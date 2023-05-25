Путин высказался за развитие торговой марки «Сделано в ЕАЭС»

Путин высказался за развитие евразийской кооперации под знаком качества «Сделано в ЕАЭС»

Президент Владимир Путин считает необходимым углублять промышленную кооперацию на евразийском пространстве, продвигая знак качества «Сделано в ЕАЭС». Такую идею глава российского государства высказал, выступая в четверг на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

«Хотел бы отметить необходимость развития промышленной кооперации, увеличения количества новых совместных производств под общей торговой маркой «Сделано в ЕАЭС». Важно, чтобы такой новый бренд как можно скорее стал узнаваемым и завоевал популярность потребителей во всех наших странах, а евразийский знак качества на товарах, изготовляемых на территории государств «пятерки», означал соответствие продукции самым высоким стандартам», – передает ТАСС слова Путина.

По оценке российского лидера, востребованы слаженные усилия по укреплению технологического суверенитета в системообразующих секторах экономики, по достижению подлинной технологической самодостаточности.

«В практическом плане предложил бы согласовать и реализовать единые приоритеты технологической трансформации и инновационного сотрудничества, которые позволяли бы нашим странам не зависеть по критически значимым отраслям от иностранных технологий и компаний, тем более если мы встречаем определенные тенденции к ограничению сотрудничества со стороны других стран в этих отраслях», – сказал Путин.

В том же контексте, добавил он, можно было бы подумать над созданием евразийских технологических альянсов с подключением заинтересованных партнеров из третьих стран. По словам президента России, целью таких альянсов могла бы стать организация на территории государств – участников ЕАЭС новых наукоемких высокотехнологичных производств.