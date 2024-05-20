Курсант военного вуза в Петербурге осужден за попытку диверсии на железной дороге

Курсант военного вуза в Петербурге осужден на восемь лет за попытку поджога оборудования на железной дороге

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении говорится, что суд признал Кирсанова виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ (покушение на диверсию) и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием первых двух лет в тюрьме, а оставшуюся часть срока – в ИК строгого режима, передает ТАСС.

Кирсанов, поступивший в институт в 2022 году, под влиянием азартных игр и долгов, согласился за деньги поджечь оборудование, предназначенное для обеспечения безопасности движения поездов. 11 мая 2023 года он попытался взломать шкафы, но, потерпев неудачу, получил от куратора видеоинструкцию.

14 мая прошлого года, обнаружив, что повреждения устранены, Кирсанов решил найти другой объект, но был задержан полицией.

Ранее сообщалось, что в Смоленской области трех несовершеннолетних задержали после поджога релейных шкафов, они заявили, что сделали это, выполняя задание, полученное в мессенджере.