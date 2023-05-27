Кулеба опроверг информацию предложении Китая «оставить» за Россией новые территории

Сообщения о том, что спецпредставитель КНР Ли Хуэй якобы предлагал в Европе «оставить» за Россией ее новые территории, не соответствуют действительности, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба после бесед с европейскими коллегами.

Кулеба заявил, что поговорил с коллегами из Европы, и те не подтвердили сообщение о том, что Ли Хуэй якобы предлагал «оставить» за Россией вошедшие в состав регионы, передает РБК.

По его словам, нужно сохранять «холодный ум и здравый смысл», и партнеры киевского режима ничего не делают за его спиной против него.

Ранее Wall Street Journal сообщала, что Ли Хуэй якобы в ходе поездки в Европу призывал прекратить огонь на Украине и сохранить новые регионы в составе России.