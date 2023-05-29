Мишустин: После запуска RuStore санкции не смогут наносить ущерб российским приложениям

После запуска российского магазина приложений RuStore санкции не смогут наносить ущерб российским приложениям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время общения с финалистами всероссийской программы молодежного предпринимательства «Я в деле» на площадке технопарка «Калибр» в Москве.

Во время общения с премьером, одна из участниц рассказала, про разработку мобильного приложения для отслеживания детского здоровья. Девушка сообщила, что приложение вышло в RuStore, который феврале 2023 года вышел из бета-тестирования, а также запустил личный кабинет на английском языке для иностранных разработчиков приложений, передает РИА «Новости».

По словам Мишустина, RuStore – это интернет-магазин, который позволяет всем приложения покупать, и, конечно, очень важно, что теперь он наш, импортозамещенный, и санкции не будут наносить ущерб, в том числе приложениям.

В ходе поездки в технопарк Мишустин осмотрел производственные цеха и ознакомился с продукцией фабрики цифровой печати на ткани «Солстудио индастри». Компания использует цифровую платформу «Print-a-porte», которая позволяет печатать ткань для одежды, интерьера, аксессуаров от 1 метра, по рисункам ведущих российских текстильных художников.

Также премьеру представили компанию «БАСК» – это ведущий производитель одежды и снаряжения для активного отдыха и работы в холодных регионах. На площадке технопарка «БАСК» осуществляет крой и производит сложные полуфабрикаты, производит пробные партии, а также проводит исследования продукции. Российский премьер осмотрел одну из представленных курток, отметив, что она «очень теплая, легкая». К слову, производство «БАСК» является полностью цифровым, а продукцию компании закупают Газпром, Роснефть, МЧС России, Рольф, Новатэк, Лукойл, предприятия Крайнего Севера, Якутии.

Кроме того, Мишустин осмотрел продукцию «Эвокарго». Компания производит электрический беспилотный транспорт для перевозки грузов на закрытых территориях, в том числе складах, промышленных предприятиях. Более 70% компонентов – отечественные. Мишустин в ходе общения с представителям предприятия пригласил компанию принять участие в выставке «Евразия – наш дом» в Сочи, которая стартует 7 июня. На площадке также была организована выставка продукции резидентов технопарка. Среди них, к примеру, «ИТК Эндопринт», которая поставляет протезы для прошедших СВО, позволяющие в разы ускорить процесс реабилитации, производитель кредитных и дебетовых банковских карт «Интехкард», один из крупнейших в России производитель материалов для молекулярно-биологических исследований «Гентерра».

Ранее китайский производитель устройств Tecno сообщил, что предустанавливает российский маркетплейс приложений RuStore от VK на смартфоны. Представитель разработчиков софта сообщил, что RuStore начали устанавливать также Xiaomi, Vivo, Realme, Infinix и Itel.