Эксперт объяснил снижение цен на газ в Европе

Замдиректора «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦСР Колобанов объяснил снижение цен на газ в Европе

Рекордно высокая стоимость газа в Европе в 2022 году была обусловлена ожиданиями будущего дефицита в зимний период, но сейчас у европейских потребителей появилась уверенность в поставках, поэтому котировки снижаются, заявил замдиректора «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов.

По словам эксперта, в прошлом году причиной высоких цен на газ были ожидания будущего дефицита голубого топлива в зимний период, однако теперь европейцы уверены «в завтрашнем дне», и текущая цена отражает баланс спроса-предложения, передает РИА «Новости».



Еще одним фактором снижения цен на нефть Колобанов назвал существенное сокращение поставок газа из России, из-за чего снизились геополитические риски, связанные с внезапным прекращением поставок газа.

Эксперт предположил, что в ближайшее время стоимость голубого топлива может еще снизиться, но напомнил, что потенциал производства СПГ в мире за прошедший год не вырос, поэтому при увеличении спроса, жары и безветрия в Европе, цена на газ снова поднимется.

В четверг котировки июньских газовых фьючерсов по индексу TTF впервые за два года опустились ниже 300 долларов за 1 тыс. кубометров, что в 13 раз меньше рекордных значений первых дней весны 2022 года.

На прошлой неделе Газпром официально отчитался о том, как непростой 2022 год сказался на его финансовом благополучии. Резкое падение экспорта в ЕС оставило свои следы – падение чистой прибыли и отсутствие свободных денежных средств. Прогнозы на этот год не лучше, и перспективы по замещению европейского рынка тоже нерадужные. Газета ВЗГЛЯД разбиралась как российский бюджет справится с этой потерей.