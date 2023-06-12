Глава фонда «Защитники отечества» посетила раненых бойцов

Глава фонда «Защитники отечества» Цивилева посетила раненых бойцов

Ветеранов специальной военной операции в одном из санаториев Министерства обороны в Московской области посетили глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева и члены наблюдательного совета фонда.

Цивилева вместе с членами наблюдательного совета фонда героем России Алексеем Романовым и героем Советского Союза иноком Киприаном поздравили пациентов одного из санаториев ведомства с Днем России.

Цивилева от лица команды фонда выразила готовность помогать ветеранам во всем.

«Одна из задач нашего фонда – вовлечение ветеранов в патриотическую работу. Именно защитники Отечества знают и понимают, что означает служение своей стране, сохранение ее истории и традиций. Ваш героизм всегда будут служить примером сплоченности, солидарности и патриотизма. В этот знаменательный день от всего сердца желаем вам стойкости и мудрости, душевного равновесия, неиссякаемого интереса к жизни во всех ее проявлениях, крепкого здоровья и благополучия. Фонд готов помогать вам во всем. От всей души поздравляем вас с государственным праздником – Днем России», – сказала она.

Начальник санатория Владимир Наконечный отметил, что культурные мероприятия способствуют скорейшему выздоровлению бойцов.

«Дорогие пациенты. Вы успешно выздоравливаете, – и неотъемлемой частью лечения являются экскурсии, визиты и концерты, один из которых сегодня организовали для бойцов фонд поддержки ветеранов спецоперации «Защитники Отечества» совместно с Российской государственной специализированной академией искусств. Поздравлю вас с Днем России и желаю в скорейшем времени вернуться к привычной жизни», – сказал Наконечный.

В рамках программы состоялось выступление кибермузыканта, пилота-испытателя роботизированных протезов компании «Моторика» Максима Емца и праздничный концерт музыкального коллектива Российской государственной специализированной академии искусств.

Также преподаватели и студенты академии исполнили лучшие произведения советской классики, барокко, русского фольклора, в стиле джаз и танго, а после выступления подарили санаторию художественные работы. Ведущим мероприятия была начальник отдела культурно-досуговой деятельности ФГБУ «СКК «Подмосковье» Минобороны Анастасия Карасева. В завершение встречи она исполнила для всех присутствующих свою песню «Моя Россия».

В завершение визита руководители фонда «Защитники Отечества» пообщались с бойцами, которые задали вопросы по оформлению документов, навестили пациентов с тяжелыми травмами, находящихся в палатах санатория и не принимавших участие в праздничном концерте, а также вручили им подарки.

Напомним, президент Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» 3 апреля 2023 года.