Путин поручил Решетникову продолжить восстановление белгородских предприятий

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4 мая, четверг | Последнее обновление — 15:52 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Медведев: Атака БПЛА на Кремль приведет к эскалации конфликта
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Нынешний турецкий президент является для Москвы крайне сложным партнером. Но партнером! А его конкурент на выборах в случае своей победы станет не партнером, а проблемой.
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Было ясно, что при первой возможности враг попытается ударить с помощью БПЛА по центру Москвы. Или сделать другую пакость. Для этого НАТО работает, старается, для этого Рамштайны.
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Мало кто в СССР щупал трудовыми руками вещи от Славы Зайцева, но все знали, что они есть. Примерно там же, где и гитара Высоцкого. Все знали, что где-то есть красные платья и белые пальто, и это грело душу. Чуть меньше, чем групповой полет «Востоков», но грело.
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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2 мая на 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью. Юдашкин был одним из символов российской высокой моды. Он добился успеха в том числе и за рубежом, его показы проходили в ведущих мировых центрах моды
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В пятницу в Кызыле открыли крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» – «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Монастырь возведен по инициативе родившегося в Туве главы Минобороны Сергея Шойгу
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Путин поручил Решетникову продолжить восстановление белгородских предприятий
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Главе Минэкономразвития Максиму Решетникову предстоит продолжить работу по восстановлению предприятий Белгородской области, пострадавших от обстрелов, соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.
«Я вас прошу продолжить эту работу и помочь им», – обратился президент к Решетникову, передает ТАСС.
Он добавил, что бизнес пострадал не только в Белгородской области, но и в Брянской, Курской областях и на Крымском полуострове.
Министр сообщил, что побывал на пострадавших промышленных объектах в Белгородской области, в том числе на химическом предприятии в Шебекино. Химпроизводство было уничтожено украинскими обстрелами, но его уже начали восстанавливать.
Решетников отметил, что, «по ощущениям», бизнесмен, занимающийся предприятием, «хороший».
«У них основная мысль: мы начали восстанавливать наш бизнес. Вы нам поможете или нет?» – сказал глава ведомства.
«Там сильные люди работают», – прокомментировал Путин.
Министр добавил, что правительство приняло решения по выделению регионам суммарно 1 млрд рублей, эти средства уже доведены до регионов. Полный объем поддержки определяют региональные власти, но правительство также контролирует этот процесс.
Медведев заявил о необходимости физического устранения Зеленского
Медведев сравнил Зеленского с Гитлером после атаки на Кремль
Нападение на президента России Владимира Путина не оставляет для президента Украины Владимира Зеленского «никаких вариантов», заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
Остается лишь «физическое устранение Зеленского и его клики», написал Медведев в своем Telegram-канале.
По мнению зампреда Совбеза, Зеленский не пригодится даже для подписания акта безоговорочной капитуляции, и напомнил, что глава нацистской Германии Адольф Гитлер тоже его не подписывал.
«Всегда найдется какой-нибудь сменщик типа зиц-президента адмирала [Карла] Деница», – заключил Медведев.
Каким должен быть ответ России на атаку беспилотников ВСУ на Кремль?
Напомним, на Кремль напали украинские беспилотники, их уничтожили. Кремль назвал нападение покушением на президента Владимира Путина и пообещал ответ. Позже появился ролик, в котором предположительно снят момент атаки беспилотников.
Песков рассказал о реакции Путина на атаку беспилотников на Кремль
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Глава Российского государства Владимир Путин сохраняет спокойствие в сложных ситуациях, таким же образом он отреагировал на атаку дронов на Кремль, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Президент всегда в сложных, экстремальных ситуациях сохраняет спокойствие, собранность, четкость в оценках и командах, которые раздает. В этом плане ничего нового не произошло», – цитирует Пескова ТАСС.
При этом в Кремле остается обычная рабочая обстановка после инцидента. Все сотрудники работают на своих местах.
Пресс-секретарь президента указал, что сообщение о нанесении ударов дали отдельно, поскольку проводилась оперативная оценка ситуации спецслужбами, сообщает РИА «Новости».
Песков подчеркнул, что систему безопасности в Кремле дополнительно усилят после нападения. Этот вопрос предстоит глубоко проанализировать специалистам.
