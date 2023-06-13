Взрывы прозвучали в подконтрольном Киеву Запорожье

Блинкен заявил о максимально возможном расширении поддержки контрнаступления Киева

Западные страны желают увеличить поддержку контрнаступления киевского режима максимально возможным образом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Запад продолжит расширение поддержки киевского режима, чтобы тот смог добиться успеха на поле боя, также важна поддержка Украины, чтобы в будущем «создать сильный потенциал сдерживания и обороны», сказал Блинкен, передает ТАСС.

Это необходимо, если в будущем Россия решит предпринять «еще одну агрессию», на этот случай Украине нужна дополнительная поддержка.

Украинской стороне важны «военная сила» и «экономическая и демократическая сила», чтобы страна могла «не просто выжить, а процветать в перспективе».

НАТО на саммите в Вильнюсе даст Киеву «мощный пакет» политической и практической поддержки, пообещал Блинкен.

По его словам, Украина и Запад хотят мира, но он «должен быть справедливым» и «прочным».

Говоря о подрыве Каховской гидроэлектростанции, он пояснил, что у американской разведки нет никакой дополнительной информации о произошедшем. Блинкен добавил, что это понесло катастрофические последствия для украинцев.

Ранее военкоры сообщали, что украинские вооруженные силы начали менять тактику наступления.