В Москве рой пчел напал на прохожих Машина полиции попала в ДТП в центре Москвы 31 мая 2023, 12:22 Текст: Алексей Дегтярев

Автомобиль полиции в центральном районе столицы попал в дорожно-транспортное происшествие, он столкнулся с другой машиной. В ходе аварии полицейская машина совершила столкновение с другим автомобилем и вылетела на тротуар, утверждает телеканал 360. По предварительным данным, никто не пострадал. В опубликованном видео запечатлена машина в цветах полиции и с соответствующими синими номерами, левой стороной она уперлась в фасад здания. Рядом на проезжей части стоит автомобиль в цветах «Яндекс. Такси». Ранее в мае полицейский в состоянии алкогольного опьянения в Московской области наехал на переходившую по пешеходному переходу девушку и скрылся с места происшествия. Появились кадры уничтожения дрона в небе над Рублевкой В Сети опубликовали видео уничтожения беспилотника в небе над Рублевкой

Пользователи Сети публикуют кадры, на которых якобы запечатлено уничтожение беспилотного летательного аппарата во вторник утром в небе над Рублевкой в Подмосковье. Видео с беспилотником опубликовано в Telegram SHOT. На нем видно, как в небе летит дрон, который позже был уничтожен системой ПВО. Рано утром во вторник несколько дронов заметили в Подмосковье и Новой Москве. Еще часть из них врезались в жилые дома в столице. В частности, беспилотники «попали» в верхние этажи жилого дома на улице Профсоюзной и в жилой дом на улице Атласова. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, серьезно пострадавших в результате инцидента нет. Минобороны рассказало об отражении атаки беспилотников на Москву Минобороны: Киевский режим ударил по Москве восемью беспилотниками

Киев во вторник утром ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты, сообщает пресс-служба Минобороны. Всего в атаке были задействованы восемь дронов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены: три украинских дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, пять сбиты ЗРПК «Панцирь-С» в Подмосковье, сообщается в Telegram Минобороны.

В военном ведомстве назвали действия Киева террористической атакой. Рано утром во вторник несколько дронов заметили в Подмосковье и Новой Москве. Еще часть из них врезались в жилые дома в столице. Серьезно пострадавших в результате инцидента нет. В Сети опубликовали видео уничтожения беспилотника в небе над Рублевкой. Новости СМИ2 В Сети отреагировали на атаку украинских беспилотников по Москве В Сети назвали «вялой» атаку украинских беспилотников по Москве

Пользователи Сети предположили, что атака беспилотников на Москву во вторник утром стала попыткой Киева ответить на удары по военной инфраструктуре Украины, однако удар получился «очень вялым». «Если смотреть в целом, ПВО смогла на подходе к столице сбить большую часть дронов и не допустить поражение значимых военных и инфраструктурных объектов. Как «жесткий ответ» за удары по военной инфраструктуре и, в частности, за удары по Киеву, получилось очень вяло, особенно в свете новых прилетов по западным ЗРК», – написал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, подчеркнув, что Киев попытается снова провести подобные атаки.

Журналист Дмитрий Смирнов в Telegram также согласился, что атака дронов стала попыткой Киева ответить на то, какие потери несет инфраструктура ВСУ в последние дни, и сместить фокус общественного внимания с украинских проблем. «Другое дело, что мамкин пирожок Буданов и Ко не вчера ночью спешно снаряжали беспилотники. А готовились к этому заранее, и рано или поздно собирались ударить по жилым домам столичного региона по принципу «куда долетит». Вывод из всего этого может быть только один, его накануне озвучил губернатор Белгородской области Гладков: присоединение Харьковской области – лучший способ решения проблемы обстрелов области Белгородской», – добавил журналист. В свою очередь политолог Александр Дугин обратил внимание, что беспилотники были сбиты над Рублевкой. «То, что враг попытается атаковать Рублевку, было очевидно. Но Рублевка отказывалась в это верить. Станет ли это переломом в осознании ситуации рублевским этносом? <…> Рублевки, как неприкосновенного острова абсолютного благоденствия, больше нет», – написал он.Глава центра изучения военных и политических конфликтов, военный эксперт Андрей Клинцевич, комментируя утреннюю атаку дронов на Москву, выразил мнение, что подобные инциденты могу повториться, и оборонно-промышленному комплексу страны стоит сосредоточиться на производстве ЗРК для борьбы с беспилотниками.

Депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Гурулев призвал не поддаваться панике по поводу атаки беспилотников на Москву и Подмосковье. Он напомнил, что «из всего их количества практически ничего не долетело». «Меня больше волнует, откуда они вылетели, кто их запускает. Во-первых, надо сделать анализ и выводы, а во-вторых, СМЕРШ необходим, наверное, сегодня нужны другие полномочия, чтобы силовики смогли работать в полную мощь во всех регионах РФ и за ее пределами, это моментально даст эффект, чтобы всякая сволочь по нашей стране не бродила и не гадила», – добавил он. По данным Минобороны, Киев во вторник утром ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. При этом часть дронов врезались в жилые дома в Москве.

Названы места падения сбитых украинских дронов в Подмосковье Хинштейн назвал населенные пункты Подмосковья, где упали сбитые украинские дроны

Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн опубликовал список мест падения сбитых беспилотных летательных аппаратов на территории Московской области. Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что дроны были сбиты в селе Ильинское и деревне Тимошкино Красногорского района Московской области, в деревнях Раздоры и Ромашково Одинцовского района, а также в поселке Гринфилд Истринского района. Депутат подчеркнул, что первой задачей атаки дронов на столичный регион является психологическое воздействие. Те, кто это устроил, стремятся вызвать панику в обществе, запугать людей, посеять чувство незащищенности, отметил Хинштейн. Он подчеркнул, что нельзя поддаваться на эти провокации. По его словам, как свидетельствуют результаты работы ПВО, система защиты эффективна. Как добавил Хинштейн, отбитый налет «эскадрильи дронов» на Москву является новой реальностью. Депутат призвал кардинально усиливать меры обороны и безопасности, особенно – в части противодействия беспилотникам. По данным Минобороны, Киев во вторник утром ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в целях безопасности на время работы экстренных служб жителей нескольких подъездов в двух домах эвакуировали, вскоре они смогут вернуться в свои квартиры. При этом, по словам градоначальника, в результате утреннего происшествия никто серьезно не пострадал, госпитализаций не потребовалось. Новости СМИ2 Очевидцы рассказали об атаке украинских дронов на Москву и область

Жители Москвы и области рассказали об атаке на столичный регион украинских беспилотных летательных аппаратов. Так, жительница дома на Ленинском проспекте в Москве, в который влетел дрон, рассказала каналу «360» об оперативно начавшейся эвакуации людей. По ее словам, охранники сработали очень быстро, около 6.00 они позвонили в дверь и сказали спуститься вниз. Женщина сказала, что они взяли документы, «надели, что удалось», и вышли. О том, когда можно будет вернуться в квартиры, пока не сообщают. В свою очередь подписчик Telegram-канала «Оперативные сводки» прислал видео, на котором запечатлен момент крушения БПЛА предположительно в районе населенного пункта Усово Одинцовского городского округа Московской области. Житель дома на Профсоюзной улице рассказал ТАСС, что слышал «звук, хлопок». По его словам, произошел «такой удар». В свою очередь жительница этого же района рассказала, что «где-то в районе 5.00 утра что-то зажужжало, потом был удар». «Мы посмотрели в окно. … Не знаю, через сколько, нам позвонили в дверь и попросили покинуть здание. Мы взяли кошек и собак и вышли», – сказала она. Жительница дома на улице Атласова в Новой Москве, в который врезался один из украинских беспилотников, получила легкое осколочное ранение. В нескольких квартирах выбиты стекла. Жителей поврежденных квартир разместили в гостиницах. Житель дома на Ленинском проспекте в Москве рассказал «Рен-ТВ», что рано утром услышал грохот, но он не придал этому особого значения. Через некоторое время в домофон позвонили правоохранители и сообщили об эвакуации. Как сообщил в Telegram мэр Москвы Сергей Собянин, в целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА. «Сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры», - пообещал градоначальник. Собянин также призвал доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию. За медицинской помощью обратились два человека, сообщил Собянин, уточнив, что, по данным медицинских служб города, никто из жителей поврежденных домов серьезно не пострадал, госпитализация никому не потребовалась, а помощь была оказана на месте. Ранее в Минобороны сообщили, что Киев во вторник утром ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. В Москве рой пчел напал на прохожих