Представитель Кремля добавил, что безопасность уже усилена, в том числе в контексте подготовки к параду и к Дню Победы.
«В целом, естественно, резиденция президента охраняется», – заключил он.
Напомним, в ночь на среду Кремль атаковали украинские беспилотники, СКР завел уголовное дело.
Кремль: Публичные мероприятия Путина и ночевки в Кремле продолжатся
Представитель Кремля Песков: Публичные мероприятия Путина и ночевки в Кремле продолжатся
Изменений в графике президента Владимира Путина после атаки Украины на Кремль нет. Кроме того, парад Победы 9 мая на Красной площади состоится, Путин на нем будет присутствовать, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, изменений в графике после атаки беспилотников по кремлевской резиденции нет, парад 9 мая состоится, передает ТАСС.
Также представитель Кремля заверил, что публичные мероприятия у главы государства и ночевки в Кремле будут продолжаться.
Ранее Песков указал на прерогативу спецслужб в вопросе запрета дронов на 9 Мая.
Песков рассказал о поврежденном куполе Екатерининского зала после атаки украинских дронов
Повреждения из-за атаки беспилотных летательных аппаратов на Кремль получили два медных листа купола Екатерининского зала Сенатского дворца, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Знаю от наших хозяйственных служб, что опалены буквально два медных листа, которые покрывают купол», – цитирует Пескова ТАСС.
Он добавил, что оба листа или уже заменены, или их заменят в ближайшее время. Других повреждений или разрушений в результате нападения нет.
Представитель Кремля пояснил, что спецслужбы примут решение о том, стоит ли вблизи снимать крышу с повреждениями после атаки, передает РИА «Новости».
Напомним, Кремль подвергся атаке украинских дронов, Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
Рогов призвал ударить по офисам Зеленского, СБУ и ГУР в Киеве
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Ответом на атаку на Кремль должны стать удары по офису украинского президента, а также по офисам службы безопасности Украины и главного управления разведки украинского минобороны в Киеве, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Нужно нанести три «сокрушительных ответных удара» по трем адресам в Киеве – улица Банковая, 11, где находится офис президента Украины Владимира Зеленского, Банковая, 33, офис СБУ, и улица Электриков, 33, офис ГУР, сказал Рогов РИА «Новости».
По его мнению, удары по этим точкам станут сигналом для подчиненных Зеленского о том, что Россия «берется за дело серьезно» и больше «церемониться не будет».
В таком случае киевский режим осознает, что все закончится «очень печально», неотвратимость наказания – это то, что остановит украинское руководство «от новых терактов», заключил он.
Напомним, на Кремль была совершена атака дронов, их уничтожили. В Кремле назвали нападение покушением на президента Владимира Путина и пообещали ответ. Через некоторое время было опубликовано видео, на котором, как предполагается, запечатлен момент атаки беспилотников.
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Песков пообещал своевременно сообщить, где Путин будет работать в четверг
О том, где президент России Владимир Путин будет работать в четверг, сообщат своевременно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
На вопрос о том, в Ново-Огарево или в Кремле будет работать президент, Песков ответил, что об этом сообщат своевременно, передает РИА «Новости».
Напомним, на Кремль была совершена атака дронов, их уничтожили. В Кремле назвали нападение покушением на президента Владимира Путина и пообещали ответ. Через некоторое время было опубликовано видео, на котором, как предполагается, запечатлен момент атаки беспилотников. В Кремле сообщили, что Путина не было в Кремле в момент попытки атаки.
Депутат назвал просчетом для Киева попытку покушения на Путина
Депутат Шхагошев назвал просчетом и «стоп-сигналом» для Киева попытку покушения на Путина
Киевский режим серьезно просчитался, попытавшись совершить покушение на российского лидера Владимира Путина, заявил член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев.
Следует ожидать жесткого ответа со стороны России, Киев и диверсионные группы, планировавшие атаку, совершили просчет, заявил Шхагошев, передает РИА «Новости».
По его словам, это уже «не красная линия, это стоп-сигнал» для киевского режима. Парламентарий добавил, что теперь Украина «в полной мере почувствует, что такое адекватность по-российски».
