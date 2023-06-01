Грузина осудили в Германии за убийство жены-украинки в состоянии аффекта

В немецкой столице вынесли приговор грузинскому гражданину, убившему супругу-украинку, к трагедии привели несогласованные траты женщины и условия жизни в стране, решил суд.

Обвиняемого Эдишера Д. осудили на пять лет, суд решил, что убийство было совершено в состоянии аффекта, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

Убийство произошло 22 октября 2022 года, мужчина нанес удар супруге Елене ножом в жилом контейнере для беженцев в Альт-Хоэншенхаузене. Свидетелями стали дочь и падчерица.

Отмечается, что обвинение просило для подозреваемого десять лет заключения.

Судья отметил, что семья проживала в крайне тесных контейнерах, у Елены были деньги, и Эдишеру приходилось просить ее выдавать ему средства, он оказался в состоянии аффекта и не видел выхода из ситуации.

До бегства в Германию обвиняемый жил в Харькове, где являлся единственным кормильцем в семье и работал дальнобойщиком, зарабатывая 1,4 тыс. долларов. В Берлине на имя жены они открыли банковский счет, куда направлялись государственные пособия, выплачиваемые украинским беженцам.

Мужчине из-за его гражданства не могли открыть счет, потому положенные ему выплаты также перечисляли Елене.

Они прожили вместе в Берлине три месяца, у них возникали постоянные ссоры из-за денег. Жена покупала дорогую одежду и даже не давала супругу средств на стрижку. В день преступления он попросил ее отдать хотя бы половину из 1,8 тыс. евро, которые Германия перечислила ей на счет за него.

После этого он намеревался вернуться в Грузию. Супруга отказалась, и он убил ее, указало обвинение. Также осужденный заявил, что женщина постоянно называла его русскими ругательствами, унижающими мужское достоинство.

На решение суда повлиял и тот факт, что мужчина раскаялся в содеянном. Судебный психиатр счел, что мужчина вряд ли сможет повторить подобные деяния в будущем.