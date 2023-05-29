Достижение фестиваля Движение Первых решили зафиксировать в Книге рекордов России

Участники летнего Фестиваля Движения Первых планируют установить рекорд России. Это будет первый крупномасштабный танцевально-певческий флешмоб, в котором единовременно примут участие более трех тысяч человек. Рекорд будет зарегистрирован в Книге рекордов России, рассказал председатель правления Российского движения детей и молодежи Григорий Гуров.

По словам Гурова, праздник пройдет в каждом субъекте страны. Его участниками станут более 150 тысяч ребят, в том числе из новых регионов – активистов и лидеров Советов Первых, победителей проектов Движения, вдохновителей тематических направлений, а также детей с особенностями здоровья, сирот и тех, кто остался без попечения родителей.

«В Международный день защиты детей Движение Первых открывает эстафету летних фестивалей детей и молодежи в России. С помощью нашего фестиваля мы по всей стране хотим дать старт лету и помочь наполнить предстоящие каникулы новыми знаниями, навыками и важными делами. Именно по такому принципу и устроен наш Фестиваль Движения Первых, который в этом году пройдет сразу в 79 регионах. Впервые мы делаем большой шаг, чтобы создать безбарьерную среду. Это сложно, но для нас важно, чтобы у всех участников фестиваля были равные возможности», – отметил Гуров.

Программа Фестиваля, включающая в себя развивающую, культурную и выставочную программы для участников, предусматривает проведение дискуссионных секций, общественных обсуждений, мастер-классов, встреч с представителями экспертного сообщества. Для тех, кто не сможет быть очно, подготовлены специальные онлайн-трансляции.

«Важной частью Фестиваля станет встреча ребят с настоящими героями нашего времени – военными и ветеранами СВО. Мы видим, как растет вовлеченность у детей, подростков и молодежи в патриотическую тему, поэтому считаем как никогда важным поддерживать эту тенденцию и вовлечь их в разговоры и размышления о важном – служении Родине и Отечеству. С раннего возраста наше молодое поколение будет перенимать те традиционные ценности, которые сегодня могут передать им поколение молодых Героев России, принимать важнейшие для страны смыслы, стимулы быть полезными для страны, учиться, развиваться и делать по-настоящему добрые поступки в интересах своей страны и ее граждан», – подчеркнула руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.

Основной площадкой главного события детства и юности 1 и 2 июня станет Москва. На территории ВДНХ пройдет торжественная церемония открытия, а ребят будет ждать увлекательная и разнообразная программа – мастер-классы, экскурсии, лекции, модные показы и другие активности. Все дни проведения Форума – 1 и 2 июня – будут работать экспозиции организаций-партнеров, проектов и направлений Движения Первых, проводиться мотивационные дискуссии и встречи с известными спортсменами, звездами российской эстрады, представителями научного сообщества и государственными деятелями.

«Для нас «Движение Первых» – ключевой партнер в воспитательной повестке. Отделения «Движения Первых» создаются в школах и колледжах страны. И мы активно здесь оказываем помощь и поддержку, потому что жизнь ребят действительно становится ярче, в том числе благодаря интересным мероприятиям. Например, фестиваль «Будь здоров», который популяризировал здоровый образ жизни, или Всероссийская акция «Окна Победы», инициированная «Движением Первых», в которой приняло участие огромное количество школьников», – прокомментировал первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев.

Всероссийская акция «Книга другу», запуск летнего этапа «Университетских смен», онлайн-проект «10 000 идей для лета от Движения Первых», финал Всероссийского проекта «Министерство школьной моды», старт национального финала нового проекта Движения Первых «Российская школьная весна», кастинг во Всероссийский мюзикл Движения Первых «Код разума», презентация продюсерского центра «Звучи» – это и многое другое будет ждать гостей фестиваля в столице.

К слову, был проведен специальный отбор и сформирована Детская дирекция Фестиваля, в которую вошли 50 школьников со всей России. Ребята разрабатывают общую концепцию мероприятий, а также атлас деятельности Детских Дирекций Движения на крупных проектах. Такие дирекции будут создаваться в будущем для каждого крупного события Движения. Они станут наравне со взрослыми разрабатывать и реализовывать мероприятия.

«Мы делимся важными компетенциями, которые необходимы любому человеку, претендующими на то, чтобы стать успешными. Именно профессия журналиста и репортера позволяет гармонично развивать такие компетенции, как умение коммуницировать, грамотно излагать свои мысли, работать в команде, брать на себя ответственность, переживать стресс, стратегически выстраивать планы. В нашей индустрии нужны профессионалы, неравнодушные люди, которые любят свою страну. На площадках Фестиваля ребята смогут получить эти компетенции из первых рук», – российский журналист и телеведущий Эрнест Мацкявичюс.

Кроме того, масштабные праздники в рамках Фестиваля также состоятся в Нижнем Новгороде, Южно-Сахалинске, территории патриотического центра «Машук» и мастерской управления «Сенеж».

«В мероприятиях в рамках Фестиваля Движения первых на территории Сахалинской области уже приняло участие более 40 тысяч человек. Кульминацией Фестиваля станет большой праздник, который пройдет в День защиты детей в Парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина. Весь день там будут работать образовательные, спортивные, военно-патриотические, творческие площадки. Дети и молодые родители смогут поучаствовать в мастер-классах, показать свои танцевальные, художественные, литературные таланты. Участниками мероприятий станут дети и их родители из разных районов области. Уверен, что праздник получится масштабным и интересным и завершится он большим концертом», – сказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Кроме того, в Южно-Сахалинске будет работать площадка «Город профессий», где юные жители региона смогут попробовать себя в роли докторов, учителей, пожарных и полицейских.

Центр Знаний «Машук», который выступает одним из основных пространств Движения Первых, также подготовил увлекательную образовательную программу для участников Фестиваля. При этом основное внимание организаторы уделили институту наставничества и вкладу преподавателей в формирование гражданственности у подрастающего поколения.

«В дни проведения Фестиваля пройдет Просветительский марафон «День детства со Знанием», где главными лицами просветительского события станут сами виновники праздника – дети. В Центре Знаний «Машук» мы будем говорить про наставничество и как ребята могут развиваться в этом направлении. Здесь соберутся учителя и эксперты, все эти дни они будут окружать вниманием юных участников, передавать опыт и ценные знания. А завершится праздник концертом учителей музыки, которые после сольных выступлений объединятся в большой сводный учительский хор», – подчеркнул заместитель генерального директора российского общества «Знание», руководитель Центра Знаний «Машук» Антон Сериков.

Напомним, Российское движение детей и молодежи образовано по распоряжению президента России Владимира Путина, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года.