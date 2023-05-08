Блогера Хасбика задержали в Махачкале

Среди задержанных из-за опасных маневров свадебного кортежа в Махачкале оказался дагестанский блогер Хасбик

Полиция задержала участников опасных маневров свадебного кортежа в Махачкале, среди задержанных оказался дагестанский блогер Хасбулла Магомедов (Хасбик), сообщает МВД по Дагестану.

В Telegram МВД по Дагестану отметило, что «свадебное безудержное веселье по-дагестански известно многим и далеко за пределами республики». В частности, «популярен такой вот примитивный вариант – перекрытие дорог для других участников движения, жжение резины, битье машин друг об друга и много других особенностей, которые, по факту, к самому торжеству и празднику молодых, отношения не имеют».

Отмечается, что участники «свадебных эмоций», как они сами это называют, доставлены в полицию», составлены административные протоколы «по всем допущенным нарушениям».

В МВД указали на «количество операторов данного шоу». Как заявили в ведомстве, «не каждая киностудия может похвастать таким числом операторов». В МВД предположили, что участники хотят «увековечить свои достижения в глазах потомков».

В Telegram-канале было опубликовано видео, на котором машины из свадебного кортежа перекрывают проезд другим участникам движения, дрифтуют и выезжают на встречную полосу. В одном из автомобилей находился блогер Хасбик, который позже оказался среди тех, кого доставили в отдел. В пресс-службе МВД республики уточнили, что на Магомедова не составляли протокол, так как тот не управлял автомобилем и, соответственно, не нарушал правила дорожного движения, передает РИА «Новости».