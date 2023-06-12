Политолог: Труд и трудовые достижения – это часть культурного кода России

Политолог Мартынов указал на значимость награждения медалями «Героя Труда РФ» и госпремиями в День России

Отношение к труду – это очень важный маркер для общества. Примечательно, что возвращение президентом традиции вручения награды «Герой Труда РФ» быстро стало неотъемлемой частью Дня России, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Ранее в Кремле прошла церемония вручения медалей «Герой Труда Российской Федерации» и государственных премий.

«Традиционно в День России проходит награждение медалями «Героя Труда Российской Федерации» и госпремиями в области науки, искусства и всего того, что двигает вперед нашу страну. И это событие внушает оптимизм, обращенный в будущее», – сказал Алексей Мартынов, директор Института новейших государств, доцент Финансовой Академии при правительстве.

«Кому-то может показаться, что так было всегда. Но стоит вспомнить, что не так давно по инициативе президента Владимира Путина было возвращено звание Героя Труда. Это вообще одна из позитивных советских практик. Но дело тут даже не в СССР, а в том, что труд и трудовые достижения – это часть ментальности и культурного кода России, русского человека», – добавил политолог.

«Причем, русского – в широком понимании слова. Это все национальности и вероисповедания, которые есть в нашем государстве. Отношение к труду – очень важный маркер для общества. И возвращение президентом этого звания, даже с учетом несколько новой коннотации, очень важно. Награда очень быстро стала традицией», – обращает внимание эксперт.

«Более того, учитывая геополитические условия, в которых мы оказались, вручение наград имеет особое значение. На мой взгляд, тут наиболее уместным будет сравнение из области физики – чем больше давление, тем сильнее сопротивление. Так что, чем больше давления мы видим со стороны Запада, тем больше уверенность в том, что мы идем в правильном направлении. Наша страна, благодаря народу, через все трудности на протяжении истории добивалась и военных, и политических, и технологических побед», – заключил Мартынов.

Ранее в Кремле прошло ежегодное вручение медалей Героя Труда и госпремий, сообщается на сайте Кремля. Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем России, отметив, что этот праздник утверждает единство многонационального народа.

Путин заявил, что выдающиеся россияне, которые получают награды, «своим примером показывают преданность Отечеству». «Все вы смогли достичь вершин в своем призвании, творчестве, профессии, стать примером целеустремленности, сильного волевого характера и душевной щедрости», – обратился глава государства к Героям Труда и лауреатам госпремий, поблагодарив их «за доблестное служение Родине, обществу и людям».