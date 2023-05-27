На въезде на Украину и Белоруссию из Польши скопились сотни грузовиков

В налоговой палате польского города Люблин рассказали об огромных очередях грузовиков на въезде на Украину и Белоруссию

На границе Польши с Украиной и Белоруссией скопились огромные очереди грузовиков, сообщил представитель налоговой палаты Люблина Михал Дерусь.

Представитель налоговой палаты Люблина рассказал, что в польском городе Дорохуске, недалеко от границы с Украиной, в очереди на выезд из Польши на Украину скопилось около 1 тыс. грузовых автомобилей, что, по его оценкам, означает 45 часов ожидания. При этом, по словам представителя налоговой, на украинской стороне нет очереди грузовиков. Дерусь сообщил что в течение последней ночной смены на погранпереходе в Дорохуске было оформлено в обоих направлениях 640 грузовых автомобилей, передает РИА «Новости».

Тем временем выезда на Украину через погранпереход в Хребенном ожидают около 400 грузовиков – очередь составляет 25 часов. На украинской стороне здесь стоит 60 автомобилей, то есть шесть часов ожидания въезда в Польшу. Во время последней смены на этом переходе было оформлено в общей сложности 242 грузовых автомобиля.

По данным налоговой палаты, на погранпереходе Корощин на границе с Белоруссией выезда из Польши ожидают около 900 грузовиков, а время ожидания в очереди составляет около 30 часов. Отмечается, что в обратном направлении очередь отсутствует. В течение ночной смены на этом единственном действующем грузовом переходе с Белоруссией было оформлено в обоих направлениях 639 грузовиков.

Накануне Варшава решила запретить проезд через польско-белорусскую границу зарегистрированных в Белоруссии и России грузовиков с товарами.