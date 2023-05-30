Замглавы Минюста Безродная покинула должность

Замглавы Минюста Безродная покинула свою должность

Президент Владимир Путин своим указом освободил от должности заместителя министра юстиции Алису Безродную.

Отмечается, что Безродная покинула свой пост в связи с переходом на другую работу. В министерстве подчеркнули, что Безродная «долгое время возглавляла одно из самых трудоемких и сложных направлений», передает ТАСС.

Ее характеризуют как профессионального юриста, коллектив Минюста пожелал ей удачи на новом посту.

Безродная работала на различных должностях в Минюсте с 2010 по 2016 год, в 2016–2019 годах возглавляла департамент регистрации ведомственных нормативных правовых актов Минюста. Должность заместителя заняла 1 апреля 2019 года.