На Театральной площади Москвы рой пчел атаковал прохожих, сообщают СМИ. По данным «360», неизвестные установили улей в центре Москвы. Он появился около трех часов дня. После нападения насекомых люди обратились за помощью специалистов. Полиция начала проверку по факту происшествия. Ранее массовое ДТП произошло в Удмуртии из-за пчелы. Новости СМИ2 Кремль назвал киевский режим организатором атаки дронов на Москву Песков: В Кремле уверены, что за атакой дронов на Москву стоит киевский режим

В Кремле уверены, что за атакой беспилотников на Москву и Московскую область стоит киевский режим, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков. «Очевидно, это атака киевского режима», – сказал Песков, добавив, что это нужно «абсолютно четко понимать». Представитель Кремля отметил, что произошедшее лишний раз подтверждает необходимость продолжения СВО и достижения поставленных целей, передает ТАСС. Песков, отвечая на соответствующий вопрос, сказал, что российский лидер Владимир Путин не планирует выступать со специальным обращением в связи с атакой дронов на столичный регион. Он напомнил, что, «слава богу, нет никаких жертв». Кроме того, отметил Песков, никакой угрозы для жителей Москвы и Подмосковья в настоящее время нет. При этом он оставил без комментариев тот факт, что часть беспилотников была сбита в районе Рублевского шоссе. Песков напомнил, что Россия нанесла эффективный удар по одному из центров принятия решений на Украине в воскресенье. По его словам, произошедшая в ночь на вторник атака с украинской стороны является попыткой Киева дать ответ. Утром вторника Киев ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. Московские таксисты начали массово жаловаться на сбой в GPS

Водители такси, работающие в Москве и области, во вторник, после атаки украинских дронов на столичный регион, массово жалуются на сбои в работе спутниковой системы навигации GPS. Как сообщает канал «360» со ссылкой на информацию Telegram-каналов, сигналы спутниковой навигации в столице «глушат». Telegram-канал «БюроИКС. Городской транспорт» отмечает, что в чатах работающих таксистами в Москве приезжих из Узбекистана и Киргизии «царит хаос и творится ад». Как сообщается, некоторые такси останавливаются у обочины и предпочитают переждать. На эту тему в Сети уже появились мемы. В том числе вспоминают отрывки из советских фильмов. Ранее в Минобороны сообщили, что Киев во вторник утром ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. Новости СМИ2 Движение по улице Удальцова перекрыли в Москве после атаки дронов После атаки дронов перекрыто движение по улице Удальцова на юго-западе Москвы 30 мая 2023, 08:33 Текст: Алина Власенко

Дорожные службы Москвы перекрыли движение транспорта по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова, сообщает департамент транспорта столицы. Московский департамент транспорта просит водителей выбирать пути объезда, передает ТАСС.

