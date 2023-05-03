Спутник предупреждения о ракетной атаке «Космос-2222» сгорел в атмосфере

Российский спутник «Космос-2222», предназначавшийся для раннего предупреждения о ракетном ударе, сгорел в земной атмосфере, об этом свидетельствуют данные сервиса Space-Track, отслеживающего информацию Пентагона о космических объектах.

Аппарат сгорел в атмосфере Земли, его масса составляла 1,9 тонны, его запустили с космодрома Плесецк в 1992 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса.

Ранее Институт прикладной математики (ИПМ) имени Келдыша сообщал, что «Космос-2222» должен сгореть в атмосфере в начале мая.