Российские подразделения освободили 70% Марьинки в ДНР Минобороны назвало потери ВСУ при атаке на Шебекино

Фото: Минобороны РФ

Текст: Валентина Григоренко

При атаке украинских террористов на город Шебекино Белгородской области в четверг были уничтожены 50 из 70 боевиков, сообщили в Минобороны. В Telegram-канале ведомства говорится, что всего в атаке участвовало до 70 боевиков, пять танков, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов и один «КамАЗ», передает РИА «Новости». В Минобороны уточнили, что «всего на приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 50 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», один пикап». Отмечается, что попытка террористической атаки на население Шебекино была сорвана грамотными и самоотверженными действиями подразделений Западной группировки войск. По данным Минобороны, рано утром после часового интенсивного артиллерийского обстрела автомобильного пункта пропуска «Шебекино» на российско-украинской границе и жилых кварталов населенного пункта Новая Таволжанка противник в составе трех боевых бронированных машин, четырех пикапов и 30 боевиков предпринял попытку атаки в направлении Волчанска и международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино». Кроме того, в сообщении говорится, что огнем артиллерии Западного военного округа противнику было нанесено огневое поражение, в результате которого уничтожены боевая бронированная машина и до десяти боевиков, а противник отошел в направлении Плетеневки. В это же время еще одна украинская террористическая группа, состоящая из 20 боевиков и двух боевых бронированных машин, выдвигалась по правому берегу Северского Донца к Новой Таволжанке. В ходе стрелкового боя с подразделениями прикрытия государственной границы Западного военного округа она была рассеяна. Противник потерял восемь боевиков и боевую бронированную машину, подчеркнули в ведомстве. По данным Минобороны, нанесено на территории Украины два удара армейской авиацией ВКС России по резервам противника в районах Огурцово и Гатище. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что украинские атаки на Белгородскую область не повлияют на ход спецоперации.

Российские силы вплотную подошли к Купянску в Харьковской области Российские военные вплотную подошли к Купянску в Харьковской области

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Текст: Алина Власенко

Российские военные подошли вплотную к городу Купянску в Харьковской области, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. По его словам, линия боевого соприкосновения сейчас находится практически вплотную к Купянску. «Купянск разделен на две части рекой Оскол, левый берег Оскола под нашим контролем», – сообщил Ганчев, передает ТАСС.

Он отметил, что ряд украинских телеканалов также сообщают о позиционных боях на улицах самого Купянска. Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что спецназ готовится к активным наступательным действиям на новом участке. В боях под Авдеевкой и Марьинкой за сутки уничтожено до 400 украинских военнослужащих

Фото: t.me/mod_russia

Подразделения 1-го армейского корпуса ведут бои в районе Авдеевки Донецкой народной республики, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряда спецназначения «Ахмат» продолжают наступление на Марьинском тактическом направлении, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Оперативно-тактической авиацией, огнем артиллерии Южной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника у пунктов Ласточкино, Георгиевка и Тоненькое Донецкой народной республики (ДНР). За прошедшие сутки на Донецком направлении ликвидированы более 395 военнослужащих, танк, две машины пехоты, а также две гаубицы Д-30. Около пункта Удачное ДНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ, отчитались в Минобороны. Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения противника возле Тимковки, Берестового Харьковской области и Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР). Рядом с Синьковкой, Кисловкой Харьковской области и Розовкой ЛНР пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). За последние сутки уничтожены до 45 военнослужащих, самоходная артустановка «Акация», а также гаубица Д-20. На Краснолиманском направлении оперативно-тактической авиацией и тяжелыми огнеметными системами группировки войск «Центр» нанесено поражение ВСУ под Кармазиновкой, Червоной Дибровой ЛНР и Григоровкой ДНР. Под Кременной ЛНР пресечены действия украинской ДРГ. Потери противника за минувшие сутки составили до 80 военнослужащих, два пикапа, самоходная артустановка «Гвоздика» и гаубица Д-20, перечислили в Минобороны. В районе Серебрянки ДНР уничтожен склад боеприпасов 125-й бригады теробороны. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ недалеко от Водяного, Павловки ДНР, Малой Токмачки и Щербаков Запорожской области. За сутки на этих направлениях уничтожены до 120 военнослужащих и гаубица «Мста-Б». На Херсонском направлении в результате огневого поражения ликвидированы порядка 20 военнослужащих, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град» и гаубица Д-30, сообщил Конашенков. Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск ВС России в течение суток поражены 103 артподразделения на огневых позициях, живая сила и техника в 149 районах. В районах Северска ДНР и Горького Запорожской области поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны, подытожили в оборонном ведомстве. Новости СМИ2 Российские подразделения освободили 70% Марьинки в ДНР Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов сообщил об освобождении примерно 70% Марьинки в ДНР

