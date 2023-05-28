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Лавров назвал заявление из США о неспособности Киева вернуть территории шагом к пониманию реальности
Лавров назвал слова Милли о неспособности Киева вернуть территории шагом к пониманию реальности
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Высказывание американского главы объединенного комитета начальников штабов Марка Милли о том, что киевский режим пока не может рассчитывать на возвращение территорий в границах 1991 года – шаг к пониманию реальности Западом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Милли, вероятно, имел в виду, что Украина не может рассчитывать на возвращение всех территорий в границах 1991 года в обозримой перспективе, заявил Лавров на передаче «Москва. Кремль. Путин», передает РИА «Новости».
В таком случае это высказывание можно расценивать как шаг вперед к пониманию «реальности на Земле», указал министр.
Напомним, Милли заявлял, что целью украинской стороны в конфликте является возвращение всех утраченных территорий, но эта цель не выглядит достижимой военным путем в краткосрочной перспективе.
Экс-советник главы Пентагона раскрыл, что Россия приготовила Украине
Полковник Макгрегор заявил, что в битве с ВСУ будут преобладать наилучшие российские войска
После истощения ВСУ киевский режим столкнется с наилучшими российскими войсками, заявил журналисту Стивену Гарднеру экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, Россия сейчас сильна как никогда, и продолжает достигать пика своих возможностей, передает РИА «Новости».
Макрегор отметил, что Россия сформировала наилучшую армию с большим количеством солдат и вооружения, с которой украинские военные не смогут совладать.
По мнению эксперта, ВС России ждут, когда украинцы «израсходуют последние имеющиеся в их распоряжении силы на очередную бессмысленную контратаку».
«Когда их наконец-то отправят сражаться, то они будут главенствовать на поле боя», – заключил экс-советник США.
Ранее Макгрегор заявил, что Вашингтон не собирался спонсировать военные действия против Москвы, но в итоге не оставил России выбора в украинском вопросе.
В США назвали следующую цель ВС России после Артемовска
Military Watch Magazine: Киев может потерять Часов Яр вслед за Артемовском
Украинская сторона может потерять город Часов Яр после того, как российские войска освободили Артемовск, считают обозреватели американского журнала Military Watch Magazine.
Следующей целью России после Артемовска может стать Часов Яр, расположенный к западу от Артемовска, утверждает Military Watch Magazine, передает радио Sputnik.
В материале указывается, что президент Украины Владимир Зеленский допускал потери Славянска и Краматорска. Это стало возможно после освобождения Артемовска, поскольку город имеет логистические узлы, проходящие через него.
Ранее российские военные корреспонденты публиковали видеозапись последних боев в руинах и на окраинах Артемовска.
Маск задал вопрос сенатору, заявившему о вложении денег США в смерть россиян
Маск задал вопрос сенатору Грэму, заявившему о «лучшем» вложении денег США в украинский конфликт
Американский предприниматель и владелец Twitter и SpaceX Илон Маск задал вопрос сенатору от Республиканской партии Линдси Грэму о растрате американских средств на киевский режим.
Грэм в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что вклад Вашингтона в вооружение Киева стал «лучшим», на что США когда-либо тратили деньги, поскольку «россияне умирают».
«Когда-либо?» – спросил Маск в Twitter в комментариях под постом издания Zero Hedge, приведшим слова сенатора, передает РИА «Новости».
Грэм активно выступает за вооружение украинской стороны, еще в январе он призывал направить туда американские танки. Экс-кандидат в Конгресс от штата Флорида Чак Каллесто в ответ призывал вместо танков направить Киеву счет.
В США начали готовиться к экономическому коллапсу
Аналитики: В США начали готовиться к экономическому коллапсу
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Неподъемный госдолг США приблизил страну к угрозе дефолта в июне впервые с 1979 года, от конгресса США требуют снова поднять потолок, в случае чего, по прогнозу Белого дома, фондовый рынок рухнет на 45%, считают аналитики.
