Представители российского шоу-бизнеса назвали потерей смерть Юдашкина

Представители российского шоу-бизнеса назвали модельера Валентина Юдашкина легендой мировой моды, отметив, что после его смерти российская мода очень обеднела.

Историк моды Александр Васильев напомнил РИА «Новости», один за другим ушли два российских модельера: Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин. «Оба творца были чрезвычайно талантливы и очень многогранны. Оба любили Россию, любили моду… У него (Юдашкина) был дар творчества. Российская мода очень обеднела», – сказал он.

Певец Николай Басков рассказал, что Юдашкин был легендой мировой моды, потрясающим человеком и другом.

Свои соболезнования выразил и ректор Академии балета имени Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе, он назвал смерть модельера тяжелейшей утратой.

Певец Филипп Киркоров в социальных сетях написал, что такие звезды и легенды не уходят, а остаются навсегда.

Стилист Владислав Лисовец отметил, что Юдашкин был олицетворением красоты России, в такое время стране нужны люди, которые будут давать надежду, что все хорошо и красота есть.

Ранее стало известно, что модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью, скончался на 60-м году жизни.