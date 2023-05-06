Пугачева приехала проститься с модельером Юдашкиным

Пугачева приехала проститься с модельером Валентином Юдашкиным на кладбище в Москве

Певица Алла Пугачева, вернувшаяся в Москву несколько дней назад, приехала на Троекуровское кладбище, чтобы проститься с модельером Валентином Юдашкиным, скончавшимся 2 мая на 60-м году жизни после продолжительной болезни.

Пугачева прилетела в Москву 3 мая. Цель ее приезда не называлась.

Ранее певица почтила память российского модельера и телеведущего передачи «Модный приговор» Вячеслава Зайцева, попрощавшись с ним в блоге.

Прощание с модельером Юдашкиным началось в субботу в 11.00 в Траурном зале Троекуровского кладбища. Люди начали собираться задолго до начала церемонии. За час к залу пришли уже около 100 человек, передает ТАСС.

Помимо Пугачевой, на прощание приехали телеведущий Леонид Якубович, телеведущая Эвелина Хромченко, народный артист РСФСР Владимир Винокур, актриса Клара Новикова, Надежда Бабкина, Олег Газманов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

На кладбище также приехали стилист Сергей Зверев, бывший управляющий делами президента России Владимир Кожин, клиенты и поклонники модельера.

Юдашкин скончался 2 мая на 60-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни.

Напомним, Юдашкин умер 2 мая на 60-м году жизни после продолжительной болезни. Представители российского шоу-бизнеса назвали его легендой мировой моды.

Президент Владимир Путин в телеграмме выразил соболезнования в связи со смертью Юдашкина и отметил, что тот был профессионалом своего дела и доброжелательным человеком.