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

Российские войска освободили примерно 70% населенного пункта Марьинка в ДНР, сообщил заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в интервью телеканалу «Звезда». По его словам, подразделения 150-й дивизии до сих пор продвигались в Марьинке, также продвигается 5-я дивизия. Две эти дивизии, уточнил Алаудинов, освободили примерно 70% самой Марьинки, сообщает ТАСС. Накануне в Минобороны сообщили, что на Марьинском направлении ведутся успешные наступательные действия. Пушилин объяснил важность полного освобождения Марьинки Врио главы ДНР Пушилин: Стратегически очень важно полностью освободить Марьинку для дальнейшего продвижения 1 июня 2023, 06:58 Текст: Антон Никитин

Ситуация на Марьинском направлении достаточно напряженная, это одна из горячих точек, в обозримой перспективе нужно освободить этот населенный пункт полностью, в стратегическом плане это очень важно для дальнейшего продвижения, заявил врио главы республики Денис Пушилин. Врио главы ДНР отметил, что на Марьинском направлении сейчас достаточно напряженно, это одна из горячих точек, которую нам нужно освободить в обозримой перспективе уже полностью. Пушилин сообщил, что продвижение там буквально ежедневное, но не такое быстрое. Он подчеркнул, что освобождение города очень важно в стратегическом плане для продвижения в сторону следующих населенных пунктов, передает РИА «Новости». Накануне в Минобороны сообщили, что на Марьинском направлении ведутся успешные наступательные действия. Новости СМИ2 В Белом доме сообщили о гарантиях Киева по неприменению F-16 на территории России 31 мая 2023, 21:37 Текст: Кристина Цыцура

Гарантии неприменения Киевом истребителей F-16 на территории, которую Вашингтон признает российской, были даны президентом Владимиром Зеленским и старшими военачальниками. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС. Так он ответил на вопрос, остаются ли в силе гарантии, данные Зеленским президенту США Джо Байдену, что F-16 не будут применяться на территории России. Ранее Кирби заявил, что США не поощряют атаки на Россию, так как не хотят, чтобы конфликт на Украине стал «войной Запада». Несколько взрывов прогремели в Харькове

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Текст: Ольга Иванова

В Харькове произошло несколько взрывов, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. Он уточнил, что удары произошли по Индустриальному району, информация о пострадавших уточняется, передает РИА «Новости». О взрывах также сообщали украинские СМИ, отмечается, что в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги. Ранее российские войска нанесли удар из РСЗО «Смерч» по пункту управления ВСУ в Трудовом на Запорожском направлении. Новости СМИ2 Российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-25 в Запорожской области 1 июня 2023, 13:29 Текст: Алексей Дегтярев

Средства противовоздушной обороны в Запорожской области сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины, сообщило Министерство обороны. Самолет сбили возле поселка Новоандреевка, заявило ведомство в своем Telegram-канале. Также за сутки ПВО перехватили 16 снарядов РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха». Уничтожено 17 беспилотников возле поселков Площанка, Куземовка, Макеевка (ЛНР), Тоненькое и Георгиевка (ДНР). С начала СВО уничтожено 430 самолетов, 235 вертолетов, 4407 беспилотников, 424 ЗРК, 9352 танка и других боевых бронированных машин, 1105 машин РСЗО, 4954 орудия полевой артиллерии и минометов. Ранее Минобороны сообщило об отраженной атаке украинских боевиков на Белгородскую область, атака проводилась с использованием танков. «Солнцепек» ударил по боевикам украинской теробороны у Новоселовского Минобороны: Расчет ТОС-1 «Солнцепек» ВС России нанес удары по бригаде украинской теробороны у Новоселовского в ЛНР 1 июня 2023, 05:59 Текст: Антон Никитин

Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1 «Солнцепек» ВС России на купянском направлении нанес удары по подразделениям украинской 103-й отдельной бригады территориальной обороны в районе поселка Новоселовское в ЛНР, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад», полковник Сергей Зыбинский. Офицер сообщил, что в ходе боевых действий на купянском направлении подразделением РХБ защиты группировки войск «Запад» огнем из тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» нанесены удары по подразделениям 103-й отдельной бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Новоселовское, передает РИА «Новости». Ранее экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1 «Солнцепек» поразили два опорных пункта украинских боевиков в районе Степового и Привольного. Новости СМИ2 При обстреле Запорожской области боевиками ВСУ пострадал мирный житель В оперативных службах Запорожской области сообщили о ранении мирного жителя при обстреле сел Пологи и Инженерное ВСУ 31 мая 2023, 22:46 Текст: Антон Никитин

Вооруженные силу Украины (ВСУ) обстреляли села Пологи и Инженерное в Запорожской области, в результате ранения получил мирный житель, сообщили в оперативных службах региона. В оперативных службах Запорожской области сообщили, что около 20.00 боевики киевского режима совершили очередной обстрел села Пологи. Также под огнем боевиков оказалось село Инженерное, основные удары пришлись по улице Шевченко, в результате оказались разрушены дом 22 и от повторного попадания – дом 23, ранения получил мирный житель, передает ТАСС. Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ нанесли удар из тяжелых видов вооружения по Михайловке в Запорожской области, повредив газопровод. Днем ранее российские войска помешали ВСУ захватить село Лобковое в Запорожской области. Российские войска поразили пункт управления ВСУ в Запорожской области Минобороны: ВС России нанесли удар из РСЗО «Смерч» по пункту управления ВСУ в Трудовом на Запорожском направлении 1 июня 2023, 05:46 Текст: Антон Никитин

Российские войска нанесли удар из РСЗО «Смерч» по пункту управления ВСУ в Трудовом на Запорожском направлении, заявил начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил России «Восток» Олег Чехов. Офицер сообщил, что реактивной системой залпового огня «Смерч» ВС России нанесен ракетный удар по пункту управления боевиков ВСУ в Трудовом, экипажами тяжелых огнеметных систем ТОС-1 «Солнцепек» поражены два опорных пункта украинских боевиков в районе Степового и Привольного, передает РИА «Новости». Представитель Минобороны также информировал, что на этом направлении мотострелки вскрыли и огнем из минометов уничтожили украинскую разведгруппу севернее Лобкового. Кроме того, расчеты самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» нанесли удары по живой силе противника в пунктах временной дислокации в Полтавке и Малой Токмачке. Офицер также сообщил, что на Южно-Донецком направлении военные группировки «Юг» уничтожили пункт временной дислокации противника в Великой Новоселке, расчет противотанкового ракетного комплекса в районе Пречистовки, а также поразили опорный пункт украинских боевиков южнее Водяного. Помимо этого, как отметил представитель Минобороны, бронегруппой мотострелкового соединения ВС России уничтожен расчет противотанкового гранатомета противника в районе Новомихайловки, а экипажем тяжелой огнеметной системы ТОС-1 «Солнцепек» поражен опорный пункт боевиков в районе Угледара. Чехов добавил, что расчеты зенитных ракетных комплексов «Тор» и «Стрела-10» ВС России сбили беспилотники ВСУ «Фурия» и «Лелека». Накануне в Минобороны заявили об успешном наступлении российских войск в Красногоровке и Ясиноватой в ДНР. Новости СМИ2 Жительница Шебекино рассказала об эвакуации из обстрелянного ВСУ города 1 июня 2023, 13:15 Текст: Вера Басилая

Жители Шебекино в Белгородской области вынуждены были эвакуироваться прямо под снарядами украинских танков и свистом пролетающих снарядов, рассказала местная жительница. По ее словам, она «не видела такого ужаса никогда», уезжала из города на автомобиле вместе со знакомым, когда ВСУ начали обстрел Шебекино из танков, и слышны были взрывы, передает РИА «Новости».

