петербурге 14–17 июня.
Полковник США объяснил двумя словами причины провала контрнаступления ВСУ
Успеху контрнаступления украинской армии помешала «стальная стена», заявил американский полковник, ветеран войны во Вьетнаме Дик Блэк.
Американский военный отметил, что Украина потеряла за неделю безрезультативно 7 тыс. убитых в бою, 160 танков и 360 бронемашин. Кроме того, уничтожены танки Leopard и Bradley, которые повсюду валяются обугленные. Блэк считает бесчеловечным требовать от Украины воевать до последнего украинца, передает РИА «Новости».
Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ в ходе контрнаступления на Запорожском направлении не продвинулись ни на шаг.
Напомним, по данным СМИ, украинские войска уже лишились большей части полученных американских БМП Bradley. Президент России Владимир Путин указывал, что ВСУ потеряли до трети переданной киевскому режиму западной техники.
В офисе Зеленского назвали единственный возможный сценарий для Украины
В офисе Зеленского назвали «жесткое» наступление единственным возможным сценарием для Украины
«Максимально жесткое» наступление с «максимальным убийством россиян» – единственно возможный сценарий для Украины, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
«Не существует никаких планов немножко отойти, поднажать, а потом сесть за стол переговоров. Существует один план – максимально жесткое продвижение вперед с максимальным убийством россиян на этом маршруте», – заявил он, передает ТАСС.
По словам Подоляка, это не радикальный сценарий, а единственно возможный сценарий для Украины – выйти на границы 1991 года.
Он считает, что в случае если линия размежевания пройдет по территории, которую Киев считает своей, то Украина превратится в «марионеточную державу». За Украиной останется название, но это будет другой народ и другое правительство, считает Подоляк.
Ранее Подоляк заявил, что Украина еще не начинала контрнаступление.
Российские разведчики показали подбитые танки ВСУ на границе с Белгородской областью
Российские разведчики показали подбитые танки ВСУ на границе с Белгородской областью близ Новой Таволжанки
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Российские разведчики опубликовали видеозапись с подбитыми украинскими танками, пытавшимися прорваться в Белгородскую область около Новой Таволжанки, сообщают корреспонденты.
Российские разведчики, которые вели облет дронами над поселком Огурцово в Харьковской области, обнаружили и сняли на видео два подбитых танка украинской ДРГ, которые все еще стоят сразу за забором на российско-украинской границе, передает РИА «Новости».
Как отметил оператор беспилотника, накатанная дорога танками ведет к месту «пролома» границы, и само место, где стоят танки – их подбили на отходе.
«Они заехали, застряли, и наша артиллерия их разбила», – сказал он.
Далее на видео заметно, что неподалеку от танков стоит подбитая ремонтная машина ВСУ, которая пыталась прийти к ним на помощь.
Ранее глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что о потерях систем вооружений, отправленных Киеву, не говорят власти Украины, но он сам признает, что они есть.
Военкор Поддубный рассказал о ситуации в Марьинке
ВСУ перебрасывают резервы в Марьинку, где бойцы группировки «Южная» отражают атаки противника в западной части города, сообщил военкор Евгений Поддубный.
Поддубный со ссылкой на врио главы ДНР Пушилина сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ перебрасывают дополнительные резервы в Марьинку, чтобы удержать город и продолжать обстрелы Донецка.
По словам Поддубного, в самой Марьинке бойцы группировки «Южная» продолжают отражать атаки противника в западной части населенного пункта.
Ранее глава Чечни Кадыров заявил о скором освобождении Марьинки в ДНР.
Арнольд Шварценеггер захотел баллотироваться в президенты США
Актер Арнольд Шварценеггер заявил о желании баллотироваться в президенты США
Голливудский актер Арнольд Шварценеггер заявил, что готов участвовать в выборах президента США, но по закону не имеет на это право.
По словам актера, согласно конституции, президент должен быть рожден в США, в то время как Шварценеггер является эмигрантом из Австрии, передает РИА «Новости».
Бывший губернатор штата Калифорния заявил, что он представляет, как бы мог выиграть выборы.
Газета ВЗГЛЯД писала, что за борьбу за пост президента США вступил Корнел Уэст, кандидат, который обещает распустить НАТО.