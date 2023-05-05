В США назвали «козырь» России перед ожидаемым контрнаступлением ВСУ

Newsweek: Авиация станет козырем России перед ожидаемым контрнаступлением ВСУ

Военная авиация является серьезным преимуществом России перед Украиной, пишут американские СМИ.

В статье Брендана Коула, опубликованной американским журналом Newsweek, говорится, что в распоряжении России есть 900 истребителей и 120 бомбардировщиков. По словам автора статьи, это козырь перед контрнаступлением, которое планируют вооруженные силы Украины, передает РИА «Новости».

Несмотря на подавляющий уровень превосходства в воздухе, ВКС России не были задействованы в полной мере, говорится в публикации.

По оценке автора статьи, Россия обладает очень большими, «в десять раз превосходящими украинские» резервами.

Коул считает, что для украинцев «существует реальный тактический риск на земле, если у них не будет надлежащей и многоуровневой ПВО».

Ранее украинские военные для «устрашения» выставили на передовую новую военную технику НАТО.