Тем временем мэр столицы Сергей Собянин в Telegram сообщил, что жители нескольких подъездов двух московских домов, пострадавших от попадания беспилотников, эвакуированы в целях безопасности. Сразу после окончания работы спецслужб жители смогут вернуться в свои квартиры. В свою очередь губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что несколько беспилотных летательных аппаратов были сбиты на подлете к Москве. Он попросил жителей региона сохранять спокойствие. Во вторник утром несколько дронов врезались в здания в Москве. В частности, в столичных экстренных службах сообщили, что беспилотники «попали» в верхние этажи жилого дома на улице Профсоюзной и в жилой дом на улице Атласова. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, серьезно пострадавших в результате инцидента нет. Эксперт об атаке БПЛА в Москве: Пока болота не осушим, комары будут лететь в нашу сторону Эксперт Клинцевич об атаке БПЛА в Москве: Пока болота не осушим, комары будут лететь в нашу сторону постоянно 30 мая 2023, 10:35 Текст: Алина Власенко

Глава центра изучения военных и политических конфликтов, военный эксперт Андрей Клинцевич, комментируя утреннюю атаку дронов на Москву, считает, что подобные инциденты будут продолжаться, и оборонно-промышленному комплексу страны стоит сосредоточиться на производстве ЗРК для борьбы с беспилотниками. «Пока болота не осушим, комары будут лететь в нашу сторону постоянно. Нужно понять, что это новая реальность. И нужно сосредоточиться на борьбе с этими «комарами», – заявил Клинцевич в эфире Соловьев Live. Он добавил, что борьба с подобными атаками беспилотников будет зависеть от работы оборонно-промышленного комплекса страны, который должен быстро среагировать и нарастить производство зенитно-ракетных комплексов. Клинцевич также призвал россиян смириться с новой реальностью и помогать работе ОПК, например, не препятствовать переоборудованию торговых центров под производство небоевой военной продукции. По данным Минобороны, Киев во вторник утром ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. При этом часть дронов врезались в жилые дома в Москве. Новости СМИ2 Собянин сообщил о двух обратившихся за медпомощью после атаки дронов Собянин: После атаки дронов в Москве за медпомощью обратились двое 30 мая 2023, 09:11 Текст: Алина Власенко

За медицинской помощью после падения беспилотников в Москве обратились два человека, госпитализация им не потребовалась, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник в Telegram уточнил, что в результате инцидента никто серьезно не пострадал. Двум людям медицинская помощь была оказана на месте.

Тем временем Росавиация сообщает, что аэропорты Москвы и Подмосковья работают штатно, обслуживание воздушного движения происходит «без особенностей», передает ТАСС. Рано утром во вторник несколько дронов заметили в Подмосковье и Новой Москве. Еще часть из них врезались в жилые дома в столице. Серьезно пострадавших в результате инцидента нет. В Сети опубликовали видео уничтожения беспилотника в небе над Рублевкой. СК начал расследовать падение дронов на здания в Москве СК приступил к расследованию падения беспилотников на здания в Москве 30 мая 2023, 09:50 Текст: Алина Власенко

Следственный комитет расследует падение беспилотных летательных аппаратов в Москве во вторник утром, сообщает пресс-служба ведомства. В ведомстве уточнили, что ряд дронов были сбиты силами ПВО на подлете к Москве, однако несколько из них все же незначительно повредили здания в столице.

Сотрудники следственных органов Главного следственного управления СК России по Москве работают на месте происшествия. Устанавливаются лица, причастные к преступлению, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России. По данным Минобороны, Киев во вторник утром ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. При этом часть дронов врезались в жилые дома в столице. Серьезно пострадавших в результате инцидента нет. Новости СМИ2 Сенатор: ВСУ атакой беспилотников на Москву не смогли запугать россиян Сенатор Долгов: ВСУ пытались атаковать Москву, чтобы посеять панику, но у них ничего не вышло