Так, в случае дефолта, как подсчитали советники нынешней администрации, ВВП ожидает падение на 6,1%, при этом 8,3 млн человек потеряют работу. По мнению некоторых аналитиков, цифры завышены, чтобы стороны можно было подтолкнуть к переговорам, передает РИА «Новости».
Как отметили в Совете экономических консультантов Белого дома, дефолт грозит обвалом американского фондового рынка на 45%, что приведет к глубокой рецессии, сравнимой с событиями 2008 года.
Как заметил управляющий активами УК ПСБ Андрей Алексеев, на замедление экономики и сохранение этой тенденции указывает ряд опережающих индикаторов. Как минимум, кредиты для малого и среднего бизнеса станут менее доступными в условиях сокращения мировой торговли и создания массовых проблем у региональных американских банков. Кроме того, ожидается негативная динамика акций всех секторов экономики.
Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова предположила наиболее негативный сценарий, согласно которому инфляция взлетит, а доллар рухнет. При этом, подчеркивает эксперт, крупнейшие держатели американских облигаций, в частности, Китай, Япония и Британия, будут распродавать их по бросовым ценам.
Кроме того, по прогнозу аналитика, обвалятся фьючерсы на сырье, в том числе на нефть. В этой связи у Китая возникнут проблемы, а спрос на российские энергоресурсы упадет, рубль также не сможет удержаться. Тем не менее, Мильчакова отметила, что вероятность такого развития событий очень мала – аналитики дают всего 0,5%.
Отмечается, что агентство Fitch Ratings разместило долгосрочный рейтинг дефолта в иностранной валюте AAA к списку наблюдения Rating Watch с негативным прогнозом.
Американский долг в данный момент составляет 120% ВВП. Как прогнозирует МВФ, в 2024 году он будет составлять 125%, в 2025 – 129%, а в 2028 – 136%. Причинами обозначены снижение налогов, военные расходы, рецессия, пандемия, а также экономическая политика действующего президента США Джо Байдена.
По данным SWIFT, согласно международным расчетам в январе на доллар приходилось 40,12%. При этом в резервах достиг минимума – 58,36 – минимум за 27 лет.
Как отмечается в докладе Росконгресса «Жизнь взаймы: перспектива дефолта США», в стране всерьез обсуждают идею решения проблемы потолка госдолга за счет выпуска монеты номиналом один триллион долларов. Предполагается, что от «печатного станка» перейдут к «чеканному».
В России ответили на реакцию США в связи с размещением ЯО в Белоруссии
В российском посольстве раскритиковали реакцию США на размещение ЯО в Белоруссии
В условиях развязанной Соединенными Штатами гибридной войны Москва и Минск имеют право обеспечивать свою безопасность, в том числе в военно-ядерной сфере, заявили в посольстве России в Вашингтоне.
В дипведомстве отметили, что проводимые Россией и Белоруссией меры полностью соответствуют международно-правовым обязательствам, а «Вашингтону, прежде чем пенять на других, следовало бы заняться самоанализом», передает РИА «Новости».
Так, в представительстве подчеркнули, что США на протяжении десятилетий держат внушительный арсенал своего ЯО в Европе и проводят с союзниками по НАТО «совместные ядерные миссии».
«Отрабатывают сценарии применения спецбоеприпасов против нашей страны», – резюмировали дипломаты.
Ранее китайский портал Sohu сообщал, что размещение в Белоруссии российского ядерного оружия заставит Украину «дрожать от страха».
Напомним, главы Минобороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске документы о порядке содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории. При этом Шойгу уточнил, что контроль над ядерным оружием остается за Москвой.
