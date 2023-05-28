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Лукашенко назвал начало СВО в 2022 году предотвращением худшего сценария
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Столкновение с киевским режимом произошло бы в любом случае, Москва упредила развитие худших событий, полагает президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Если бы столкновение с киевским режимом в феврале 2022 года не произошло, то оно случилось бы позже, и на худших для России и Белоруссии условиях, заявил Лукашенко на передаче «Москва. Кремль. Путин», передает ТАСС.
По его словам, Москве удалось упредить развитие худших событий.
Ранее в субботу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что цели СВО, обозначенные Владимиром Путиным, не изменились, они должны быть достигнуты.
Маск задал вопрос сенатору, заявившему о вложении денег США в смерть россиян
Маск задал вопрос сенатору Грэму, заявившему о «лучшем» вложении денег США в украинский конфликт
Американский предприниматель и владелец Twitter и SpaceX Илон Маск задал вопрос сенатору от Республиканской партии Линдси Грэму о растрате американских средств на киевский режим.
Грэм в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что вклад Вашингтона в вооружение Киева стал «лучшим», на что США когда-либо тратили деньги, поскольку «россияне умирают».
«Когда-либо?» – спросил Маск в Twitter в комментариях под постом издания Zero Hedge, приведшим слова сенатора, передает РИА «Новости».
Грэм активно выступает за вооружение украинской стороны, еще в январе он призывал направить туда американские танки. Экс-кандидат в Конгресс от штата Флорида Чак Каллесто в ответ призывал вместо танков направить Киеву счет.
Экс-советник главы Пентагона раскрыл, что Россия приготовила Украине
Полковник Макгрегор заявил, что в битве с ВСУ будут преобладать наилучшие российские войска
После истощения ВСУ киевский режим столкнется с наилучшими российскими войсками, заявил журналисту Стивену Гарднеру экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, Россия сейчас сильна как никогда, и продолжает достигать пика своих возможностей, передает РИА «Новости».
Макрегор отметил, что Россия сформировала наилучшую армию с большим количеством солдат и вооружения, с которой украинские военные не смогут совладать.
По мнению эксперта, ВС России ждут, когда украинцы «израсходуют последние имеющиеся в их распоряжении силы на очередную бессмысленную контратаку».
«Когда их наконец-то отправят сражаться, то они будут главенствовать на поле боя», – заключил экс-советник США.
Ранее Макгрегор заявил, что Вашингтон не собирался спонсировать военные действия против Москвы, но в итоге не оставил России выбора в украинском вопросе.
В США назвали следующую цель ВС России после Артемовска
Military Watch Magazine: Киев может потерять Часов Яр вслед за Артемовском
Украинская сторона может потерять город Часов Яр после того, как российские войска освободили Артемовск, считают обозреватели американского журнала Military Watch Magazine.
Следующей целью России после Артемовска может стать Часов Яр, расположенный к западу от Артемовска, утверждает Military Watch Magazine, передает радио Sputnik.
В материале указывается, что президент Украины Владимир Зеленский допускал потери Славянска и Краматорска. Это стало возможно после освобождения Артемовска, поскольку город имеет логистические узлы, проходящие через него.
Ранее российские военные корреспонденты публиковали видеозапись последних боев в руинах и на окраинах Артемовска.
Сальдо заявил о преодолении пика возможностей ВСУ
Пик возможностей украинской армии преодолен, уверен временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Украинская сторона уже много дней рассказывает о контрнаступлении, которое никак не начнется, пик военных возможностей ВСУ преодолен, заявил Сальдо в своем Telegram-канале.
По его мнению, в конфликте произошел перелом, и сейчас киевский режим «просто боится».
Высказывания о контрнаступлении же – это информационная война, украинская сторона в информационном поле использует большое количество дезинформации, заключил врио главы региона.
Ранее военный аналитик Шон Белл заявлял, что американские F-16, которые планируется передать киевскому режиму, не будут обладать необходимой авионикой и радарами для обнаружения целей в воздухе.
