Пугачева опубликовала фото с ветеранами

Пугачева опубликовала архивные фото с ветеранами

Эстрадная певица Алла Пугачева по случаю Дня Победы опубликовала в соцсети серию фотографий, на которых она в разные годы запечатлена с ветеранами Великой Отечественной войны.

Так, на первом снимке, опубликованном в ее Instagram* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ), Примадонна находится в компании ветеранов. На втором – сидит с участниками Великой Отечественной за столом.

«Где же вы теперь, друзья-однополчане?» – подписала пост Пугачева, цитируя песню композитора Василия Соловьева-Седого на стихи поэта Алексея Фатьянова 1947 года. Пугачева добавила, что их «сегодня не хватает», пишет «Газета.Ru».

Напомним, Пугачева после долгого отсутствия вернулась в Россию. В Москве она приняла участие в прощании с модельером Валентином Юдашкиным.