Россия заявила протест США из-за высказываний помощника Байдена про удары по Крыму
МИД: Посольству США заявлен протест из-за высказываний помощника Байдена Салливана про удары ВСУ по Крыму
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Старшим дипломатам американской дипмиссии в Москве, вызванным в МИД России в пятницу, заявлен решительный протест по поводу неприемлемых высказываний помощника президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана, который фактически одобрил удары ВСУ по российской территории, сообщило внешнеполитическое ведомство.
В заявлении МИД России, опубликованном в Telegram, говорится, что уверения американских официальных лиц о том, что США якобы не поощряют подобные атаки на Россию, являются лживыми и лицемерными, особенно с учетом поставок Украине вооружений от Пентагона, которое впоследствии используется украинскими боевиками для терактов на территории нашей страны.
Россия акцентировала, что США давно стали стороной украинского конфликта, их враждебные действия ввергли двусторонние отношения в глубокий и опасный кризис.
Любые формы агрессии против России, подчеркивает МИД, будут и впредь неизменно встречать самый решительный отпор.
Салливан ранее заявлял, что США не устанавливали ограничений по использованию западного оружия Киевом для ударов по Крыму.
Москва в ответ подчеркивала, что Крым является неотъемлемой частью России, угрозы Вашингтона об ударах по республике отражают эскалационный курс США.
Российские истребители вылетели на перехват двух бомбардировщиков США над Балтикой
Российские истребители вылетели на перехват двух бомбардировщиков ВВС США над Балтийским морем
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Российские истребители Су-35С и Су-27П сопроводили два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США над Балтийским морем и оттеснили их от границы Российской Федерации, сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, средства воздушного контроля России обнаружили две воздушные цели над Балтийским морем, которые приближались к российской границе.
Истребители Су-35С и Су-27П из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа были подняты в воздух для недопущения нарушения границы Российской Федерации.
В Минобороны сообщили, что воздушные цели были опознаны как стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США. После их удаления от госграницы истребители вернулись на аэродром базирования, граница нарушена не была.
Ранее в среду российский истребитель Су-27 вылетал на перехват стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над Балтийским морем.
Сенатор Грэм назвал смерть россиян «удачной тратой денег» США
Сенатор США Грэм на встрече с президентом Украины Зеленским назвал «смерть россиян» удачной тратой американских денег
Сенатор США Линдси Грэм во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским назвал удачной тратой американских денег оказание помощи Украине, в результате которой «россияне умирают».
Во время состоявшейся в Киеве встречи, видеофрагменты которой были опубликованы пресс-службой президента Украины, Зеленский поблагодарил сенатора за вклад в укрепление обороноспособности украинской армии. В ответ американский сенатор заявил, что США еще никогда не тратили деньги так удачно, так как «россияне умирают», передает РИА «Новости».
Напомним, в начале мая в МИД заявили, что Россия и США находятся на грани открытого вооруженного конфликта.
Патрушев: Многие страны назвали конфликт на Украине войной США против России
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Многие страны констатировали, что в ходе конфликта на Украине США воюют против России, заявил секретарь Совбеза (СБ) России Николай Патрушев по итогам XI международной конференции по безопасности.
Патрушев отметил, что многие страны, говоря о многополярности, заявляют, что такой мир уже установился, а США стремятся доминировать и их не устраивает многополярность, передает ТАСС.
Также, по словам Патрушева, многие страны называли Россию и Китай новыми центрами многополярного мира и констатировали, что Запад это не устраивает. Секретарь СБ России заявил, что страны – участницы международной конференции безопасности пришли к выводу, что Запад решил ослабить Россию и Китай, либо ликвидировать эти центры многополярного мира.
«В отношении России, они говорят, выбрана такая тактика, ведь все на Западе говорят, что Россия и Украина воюют. Ничего подобного. Воюют США против России», – отметил Патрушев.
Ранее Путин заявил, что ЕАЭС становится одним из центров многополярного мира.
