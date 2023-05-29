Белоруссия заявила о невозможности для членов ОДКБ «отсидеться» в случае войны

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Вольфович заявил о невозможности для членов ОДКБ «отсидеться» в случае войны

В случае начала войны против кого-либо из участников Организации Договора о коллективной безопасности остальным членам ОДКБ вряд ли удастся отсидеться, заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии генерал-лейтенант Александр Вольфович.

«В противном случае, зачем этот договор нужен? Для того, чтобы, если одна из стран испытывает какую-то угрозу, а другие смотрят со стороны? Наверное, тогда он не нужен», – приводит слова Вольфовича РИА «Новости» со ссылкой на ОНТ.

Вольфович указал, что США игнорируют интересы других стран и предпринимают попытки спровоцировать вокруг России точки напряжения. Он указал на «военную активность на территории прибалтийских государств, Польши». По его словам, формируется «мощный кулак», чтобы «развязать войну уже на самом западном направлении».

Госсекретарь Совбеза Белоруссии заявил: «Мы готовы решать вопросы мирным путем и с западными соседями, и с южными соседями». Однако, по его словам, «ни польское, ни прибалтийское руководство не желают решать вопросы мирным путем».

Вольфович пояснил, что размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии – вынужденный шаг сдерживания Запада, чтобы он не перешел последнюю красную черту. Вольфович сказал: «Если какой-то разум в головах политиков на Западе остался еще, они, конечно, эту красную черту не перешагнут. Потому что применение даже тактического ядерного оружия приведет к необратимым последствиям. Это будет крайний шаг, но шаг оправданный, для того чтобы защитить нашу страну». Белоруссия при этом стремится избежать милитаризации экономики, хотя соседи на Западе выбрали именно этот путь. «Нам чужого не надо, но свое мы никогда не отдадим», – сказал Вольфович.

Напомним, Вольфович заявил также, что Белоруссия предприняла меры по прикрытию дорог для обеспечения безопасности, не закрывая при этом границу с Россией.