Военкоры показали вид Артемовска с удерживаемых ВСУ высот
Военкоры показали обзор Артемовска с удерживаемых ВСУ высот
Украинские военные сняли видеозапись, на которой запечатлен недавно освобожденный город Артемовск, населенный пункт снят с высот, расположенных рядом с городом.
Ролик опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
В публикации указывается, что видеозапись сделали украинские боевики. Ролик записан из позиции ВСУ с холмов, расположенных рядом с городом.
Отмечается, что, вероятнее всего, город находится под постоянным обстрелом украинских военных. При этом удары российской артиллерии наносятся из более удобной позиции – из-под прикрытия стен города.
Ранее военкоры показывали видео последних боев в руинах и на окраинах Артемовска.
В США предрекли проблемы Украине с западными танками
Newsweek: ВСУ столкнутся с множеством проблем у западных танков
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После поставок Западом танков Украина столкнется с трудностями в плане обучения, логистики и координации этого вида техники с другими частями вооруженных сил, сообщает Newsweek.
Издание пишет, что Украине после поставок западных танков придется интегрировать незнакомые и сложные системы, а также учитывать вес новых танков в погодных условиях.
Так, сложные американские Abrams, которые поставят только осенью, потребляют много топлива и требуют линий снабжения, которых у Украины нет, из-за чего танки могут быть использоваться неэффективно, говорится в публикации, передает РИА «Новости».
Кроме того, эксперты сходятся во мнении, что танки как-то значительно повлияют на ход сражения. В статье отмечают, что многое будет зависеть от поддержки Украиной пехотой, артиллерией, инженерами, логистикой и техническим обслуживанием.
Ранее военный аналитик Шон Белл заявил, что американские F-16, которые планируется передать киевскому режиму, не будут обладать должной авионикой и радарами для обнаружения целей в воздухе.
До этого Пентагон заявил о старте обучения украинцев на Abrams в Германии.
В США заподозрили власти Украины в распространении фейка о Залужном
Экс-сотрудник Пентагона Брайен заподозрил Минобороны Украины в распространении фейкового видео с главкомом ВСУ Залужным
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Опубликованное на днях пресс-службой Минобороны Украины видео с главкомом ВСУ Валерием Залужным является фейком, выразил мнение бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен на своем сайте Weapons and Strategy.
Бывший чиновник Пентагона усомнился в подлинности видео, на котором, как утверждает Минобороны Украины, якобы присутствует главком ВСУ Залужный. Брайен заметил, что на подлинном фото у Залужного голубые глаза, а в последнем видео – карие. Экс-сотрудник американского военного ведомства также обратил внимание на некоторые черты лица человека на видеозаписи, особенно на нос, передает РИА «Новости».
Брайен отметил, что технология искусственного интеллекта может подделать практически любое изображение, поэтому он считает опубликованное видео фальшивкой.
В четверг пресс-служба Минобороны Украины опубликовала видеозапись, на которой якобы присутствует главком ВСУ Залужный. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли доверять появившейся видеозаписи и почему ее достоверность вызывает сомнения.
На въезде на Украину и Белоруссию из Польши скопились сотни грузовиков
В налоговой палате польского города Люблин рассказали об огромных очередях грузовиков на въезде на Украину и Белоруссию
На границе Польши с Украиной и Белоруссией скопились огромные очереди грузовиков, сообщил представитель налоговой палаты Люблина Михал Дерусь.
Представитель налоговой палаты Люблина рассказал, что в польском городе Дорохуске, недалеко от границы с Украиной, в очереди на выезд из Польши на Украину скопилось около 1 тыс. грузовых автомобилей, что, по его оценкам, означает 45 часов ожидания. При этом, по словам представителя налоговой, на украинской стороне нет очереди грузовиков. Дерусь сообщил что в течение последней ночной смены на погранпереходе в Дорохуске было оформлено в обоих направлениях 640 грузовых автомобилей, передает РИА «Новости».
Тем временем выезда на Украину через погранпереход в Хребенном ожидают около 400 грузовиков – очередь составляет 25 часов. На украинской стороне здесь стоит 60 автомобилей, то есть шесть часов ожидания въезда в Польшу. Во время последней смены на этом переходе было оформлено в общей сложности 242 грузовых автомобиля.