На Кремль накануне ночью произвели атаку два украинских БПЛА, их уничтожили. В российском руководстве сочли нападение покушением на президента и пообещали ответ.
Позже появилось видео, на котором, как предполагается, запечатлен момент атаки беспилотников.
В Киеве заявили о непричастности к атаке на Кремль
Украинская сторона не имеет отношения к атаке на Кремль, заявил советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Киевские власти не имеют отношения к атакам дронов на Кремль, заявил Подоляк Agence France-Presse, передает РИА «Новости».
Также причастность Украины к атаке отрицает пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. Украинская сторона не имеет данных об этой атаке, и все имеющиеся силы и средства «направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих», заявил он изданию «Страна.ua».
На Кремль накануне ночью произвели атаку два украинских БПЛА, их уничтожили. В российском руководстве сочли нападение покушением на президента и пообещали ответ.
Позже появилось видео, на котором, как предполагается, запечатлен момент атаки беспилотников.
Политолог назвала достижения Воронежской области в период СВО
Политолог Линдигрин: Воронежская область активно включилась в поддержку участников СВО
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Воронежская область в числе первых приняла беженцев, активно оказывает помощь участникам СВО и их семьям, а также взяла шефство сразу над тремя районам ЛНР, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Наталья Линдигрин. Ранее Владимир Путин провел встречу с губернатором Воронежской области.
«Воронежская область очень активно включилась в поддержку как участников СВО, так и беженцев, причем в числе первых. И если остальные области, как правило, берут шефство над одним районом из вернувшихся территорий, то здесь мы видим помощь сразу трем – Марковскому, Меловскому и Новопсковскому районам ЛНР», – пояснила Наталья Линдигрин, гендиректор Института региональных проблем.
«Помощь Воронежской области в этих районах достаточно заметна. Стоит только отметить, что в прошлом году там был восстановлен 41 объект социальной инфраструктуры, а в этом запланирован ремонт и восстановление уже 75. Кроме того, воронежцы берут на сбыт сельхозпродукцию с подшефных районов ЛНР, помогают семенами, минеральными удобрениями и средствами защиты растений», – добавила она.
«Также в области первыми в России запустили программу комплексной реабилитации и социальной адаптации участников СВО, которая действует с февраля нынешнего года. Кроме того, в регионе введен комплекс мер региональной поддержки участников СВО и членов их семей», – напомнила собеседница.
«Думаю, все эти факты сыграли свою позитивную роль в принятии решения по дальнейшей работе главы Воронежской области. И сегодняшнюю встречу можно считать поддержкой президентом кандидатуры действующего губернатора на предстоящих выборах», – резюмировала политолог.
Во вторник президент РФ Владимир Путин провел по видеосвязи встречу с губернатором Воронежской области Александром Гусевым. Глава государства отметил, что сельское хозяйство в области растет большими темпами, чем в (среднем по) России. Инвестиционная привлекательность региона сохраняется.
«Наша экономика адаптировалась к санкциям, и серьезных провалов нет. Все социальные обязательства выполняются. Происходит общественно-политическая консолидация в обществе, и большинство населения региона поддерживают все меры, связанные с проведением СВО», – рассказал Гусев.
«Более 560 тыс. человек сейчас включились в активную поддержку участников СВО, членов их семей и тех людей, которые к нам прибыли с территории Донбасса и Украины. Кстати, мы одни из первых приняли этих людей к нам, постарались создать для них очень комфортные условия для проживания. Было много пожилых людей, конечно, важно было обеспечить медицинское сопровождение. Детям много внимания уделяли, создали специальные студенческие педагогические отряды», – напомнил он.
Ранее Путин на встрече с Советом законодателей заявил, что парламенту необходимо проработать новые меры поддержки участников спецоперации и членов их семей.
В Вашингтоне заявили о праве Киева защищаться на свое усмотрение
Украинская сторона может защищать собственную территорию по своему усмотрению, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Washington Post, комментируя обвинения Москвы в адрес Киева в атаке дронов на Кремль.
Вашингтон оставляет на усмотрение Киева решение по защите и возвращению собственных территорий, заявил Блинкен Washington Post, передает ТАСС.
Госдеп не имеет достаточно данных об атаке дронов на Кремль, добавил он.
