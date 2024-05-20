Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?14 комментариев
Курсант военного вуза в Петербурге осужден за попытку диверсии на железной дороге
Курсант военного вуза в Петербурге осужден на восемь лет за попытку поджога оборудования на железной дороге
Петербургский суд приговорил к восьми годам колонии студента Военного института физической культуры за попытку поджечь оборудование на железной дороге в 2023 году, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
В сообщении говорится, что суд признал Кирсанова виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ (покушение на диверсию) и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием первых двух лет в тюрьме, а оставшуюся часть срока – в ИК строгого режима, передает ТАСС.
Кирсанов, поступивший в институт в 2022 году, под влиянием азартных игр и долгов, согласился за деньги поджечь оборудование, предназначенное для обеспечения безопасности движения поездов. 11 мая 2023 года он попытался взломать шкафы, но, потерпев неудачу, получил от куратора видеоинструкцию.
14 мая прошлого года, обнаружив, что повреждения устранены, Кирсанов решил найти другой объект, но был задержан полицией.
Ранее сообщалось, что в Смоленской области трех несовершеннолетних задержали после поджога релейных шкафов, они заявили, что сделали это, выполняя задание, полученное в мессенджере.