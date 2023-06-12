Глава исполкома ОНФ назвал главные смыслы Дня России в этом году

Глава исполкома ОНФ Кузнецов: В этом году День России приобрел особое значение

В этом году День России приобрел особое значение. Ведь сегодня его празднуют сразу четыре новых региона. Главная задача всей страны – помочь им быстрее интегрироваться в РФ, сказал газете ВЗГЛЯД глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

«Главное приращение смыслов празднования Дня России в этом году – это возвращение четырех новых регионов. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области отмечают праздник впервые в статусе полноценных членов нашей большой российской семьи. Кстати, уровень патриотизма и поддержки там президента впечатлил даже видавших виды политиков и экспертов», – рассказал руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

«Если говорить о планах ОНФ по работе в новых регионах в ближайшее время, то это, в первую очередь, помощь эвакуированным жителям Новой Каховки, Корсунки, других населенных пунктов. Наши ребята сейчас на месте организовали небольшой штаб. Вода отступает, но работы – непочатый край. Например, с помощью мотопомп специалисты откачивают воду из подвалов, чтобы люди могли скорее вернуться в свои дома», – рассказал собеседник.

«Главная задача в целом – помощь новым регионам интегрироваться в РФ. Если говорить про наши долгосрочные планы, то будем продолжать осуществлять гуманитарную миссию на новых территориях, оказывать поддержку десяткам тысяч людей, которые оказался в сложной ситуации. Еще одно направление – бойцы, участвующие в СВО. За год работы ОНФ собрал 7,3 млрд рублей для помощи военным. Это вклад миллионов россиян в нашу общую победу», – резюмировал Кузнецов.

Ранее в Москве на Красной площади прошел большой праздничный концерт, посвященный Дню России, на который приехали школьники, студенты, волонтеры, военные и гражданские активисты всех 89 регионов РФ. На сцене выступили Николай Басков, Григорий Лепс, Леонид Агутин, Сергей Лазарев, Александр Розенбаум, артисты из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

«Особые слова поздравления хочется сказать нашим солдатам и офицерам, которые защищают безопасность страны и граждан. Они, жертвуя собой, успешно отражают контрнаступление войск кровавого киевского режима, поддерживаемых НАТО», – говорится в поздравлении спикера Госдумы Вячеслава Володина.

«За три десятилетия со дня установления праздника значительно укрепился ее социально-экономический и научно-технический потенциал, появились принципиально новые результаты и перспективы в развитии практически всех сфер народного хозяйства», – говорится в поздравлении председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

12 июня 1990 года Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете РФ. Впервые праздник отмечался в 1995 году. В Кремле в этот день состоялась первая церемония вручения государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства. Праздник получил также неофициальное название «День независимости».