Напомним, Кремль атаковали украинские беспилотники, эти аппараты были уничтожены. Российское руководство сочло нападение покушением на президента Владимира Путина и пообещало ответ. Позже опубликовали ролик, в котором предположительно снят момент атаки беспилотников.
Песков: Путина не было в Кремле во время атаки беспилотниками
Президента Владимира Путина не было в Кремле в момент попытки атаки беспилотниками, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, Путин работает в подмосковной резиденции Ново-Огарево, в Кремле в момент атаки его не было, передает РИА «Новости».
Ранее ночью Украина пыталась нанести удар по Кремлю, Москва расценивает это как спланированную террористическую акцию и покушение на президента Владимира Путина.
Режиссер Оливер Стоун назвал Путина «великим лидером» для России
Американский режиссер Оливер Стоун заявил, что президент России Владимир Путин является великим лидером для своей страны, которого любит народ.
В интервью британской газете Guardian Стоун ответил на вопрос, изменилось ли его отношение к Путину в последние годы.
«Путин – великий лидер для своей страны, и народ любит его», – сказал режиссер. Он добавил, что Россия делает отличную работу с ядерной энергетикой, передает РИА «Новости».
«Китай – также лидер в этой области, хотя мне так никогда не удалось проникнуть в Китай, что было досадно для фильма, который я бы хотел, чтобы у нас был», – отметил Стоун.
Ранее Стоун обвинил США в ведении многолетней войны против России.
Володин: Зеленский встал в один ряд с международными террористами
Володин заявил о переходе Зеленского в один ряд с международными террористами
Украинский президент Владимир Зеленский, отдавший приказ о совершении терактов, встал в один ряд с международными террористами, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Попытка покушения на российского лидера – это нападение на саму Россию, «киевский нацистский режим» нужно признать террористической организацией, заявил Володин в своем Telegram-канале.
Президент этой страны, отдавая приказ о совершении терактов, встал в один ряд с международными террористами, украинское руководство не менее опасно, чем Аль-Каида*, Джебхат ан-Нусра*, ИГИЛ* (террористические организации, запрещенные в России).
Володин перечислил то, к чему киевский режим прибегал в последнее время, а именно – «ядерный шантаж», убийства политических и общественных деятелей, диверсии и подрывы гражданских объектов. К этим преступлениям добавилось и покушение на главу другого государства.
Украинское руководство угрожает безопасности не только России, но и Европы и всего мира, добавил спикер.
Запад, продолжая накачивать киевский режим оружием, должен понимать, что стал спонсором и соучастником террористической деятельности. Никаких переговоров с режимом Зеленского быть не может, подчеркнул политик.
На Кремль была произведена атака украинских дронов, беспилотники ликвидировали. Кремль назвал нападение покушением на президента Владимира Путина и пообещал ответ. Позже появилась видеозапись, на которой, предположительно, снят момент атаки беспилотников.
Путин по видеосвязи принял участие в запуске трамвая в Мариуполе
Президент России Владимир Путин принял участие по видеосвязи из Санкт-Петербурга в запуске трамвая в Мариуполе (ДНР).
«Сегодня вводится в строй более 10 км пути. Конечно, это малая толика, потому что всего трамвайных путей в городе было почти на 100 км. Но это только начало, первый этап работы в данной сфере. Впоследствии будем развивать транспортную инфраструктуру города, в том числе увеличивать число маршрутов, обновлять давно устаревший парк общественного транспорта, а здесь есть над чем поработать, в целом создавать современную систему пассажирских перевозок», – сказал он.
Как сообщает ТАСС, в Мариуполе возобновится движение трамваев по маршруту №10 «Горбольница №2 – Энергоучасток», который соединяет Жовтневый (Октябрьский) и Ильичевский районы. Это первый трамвайный маршрут в городе – ранее там шел ремонт линий. Восстановлением трамвайной сети и вагонов занимались специалисты депо №3. С расходными материалами помог Санкт-Петербург. На данный момент удалось отремонтировать 11 трамваев, десять из них выйдут на маршрут.
Путин назвал ввод в эксплуатацию трамвайных путей значимым событием для города и его жителей.
«Напомню, что первая трамвайная линия открылась здесь ровно, почти что ровно, 90 лет назад, а точнее – 1 мая 1933 года, и на протяжении многих лет этот вид транспорта пользовался большой популярностью», – отметил он.