Вашингтон обязал Киев не применять поставленное оружие для атак на Россию
Глава генштаба США: Вашингтон обязал Киев не применять поставленное оружие для атак на Россию
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Вашингтон при поставках вооружений Киеву установил правило, чтобы данная техника не применялась для атак на признанную США территорию России, заявил председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.
Милли отметил, что военные США пока выясняют, применялись ли предоставленные США вооружения при вылазках диверсантов в Белгородской области, ответа прямо сейчас нет, передает ТАСС.
Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк заявил, что ему якобы не известно, откуда у напавших на Белгородскую область России диверсантов взялась американская техника.
В понедельник на территорию Белгородской области проникла диверсионно-разведывательная группа с территории Украины. Почти на сутки в регионе был введен режим КТО, было уничтожено до 70 украинских террористов.
Было опубликовано видео, сделанное перед прорывом диверсантов ВСУ в Белгородскую область, на котором видна американская бронетехника, рядом с которой можно заметить бойцов в военной форме с желтыми повязками. В Пентагоне заявили, что США не одобряли передачу военной техники, отправленной Украине, каким-либо «военизированным формированиям третьей стороны».
Киссинджер назвал серьезной ошибкой попытку включить Украину в НАТО
Экс-госсекретарь США Киссинджер: Стремление включить Украину в НАТО было серьезной ошибкой и привело к войне
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Стремление включить Украину в НАТО было серьезной ошибкой и привело к конфликту с Россией, заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью The Wall Street Journal.
Как считает Киссинджер, Россия на протяжении сотен лет обладала значительным влиянием на страны в регионе, однако сама постоянно занимала двойственную позицию по отношению к Европе, поскольку была заинтересована в развитии отношений с ней для собственного развития, но в то же время опасалась исходящей с Запада угрозы. Эта двойственность, полагает Киссинджер, привела и к конфликту на Украине, передает ТАСС.
Экс-госсекретарь США выразил мнение, что предложение принять Украину в НАТО было серьезной ошибкой и привело к войне. В то же время Киссинджер добавил, что теперь США якобы абсолютно правы в том, что противостоят» России. Он также заявил, что поддерживает политику американского президента Джо Байдена в отношении Украины.
Киссинджер также выразил мнение, что украинская война якобы выиграна, так как, по его мнению, она якобы предотвратила атаку России на союзные страны в Европе. При этом американский политик допустил, что могут появиться другие опасности, связанные с Россией.
Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что для достижения мира Украина должна отказаться от вступления в ЕС и НАТО и стать нейтральной страной.
Захарова на слова сенатора США о вложении в «смерть россиян» заявила об американских вложениях в Холокост
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Американские компании General Motors и Ford спонсировали фашистскую Германию, одна из инвестиций США привела к Холокосту, напомнила представитель МИД России Мария Захарова сенатору США Линдси Грэму после его слов об удачном вложении Вашингтона в «смерть россиян».
На Нюрнбергском трибунале министр экономики нацистской Германии Ялмар Шахт подтвердил, что Третий рейх спонсировали из-за границы, это делали в том числе американские Ford и General Motors, напомнила Захарова в своем Telegram-канале.
Она отметила, что Шахту удалось заключить сделку со следствием и выйти на свободу, после чего дожить до 93 лет, несмотря на протесты советских представителей.
Также представитель МИД отметила, что американский бизнесмен Генри Форд был кавалером Большого креста ордена Заслуг германского Орла. Его предприятия в Германии производили до 70 тыс. грузовиков в год для нужд рейха, на них использовался труд заключенных, включая узников концлагеря Освенцим.
Немецкий автомобильный бренд Opel принадлежал американской General Motors. По словам исследователя Брэдфорда Снелла, GM были гораздо важнее для немецкой военной машины, чем банки Швейцарии, так как швейцарская сторона выступала лишь «хранилищем украденных денег», указала дипломат.