Она также добавила, что многие жители так же спешно уезжали из Шебекино, и видела, как горело здание общежития. Представитель экстренных служб сообщил, по предварительным данным, в результате обстрелов в Шебекино повреждены три административных здания, включая районный суд, а также 16 жилых домов различной этажности и 19 машин. Ранее губернатор Гладков сообщил, что украинские снаряды попали в общежитие в Шебекино. До этого стало известно, что число пострадавших во время обстрела Шебекино возросло до восьми человек. В Минобороны сообщили, что российские войска и ФСБ отразили три атаки украинских ДРГ при поддержке танков на Белгородскую область. Школьники в ДНР не захотели изучать украинский язык Пушилин заявил, что в ДНР ни один класс не выбрал для изучения украинский язык 1 июня 2023, 13:38 Текст: Вера Басилая

В ДНР не набралось ни одного класса, где хотели бы изучать украинский язык в качестве факультатива, несмотря на предоставленную возможность, заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в ходе форсайт-форума «Какая Украина нам нужна?» Пушилин заявил, что в ДНР есть возможность изучать украинский язык и другие в качестве факультатива, при этом необходимо набрать класс желающих, но таких не оказалось, передает ТАСС. Врио главы ДНР подчеркнул, что необходимо отказываться от навязывания изучения языка, люди должны сами определиться. Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что учебник по украинскому языку для учеников 5-9 классов планируется подготовить к концу 2023 года, пока он готов только для младших классов. Новости СМИ2 Пушилин рассказал о попытках ВСУ отбить Артемовск Врио главы ДНР Пушилин рассказал о попытках ВСУ отбить Артемовск 1 июня 2023, 14:04 Текст: Алина Власенко

Вооруженные силы Украины все еще пытаются вернуть утраченные позиции в Артемовске, но российские силы дают им отпор, заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Есть попытки работы по флангам, это абсолютно закономерно … Попытки купируются нашими подразделениями», – сказал Пушилин, передает ТАСС.

Врио главы ДНР также сообщил, что частичное разминирование города уже провели военные саперы, но на полное разминирование Артемовска потребуются месяцы. Он также заявил, что о мобилизации для освобождения ДНР речь не идет. По его словам, победу можно одержать силами контрактников и добровольцев. Ранее военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев сообщил, что подразделения вооруженных сил Украины в понедельник попытались пойти в наступление севернее Артемовска, но российские войска отразили атаку. Гладков назвал фейком сообщения об экстренной эвакуации жителей Шебекино Белгородский губернатор Гладков опроверг сообщения об экстренной эвакуации жителей Шебекино 1 июня 2023, 08:20 Текст: Алина Власенко

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков не подтвердил распространяющуюся в Сети информацию о якобы срочной массовой эвакуации жителей Шебекинского округа. Гладков в своем Telegram назвал фейком сообщения о якобы точках сбора для срочной эвакуации жителей Шебекинского округа. Губернатор подчеркнул, что сейчас массово собирать людей в какой-то конкретной точке невозможно и небезопасно.

Глава региона также сообщил, что тем, кто все-таки решил покинуть город, окажут помощь и разместят их в пунктах временного размещения, например, в «Белгород-арене». При обстреле города Шебекино в Белгородской области украинскими войсками в четверг ночью пострадали пять человек. Новости СМИ2 Выпускников школ Шебекинского округа освободили от экзаменов Губернатор Гладков: Выпускники школ Шебекинского округа Белгородской области из-за обстрелов освобождены от экзаменов 1 июня 2023, 10:49 Текст: Вера Басилая

Выпускники школ Шебекинского городского округа из-за обстрелов экзамены сдавать не будут, решается вопрос о механизме поступления в вузы, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Губернатор сообщил в своем Telegram-канале, что доложил Путину о ситуации на границе. По его словам, решается вопрос, чтобы школьники из Шебекинского округа смогли поступить в вузы без экзаменов. Ранее стало известно, что число пострадавших во время обстрела Шебекино возросло до восьми человек. Оперштаб Белгородской области назвал ложными сообщения ряда Telegram-каналов о якобы произошедшем «прорыве войск ВСУ» минувшей ночью в Шебекинском направлении. До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков не подтвердил распространяющуюся в Сети информацию о якобы срочной массовой эвакуации жителей Шебекинского округа.