Также Путин добавил, что в марте во время поездки в Мариуполь он с профильными чиновниками говорил об основных проблемах города, в том числе о необходимости возобновления трамвайного движения. Ранее сообщалось, что Путин в режиме видеоконференции примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию трамвайных путей в Мариуполе, где восстановили участок длиной почти в 10 км.
Политолог: Развитие производства и научного кластера в Нижегородской области видно невооруженным глазом
Политолог Манойло перечислил достижения нижегородского губернатора Никитина в управлении регионом
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Активное вовлечение Нижегородской области в социальные программы помощи участникам СВО и их семей, помощь новым субъектам и успехи в экономическом развитии региона были высоко оценены президентом РФ Владимиром Путиным. Поэтому глава государства выразил поддержку губернатору Нижегородской области Глебу Никитину на предстоящих выборах, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Манойло. В среду Путин провел встречу с Никитиным.
«Путин высоко оценил усилия Никитина по развитию области. В регионе растет занятость, Никитин разрешил кризис, который грозил большому количеству предприятий. Это приводит к притоку инвестиций, улучшению социально-экономической ситуации и росту благосостояния жителей», – пояснил Андрей Манойло, профессор МГУ, член научного совета при Совете Безопасности.
«Я сам несколько недель назад был в Нижнем Новгороде и лично видел развитие производства, предприятий, среднего и малого бизнеса, научных кластеров, образовательной сферы. Это видно невооруженным глазом. Мы были также в Нижегородском лингвистическом университете, который перенимает у нас магистерскую программу МГУ «Информационные и гибридные войны». У НГЛУ великолепная лингвистическая база, там преподают японский и китайский языки. Все это развивается в том числе благодаря Никитину», – подчеркнул собеседник.
Собеседник также отметил активное вовлечение губернатора в решение задач, которые стоят перед регионом в контексте СВО. Прежде всего – это поддержка и содействие добровольцам из Нижегородской области, которые отправляются на фронт. Отдельного внимания заслуживает и тот объем помощи в развитии социальной инфраструктуры, который область оказывает подшефной территории – агломерации Большой Харцызск в ДНР.
«Поэтому губернатор в руководстве регионом выбрал верный вектор. Это отметил Путин на встрече. Таким образом, я думаю, Никитин должен продолжить управление Нижегородской областью и после Единого дня голосования», – резюмировал эксперт.
В среду президент Владимир Путин провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, который доложил, что загрузка оборонно-промышленного комплекса в регионе выросла на 18%, предприятия работают в две-три смены. «По ключевым критическим позициям гособоронзаказ, в том числе в части СВО, исполняется надлежащим образом», – сказал он.
Также Никитин рассказал главе государства о системном подходе к поддержке участников СВО, мобилизованных и их семей, социальном военном контракте. Кроме того, он доложил о помощи подшефной агломерации Большой Харцызск в ДНР, куда входит и Иловайск. «Сделали акцент на водоснабжении, на теплоснабжении, подготовке к осенне-зимнему сезону, подготовке учебных заведений», – подчеркнул Никитин.
«Честно говоря, посчитали важными еще и такие вещи, как обеспечить красивое благоустройство с учетом опыта Нижнего Новгорода (к 800-летию мы настропалились готовить пространства). Сделали очень хороший бульвар в самом основном Харцызске, главную площадь, где находится ДК. Люди очень благодарны, очень позитивные отзывы. Тоже 2,1 млрд рублей было потрачено на эти цели на Харцызск», – добавил губернатор.
Говоря об экономических успехах региона, он отметил, что в Нижегородской области показали рост металлургия, нефтепереработка, производство бумаги, производство одежды и компьютеров в Арзамасе. «По сельскому хозяйству рекорд за 30 лет по зерну – 112% рост, в строительстве – 132% рост», – отметил руководитель региона.
В завершение он выразил готовность продолжить работу по итогам сентябрьских выборов. «Все зависит прежде всего от позиции людей. Мне кажется, они имеют возможность оценить ваши результаты, они очевидно положительные. Поэтому, надеюсь, что люди вас поддержат», – ответил Путин.
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