Завод Coca-Cola в Кельне до национализации снабжал газировкой всю Германию, включая немецких солдат, Standard Oil через дочерние структуры помогала Гитлеру с нехваткой нефтепродуктов, IBM производила для нацистов учетные и контрольные аппараты, оборудование этой компании помогало следить за расписанием поездов в лагеря смерти.
Причастны к помощи нацистской Германии и JPMorgan Chase & Co, и Chase National Bank, подчеркнула Захарова.
«Сенатору Грэму есть, с чем сравнивать. Одна из их инвестиций привела ко Второй мировой войне и Холокосту», – добавила представитель МИД.
Сегодня же американские миллиарды вливаются в неонацистский киевский режим, и сенаторам США следует помнить, чем закончилась подобная предыдущая авантюра.
Напомним, Грэм в ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским сообщил, что вклад Вашингтона в вооружение Киева стал «лучшим», на что США когда-либо тратили деньги, поскольку «россияне умирают».
Американский миллиардер Илон Маск после этого высказывания задал сенатору вопрос.
Американский экономист объяснил, как США развязали конфликт на Украине
Экономист Сакс: США развязали конфликт на Украине, установив в этой стране русофобский режим
Власти США для развязывания конфликта на Украине организовали две провокации, заявил американский экономист Джеффри Сакс.
Сакс в статье для издания Common Dreams пишет, что, во-первых, США стремились расширить НАТО за счет присоединения к альянсу Украины и Грузии. Вторым фактором, который привел к украинскому конфликту, экономист считает установление в этой стране в 2014 году «русофобского режима», передает RT.
Стрельба на Украине, напомнил Сакс, началась после того, как свергли экс-президента Украины Виктора Януковича.
Ранее Сакс заявлял: чтобы лучше понять позицию России, нужно поставить на место Украины Мексику.
Медведев не исключил победы «парня с деменцией» на выборах в США
Медведев счел возможной победу «парня с деменцией» на выборах президента США
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев выразил опасения в связи с тем, что победу на президентских выборах в США в 2024 году может одержать «парень с деменцией».
Медведева во время его визита во Вьетнам спросили, кто из возможных победителей выборов в США вызывает наибольшие симпатии у российской стороны. Как заявил в ответ замглавы Совбеза России, «главное, чтобы не выбрали парня с деменцией». «А выбрать могут», – приводит его слова ТАСС.
Оценивая кандидатуру экс-президента США Дональда Трампа, Медведев заявил, что «Трамп – хороший парень, но трусоват». По мнению Медведева, Москве «исторически было легче всегда работать» с представителями Республиканской партии США.
Также Медведев заявил, что американский предприниматель Илон Маск «оказался неожиданно нашим парнем». При этом Медведев указал, что Маск не может баллотироваться в президенты США, так как «у него не натуральное происхождение» (Маск родился в ЮАР, у него гражданство ЮАР, Канады и США). «Но я бы на его месте подумал, чтобы начать компанию, чтобы изменить конституцию», – сказал Медведев. Вторая статья конституции США в том числе определяет порядок формирования исполнительной ветви власти.
Напомним, в феврале Медведев с иронией заявил, что прогрессирующая деменция Джо Байдена не должна стать помехой для выдвижения его кандидатуры на второй срок на должность президента США.
Лавров развенчал заблуждения США о «самосохранении» в случае третьей мировой
Лавров: США заблуждаются, думая, что их самосохранение обеспечено Атлантическим океаном
Американские власти сильно заблуждаются, думая, что «самосохранение» США в случае угрозы начала третьей мировой войны обеспечено Атлантическим океаном, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале, назвал сильным заблуждением мнение Вашингтона о то, что самосохранение США обеспечена Атлантическим океаном, если они собираются подвести мир к черте третьей мировой войны.
По словам Лаврова, сейчас США «науськивают» своих европейских сателлитов на Россию, полагая, что это сойдет им с рук.
Ранее Лавров заявлял, что президент США Джо Байден и западные страны начали разговор о Третьей мировой войне, когда Россия «вообще молчала».