По данным налоговой палаты, на погранпереходе Корощин на границе с Белоруссией выезда из Польши ожидают около 900 грузовиков, а время ожидания в очереди составляет около 30 часов. Отмечается, что в обратном направлении очередь отсутствует. В течение ночной смены на этом единственном действующем грузовом переходе с Белоруссией было оформлено в обоих направлениях 639 грузовиков.
Накануне Варшава решила запретить проезд через польско-белорусскую границу зарегистрированных в Белоруссии и России грузовиков с товарами. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как польские дальнобойщики ответят за действия своих властей.
Глава Белгородской области попал под обстрел в Шебекино
Губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел в Шебекино
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что недалеко от границы с Украиной, в населенном пункте Шебекино, попал под обстрел.
Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что только что вернулся из города Шебекино, который в субботу пять раз подвергался обстрелу. Губернатор Белгородской области рассказал, что попасть в Шебекино смог только со второго раза, так как в первый раз, въехав в город, попал под обстрел и даже не смог выйти из машины, так как снаряды разрывались на соседней улице.
Глава региона рассказал, что в результате обстрела один человек погиб, еще три получили ранения, в том числе двое детей. Гладков заверил, что всем раненым будет оказана необходимая помощь всеми имеющимися в наличии ресурсами.
Он также сообщил, что после обстрела зафиксированы повреждения в 11 многоквартирных домах в 70 квартирах – выбиты стекла в окнах и балконах, посечены фасады зданий, также разрушения зафиксированы в шести частных домовладениях, двух крупных предприятиях, трех коммерческих объектах и 12 автомобилях.
Ранее в субботу Город Шебекино попал под массированный обстрел ВСУ.
Город Шебекино попал под массированный обстрел ВСУ
Гладков: Шебекино попал под массированный обстрел ВСУ
Украинские военные в субботу провели обстрел города Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В ходе обстрела, по предварительным данным, никто не пострадал, выбиты стекла, посечены фасады в шести многоквартирных домах, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.
Также снаряды повредили несколько магазинов. Повреждения получил и частный сектор, посекло заборы и фасады, выбиты окна и уничтожены теплицы в трех жилых домах.
Один снаряд попал в гараж, начался пожар, возгорание ликвидировали. Вместе с гаражом сгорела машина.
В Шебекино повредили линию электропередачи, электрики уже начали переподключение абонентов.
По словам Гладкова, в поселке Поповка Краснояружского района был сбит беспилотник, в результате ЧП никто не пострадал. Разрушений нет.
В пятницу при обстреле Шебекинского городского округа Белгородской области пострадал мужчина.
Захарова на слова сенатора США о вложении в «смерть россиян» заявила об американских вложениях в Холокост
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Американские компании General Motors и Ford спонсировали фашистскую Германию, одна из инвестиций США привела к Холокосту, напомнила представитель МИД России Мария Захарова сенатору США Линдси Грэму после его слов об удачном вложении Вашингтона в «смерть россиян».
На Нюрнбергском трибунале министр экономики нацистской Германии Ялмар Шахт подтвердил, что Третий рейх спонсировали из-за границы, это делали в том числе американские Ford и General Motors, напомнила Захарова в своем Telegram-канале.
Она отметила, что Шахту удалось заключить сделку со следствием и выйти на свободу, после чего дожить до 93 лет, несмотря на протесты советских представителей.
Также представитель МИД отметила, что американский бизнесмен Генри Форд был кавалером Большого креста ордена Заслуг германского Орла. Его предприятия в Германии производили до 70 тыс. грузовиков в год для нужд рейха, на них использовался труд заключенных, включая узников концлагеря Освенцим.
Немецкий автомобильный бренд Opel принадлежал американской General Motors. По словам исследователя Брэдфорда Снелла, GM были гораздо важнее для немецкой военной машины, чем банки Швейцарии, так как швейцарская сторона выступала лишь «хранилищем украденных денег», указала дипломат.