Террористическая атака ВСУ на столицу – очередная провокация со стороны Украины. Тем не менее правительство, министерство обороны и чрезвычайные службы РФ снова продемонстрировали высокий профессионализм и предотвратили последствия. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее восемь украинских дронов атаковали Москву и Подмосковье. «Атака БПЛА на Москву – очередной террористический акт, предпринятый ВСУ для запугивания россиян. Украинская провокация сорвалась во всех смыслах. Ни одна из целей, поставленных офисом Зеленского, не была достигнута. Чрезвычайные службы столицы отработали на высокопрофессиональном уровне», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН. «Своевременное освещение событий со стороны властей позволило предотвратить возникновение волны фейков. Да и пора бы уже Украине понять, что граждан РФ подобными выходками не запугать. Мы четко знаем – победа будет за нами», – считает собеседник. «Россия продолжит денацификацию и демилитаризацию территорий, которые пока еще находятся под контролем ВСУ. Никакие так называемые дерзкие операции, инициируемые офисом Зеленского, не смогут нас остановить. Примечательно, что ни в США, ни в ЕС атаку не осудили. То есть можно говорить о том, что они в очередной раз оказывают косвенную информационную поддержку нашего противника», – заключил Долгов. Рано утром во вторник несколько дронов были замечены в Москве и Подмосковье. Беспилотники «попали» в верхние этажи жилых домов на улицах Профсоюзной и Атласова. Как сообщили экстренные службы, в первом случае «разрушены фасад и остекление здания», во втором – «произошло разрушение фасада и остекления верхних этажей». Позднее мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале подтвердил атаку БПЛА. Глава города уточнил, что дома, подвергшиеся нападению, получили «незначительные повреждения». Отмечается, что в настоящий момент пострадавших нет, однако двое жителей столицы обратились за медицинской помощью. Политик также сообщил, что в целях безопасности в период работы экстренных служб были проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух зданиях. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале написал, что жители некоторых районов региона утром могли слышать звуки взрывов. Он отметил, что причиной шума стала работа российских ПВО, сбивших на подлетах к столице несколько беспилотников. Атаку на столичный регион подтвердили и в Минобороны. В официальном Telegram-канале ведомства сказано, что в налете участвовало восемь аппаратов. Три устройства были поражены системами РЭБ, остальные сбиты силами зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» в Подмосковье. Между тем в Кремле положительно оценили реакцию всех служб на попытку противника атаковать регион. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Минобороны и ПВО сработали хорошо. В свою очередь прокуратура Москвы в своем Telegram-канале в связи с инцидентом напомнила об ответственности за распространение заведомо ложной информации. Кроме того, генпрокурор Игорь Краснов поручил подчиненным взять под контроль расследование атак беспилотников в Москве. Обломки упавшего на дом на западе Москвы дрона отправили на экспертизу 30 мая 2023, 12:27 Текст: Ольга Никитина

Взрывотехники обследовали фрагменты беспилотного летательного аппарата, во вторник врезавшегося в многоэтажный жилой дом на Ленинском проспекте в Москве. Обследование проводили криминалисты и саперы. Выяснилось, что угрозы обломки дрона не представляют. Их погрузили в коробку и отправили на экспертизу, передает ТАСС. Место происшествия в настоящее время расчищают коммунальные службы. Полицейские начинают снимать оцепление. Утром вторника Киев ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. Новости СМИ2 Прокуратура напомнила об ответственности за публикацию фейков после атаки дронов на Москву Прокуратура Москвы напомнила об ответственности за распространение фейков после атаки беспилотников 30 мая 2023, 12:03 Текст: Алина Власенко

Московская прокуратура предостерегает об ответственности за распространение заведомо ложной информации после атаки беспилотных летательных аппаратов в столице, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры. В ведомстве сообщили, что Сети, в том числе в соцсетях, уже выявлены публикации, содержащие недостоверные сведения об атаке беспилотников на Москву. На этом фоне прокуратура Москвы напоминает, что за публичное распространение заведомо ложной информации, в том числе об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, предусмотрена административная и уголовная ответственность.

По данным Минобороны, Киев во вторник утром ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. При этом часть дронов врезались в жилые дома в Москве.