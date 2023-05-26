Путин предложил обсудить декриминализацию ряда экономических преступлений на ПМЭФ

Политолог Журавлев: Приамурье готовится стать важным участником проекта «Один пояс – один путь»

Власти Амурской области во главе с губернатором Василием Орловым сумели достичь успехов по ряду направлений, таким как сельское хозяйство, экономика и инфраструктура, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Журавлев. Ранее глава Приамурья выступил с отчетом по итогам пятилетней работы регионального правительства.

«Развитие сельского хозяйства в Амурской области укладывается в понимание стратегической роли производства продовольствия. Региону логичнее и выгоднее развивать свое сельское хозяйство, чем везти продукты из других областей. Кроме того, тем самым создаются новые рабочие места», – пояснил Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

«Помимо этого, Минсельхоз сейчас, наверное, самое щедрое на федеральные дотации ведомство. Дмитрий Патрушев сумел создать устойчивую воспроизводящуюся систему поддержки сельского хозяйства. Поэтому развитие этого сектора помогает Амурской области получать дополнительное федеральное финансирование», – указал собеседник.

«Что касается обновления дорог и реализации инфраструктурных проектов, то они нужны для повышения эффективности региональной экономики. Обновленные федеральные трассы – это как нефтяные вышки, которые никогда не иссякнут. Особенно, когда запустится проект «Один пояс – один путь», – отметил эксперт.

«В целом, экономическое развитие края ведет к росту доходов и налогов, что помогает улучшать все сферы – от социальной до инфраструктурной. В итоге по трем главным направлениям: сельское хозяйство, экономика и инфраструктура, – правительство региона во главе с губернатором Орловым справилось на «четверку с плюсом», – подчеркнул аналитик.

Приамурье по итогам пятилетней работы правительства региона поставило рекорды в сельском хозяйстве, экономике и дорожном строительстве. Об этом сообщил в четверг губернатор области Василий Орлов в своем итоговом отчете. За последние пять лет в область были привлечены беспрецедентные объемы инвестиций – около 1,8 трлн рублей, сообщает РИА «Новости».



«Общий объем производства сельхозпродукции за пять лет вырос вдвое. В прошлом году он составил почти 100 млрд рублей. По этому показателю регион традиционно занимает первое место в Дальневосточном федеральном округе», – сказал Орлов.

По его словам, в области впервые за долгие годы развернулось масштабное дорожное строительство. За пять лет размер дорожного фонда вырос в 4,5 раза. Отремонтированы важнейшие магистрали Благовещенска. Идет ремонт ключевых трасс «Благовещенск – Гомелевка» и «Благовещенск – Свободный».

«Благодаря поддержке президента, который поручил выделить финансирование на строительство нового моста через Зею в Благовещенске на год раньше запланированного срока, переправу сдадут досрочно – осенью 2023. Начали строить долгожданные путепроводы над Транссибом в Новобурейском и Серышеве», – говорится в докладе.

Особое внимание Орлов уделил помощи участникам СВО и их семьям. «В области действует более 30 мер поддержки. Работают центры и штабы поддержки, за каждой семьей закреплен куратор. В ближайшее откроется филиал госфонда «Защитники Отечества», – отметил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в формате видеоконференции с Василием Орловым пожелал ему успехов на предстоящих выборах главы региона. Президент отметил, что Орлову нужно показывать жителям региона результаты своей работы, «говорить о том, что намечено на ближайшее время», сообщается на сайте Кремля. «Мне кажется, что вас поддержат, и я со своей стороны желаю вам успехов», – сказал Путин.