Завод Coca-Cola в Кельне до национализации снабжал газировкой всю Германию, включая немецких солдат, Standard Oil через дочерние структуры помогала Гитлеру с нехваткой нефтепродуктов, IBM производила для нацистов учетные и контрольные аппараты, оборудование этой компании помогало следить за расписанием поездов в лагеря смерти.
Причастны к помощи нацистской Германии и JPMorgan Chase & Co, и Chase National Bank, подчеркнула Захарова.
«Сенатору Грэму есть, с чем сравнивать. Одна из их инвестиций привела ко Второй мировой войне и Холокосту», – добавила представитель МИД.
Сегодня же американские миллиарды вливаются в неонацистский киевский режим, и сенаторам США следует помнить, чем закончилась подобная предыдущая авантюра.
Напомним, Грэм в ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским сообщил, что вклад Вашингтона в вооружение Киева стал «лучшим», на что США когда-либо тратили деньги, поскольку «россияне умирают».
Американский миллиардер Илон Маск после этого высказывания задал сенатору вопрос.
Сенатор Грэм назвал смерть россиян «удачной тратой денег» США
Сенатор США Грэм на встрече с президентом Украины Зеленским назвал «смерть россиян» удачной тратой американских денег
Сенатор США Линдси Грэм во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским назвал удачной тратой американских денег оказание помощи Украине, в результате которой «россияне умирают».
Во время состоявшейся в Киеве встречи, видеофрагменты которой были опубликованы пресс-службой президента Украины, Зеленский поблагодарил сенатора за вклад в укрепление обороноспособности украинской армии. В ответ американский сенатор заявил, что США еще никогда не тратили деньги так удачно, так как «россияне умирают», передает РИА «Новости».
Напомним, в начале мая в МИД заявили, что Россия и США находятся на грани открытого вооруженного конфликта.
Военный аналитик Белл: F-16 могут разочаровать Киев
Американские F-16, которые планируется передать киевскому режиму, не будут обладать должной авионикой и радарами для обнаружения целей в воздухе, заявил военный аналитик Шон Белл.
Истребители с такой авионикой и радарами слишком дорогие, но это главное, что Киеву требуется для противовеса российским ВКС, заявил Белл в интервью Sky News, передает РИА «Новости».
Западные страны также опасаются, что технологии, применяемые на современных F-16, будут перехвачены российской стороной, потому не станут рисковать, предположил аналитик.
Риск заключается в том, что украинская сторона получит то, «о чем просила», и обнаружит, что реальность «далеко не соответствует ожиданиям».
Сомнения в скором использовании F-16 Украиной выражал бывший верховный главнокомандующий НАТО по трансформации, французский генерал Жан-Поль Паломерос.
Стало известно о гибели двух военных в Брянской области после атаки дрона
RT: При атаке дрона на машину в Брянской области погибли двое военных
Автомобиль в Брянской области подвергся атаке беспилотного летательного аппарата, по предварительным данным, жертвами удара якобы стали двое российских военнослужащих.
Дрон атаковал автомобиль «Нива» на дороге Бронвичи – Сушаны, передает RT со ссылкой на местные СМИ.
В Сети опубликованы фотографии, утверждается, что на них запечатлены последствия удара. По данным прессы, погибли двое российских военных.
Минобороны и областное руководство пока не подтвердило эту информацию.
Ранее в Тверской области упал беспилотный летательный аппарат, никто не пострадал.
Снаряд ВСУ попал в квартиру жилого дома в Донецке
Глава Донецка Кулемзин: Снаряд ВСУ попал прямо в квартиру жилого дома
При обстреле Донецка в субботу снаряд попал прямо в квартиру многоэтажного дома, сообщил глава города Алексей Кулемзин.
Попадание произошло в Куйбышевском районе города, снаряд попал в квартиру многоэтажного дома по улице Вахрушева, сказал Кулемзин, передает ТАСС.
Согласно информации Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ проводили обстрел Кировского и Куйбышевского районов города совершен в 17.55 по Москве. Всего было выпущено семь снарядов калибра 155 мм.
Ранее в субботу в Шебекинском округе Белгородской области под обстрел попали два предприятия, погиб человек.